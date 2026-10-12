Fanni több éjjel is ugyanabban az időpontban riadt fel – Borzasztó családi titok húzódott a háttérben

A felnőttkori szorongásnak gyakran a gyermekkorunkból velünk maradt traumák lehetnek az okozói.

Ez történt Fannival is, aki az édesanyjától tudott meg egy elfeledett családi titkot magával kapcsolatban.

Lapunknak elmesélte, hogyan alakította a gyermekkori trauma a felnőtt életét.

Néha a testünk hamarabb reagál, mint hogy megértenénk, valójában mi történik. Egy hang, egy illat vagy akár egy helyszín is kiválthat belőlünk megmagyarázhatatlanul rossz érzéseket. Fanninál azonban a rejtett gyermekkori trauma nem egyszerűen kellemetlen érzelemként jelentkezett: pánikrohamot kapott, majd nappali szorongás és rémálmok következtek – ráadásul több éjjelen is ugyanabban az időpontban pattant ki a szeme.

Fannit napokig szorongás kínozta: az oka valószínűleg egy gyermekkori trauma lehetett. Illusztráció: 123rf

A gyermekkori trauma emléke aktiválódott

Fanni a párjával hétvégi kirándulásra indult. A túraútvonalat internetes javaslatok alapján szemelték ki, egyikük sem járt arra korábban – legalábbis a nő ezt hitte.

Már jó ideje sétáltak, amikor az ösvény egy erdei patakhoz ért. Fanni eleinte csak nyugtalanságot érzett, de ahogy egyre jobban közeledtek a vízhez, hirtelen hevesen verni kezdett a szíve, remegett a keze, durva szorítást érzett a mellkasában – egyszerűen úgy érezte, nem kap rendesen levegőt.

„Azt hittem, valami komoly bajom van. Soha nem volt még pánikrohamom, ezért igazán fel sem ismertem, mi történik. Csak azt éreztem, hogy azonnal el kell mennünk onnan” – mesélte a lány.

A párja leültette, adott neki inni, és próbálta ölelésekkel és szavakkal megnyugtatni. A rosszullét néhány perc után enyhült, ám amikor Fanni ismét meghallotta a patak csobogását, újra elöntötte a félelem. Nem értette, mi zajlik benne, hiszen korábban már kirándultak hasonló helyen, és sosem tapasztalt hasonlót. Nem folytatták a túrát, elindultak haza

A kocsiban ülve Fanni próbált magyarázatot találni a történtekre. Fáradtságra, munkahelyi stresszre, leesett vércukorszintre vagy túl sok kávéra gondolt először. Bármi logikusabbnak tűnt annál, minthogy egy teljesen hétköznapi patak látványa váltotta ki belőle élete első pánikrohamát.