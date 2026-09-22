JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bajor sörök és élő sramlizene: ikonikus helyszíneken dübörög majd az Oktoberfest itthon is

Bajor sörök és élő sramlizene: ikonikus helyszíneken dübörög majd az Oktoberfest itthon is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sörfesztivál
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 22. 20:00
BudapestOktoberfest
Őszi sörözést tervezel a városban, és kíváncsi vagy, hol érdemes koccintani a barátokkal? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat és a helyszíneket, ha ellátogatnál a XII. Oktoberfest Budapest Sörfesztiválra 2026. szeptember 25–27., vagy október 2–4. között.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Helyszínek és időpontok: 2026. szeptember 25–27. és október 2–4. között az Erzsébet téren, a Margitszigeten és a Normafán zajlik a fesztivál, de más kisüzemi sörözőkben, pubokan is akadnak Oktoberfest-programok.
  • Kínálat és programok: eredeti bajor sörök, autentikus ételek, ingyenes belépés és hazai sváb sramli zenekarok várják a vendégeket.
  • Ajándékok és éjszakai buli: a korán érkezők között 8000 ajándékkorsót osztanak ki, a Normafán pedig hajnalig tart az ünneplés.

A budapesti Oktoberfest idén két egymást követő hétvégén zajlik a főváros három pontján. Az eseményen a klasszikus bajor sörfőzdék, a Paulaner és a Hacker-Pschorr szezonális söreit csapolják, a pultoknál pedig a megszokott bajor ételeket kínálják a sörök mellé. A hangulatról hazai sváb hagyományőrző zenekarok gondoskodnak, a belvárosi és a margitszigeti helyszínekre pedig belépőt sem kell fizetned. Ha a nyitás környékén érkezel, még a promóciós ajándék korsók vagy kalapok egyikét is elcsípheted. A programválasztéknak köszönhetően a belvárosi nyüzsgéstől a csendesebb zöldövezetig mindenki megtalálja a hozzá illő közösségi teret.

Oktoberfest hangulat sörökkel és dirndlbe öltözött nőkkel egy asztalnál.
Budapesten is átélheted az Oktoberfest, a világ leghíresebb sörfesztiváljának a hangulatát. 
Fotó: Shutterstock

Milyen programokkal vár a budapesti Oktoberfest 2026-ban?

A fesztivál központi helyszíne az Erzsébet téren lévő Fröccsterasz, ami pénteken 17 és 22 óra között, szombaton 12-től 22 óráig, vasárnap pedig 12 és 20 óra között tart nyitva. A színpadon péntekenként a Tarianer Spitzbuam zenél, a hétvégi napokon pedig a Szomorer Jungs, a Swab, a Lohr Kapelle és a Takser Spatzen váltják egymást. Ez a helyszín főleg akkor jó választás, ha a város közepén, könnyen megközelíthető helyen söröznél egyet.

Ha kicsit kiszakadnál a belvárosi tömegből, a Margitszigeten, a Paulaner Sörkert & Mozi területén is átélheted a fesztiválhangulatot. Itt pénteken 17-től 23 óráig, szombaton 14-től 23 óráig, vasárnap pedig 12 és 21 óra között állnak színpadra a sramlizenekarok, köztük a SWAB, a Szomorer Jungs és a Werischwarer Burschen. Szeptember 26-án, szombaton a Lohr Kapelle tartja itt a 30 éves jubileumi koncertjét 16 és 22 óra között.

Sörel koccintó asztaltársaság.
Ahogy Münchenben, úgy itthon is a klasszikus bajor sörfőzdék, a Paulaner és a Hacker-Pschorr szezonális söreit kóstolhatod. 
Fotó: Shutterstock

Éjszakai program a Budai-hegységben

Amennyiben az esti órák után sem fejeznéd be a mulatságot, a Normafa Síház felé érdemes venned az irányt. Az itteni Après Ski Soirée nevű eseményt október 3-án tartják, ahol szombat déltől egészen vasárnap hajnali 4 óráig tart a buli. A helyszínre 16 óráig ingyenes a bejutás, utána viszont már belépőt kell váltani. A hegyi levegő és a későig tartó zenés program egészen más hangulatot ad az estének, mint a belvárosi asztalok.

A szervezők a két hétvége alatt összesen több mint 8000 ajándéktárgyat osztanak szét a korán érkezők között. Mivel a három helyszín teljesen eltérő karakterű, érdemes előre átgondolni, hogy a belvárosi pörgést, a margitszigeti kiülést vagy a normafai éjszakázást választod.

Oktoberfest a sarki pubokban is

De nemcsak a nagyvárosi óriásrendezvényeken, hanem a hazai kisüzemi sörözőkben és eldugottabb   kézműves pubokban is életre kel ilyenkor a bajor sörünnep hangulata. Bár a monumentális fesztiválsátrak nyüzsgése elmarad, a kisebb helyszínek sajátos, családias bájjal csatlakoznak a tradícióhoz: a legkiválóbb magyar craft főzdék limitált kiadású, testes fesztiválsörei (Festbier) mellett a klasszikus müncheni nagyágyúk hordói is csapra kerülnek.

Bajor kolbászok, zöldségek, burgonya, pohár sör egy fatálon, mellette kicsi bajor zászlók.
Itthon is végigkóstolhatod a tradicionális bajor ízeket: a kolbászokat, mustárokat, burgonyasalátákat és természetesen a söröket. 
Fotó: Shutterstock

A tematikus sörhétvégéket ráadásul a legtöbb helyen autentikus gasztronómiai kínálat – roppanós bajor kolbászok, mustárok és frissen sült perecek – egészíti ki, így a sörrajongóknak idén sem kell messzire menniük ahhoz, hogy a törzshelyük pultjánál élhessék át az igazi Oktoberfest-életérzést.

Nézd meg a videót is arról, hogyan készül a sör: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu