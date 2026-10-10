Az önkéntes remeték élete - A hikikomorik rejtélyes története

Ki ne vágyott volna már arra, hogy kikapcsolja a telefonját, lemondja a programjait, vegyen egy doboz fagyit, bezárkózzon és felszívódjon mindenki elől egy hétvégére? Létezik azonban a visszavonulásnak egy olyan szélsőséges formája, amely bár szabadságot ígér a mindennapok elvárásaitól, valójában a saját cellánkba zár minket. A hikikomorik élete erről mesél.

Hikimori: az ok, amiért több ezer japán elzárkózva él

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Életünket felváltva szövik át az értesítések, a számlák, az előfizetések, a munkahelyi elvárások és a társas kötelezettségek.

A lelassulás luxusa annál kecsegtetőbb programnak tűnik, minél inkább felgyorsul a világunk. Így talán nem is olyan meglepő, hogy egyre nagyobb figyelmet kap a tudatos nemet mondás gyakorlata.

Egy rövid kitérő a hétköznapok megszámlálhatatlan teendőitől segít feltöltődni és csökkenteni a stresszt, hogy megújult erővel térhessünk vissza a megszokott menetrendhez. Na de mi van akkor, amikor az visszavonulás már nem csupán egy órára, napra vagy hétre szól?

A hikikomorik akár évekre is elszigetelik magukat a valóságtól. Eláruljuk, mi az oka és következménye a 21. század önkéntes remeteéletének!

Mi a hikikomori jelentése?

A hikikomori egy japán szó, amely tükörfordításban visszahúzódást vagy elzárkózást jelent. A jelenség azonban azokat az embereket jelöli, akik legalább fél éven át szándékosan kerülnek mindennemű társas érintkezést, és idejük teljes vagy túlnyomó részét lakásukban töltik. Szó szerint! Sokan közülük még a szobájukat sem hagyják el. Többségük nem azért választja az otthon örök kényelmét, mert nem vágyik társas kapcsolatokra vagy lusta, hanem mert úgy érzik, képtelenek megküzdeni a külvilág elvárásaival, a nyomással és az ezek által kiváltott szorongással. A bezárkózás menedéket, egyfajta védekezési stratégiát jelent, amely kezdetben talán megkönnyebbülést, később azonban egyre nagyobb mértékű elszigetelődést hoz létre. Így a napokból hetek, a hetekből hónapok lesznek - írja a Fanny magazin.

Hogyan néz ki a japán remeték élete?

A hikikomorik életvitelének kialakulásában gyakran olyan lelki nehézségek játszanak szerepet, mint a depresszió, a szociális szorongás, a teljesítménykényszer, az alacsony önértékelés vagy a kudarctól való megrögzött félelem. Az érintettek egyre több időt töltenek a négy fal között, amitől a szorongásuk erősödni kezd. Az elszigetelődés öngerjesztő folyamatában találják magukat: minél tovább maradnak távol a való világtól, annál hosszabbnak tűnik a visszavezető út.