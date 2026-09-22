Bajor sörök és élő sramlizene: ikonikus helyszíneken dübörög majd az Oktoberfest itthon is

A budapesti Oktoberfest idén két egymást követő hétvégén zajlik a főváros három pontján. Az eseményen a klasszikus bajor sörfőzdék, a Paulaner és a Hacker-Pschorr szezonális söreit csapolják, a pultoknál pedig a megszokott bajor ételeket kínálják a sörök mellé. A hangulatról hazai sváb hagyományőrző zenekarok gondoskodnak, a belvárosi és a margitszigeti helyszínekre pedig belépőt sem kell fizetned. Ha a nyitás környékén érkezel, még a promóciós ajándék korsók vagy kalapok egyikét is elcsípheted. A programválasztéknak köszönhetően a belvárosi nyüzsgéstől a csendesebb zöldövezetig mindenki megtalálja a hozzá illő közösségi teret.
A fesztivál központi helyszíne az Erzsébet téren lévő Fröccsterasz, ami pénteken 17 és 22 óra között, szombaton 12-től 22 óráig, vasárnap pedig 12 és 20 óra között tart nyitva. A színpadon péntekenként a Tarianer Spitzbuam zenél, a hétvégi napokon pedig a Szomorer Jungs, a Swab, a Lohr Kapelle és a Takser Spatzen váltják egymást. Ez a helyszín főleg akkor jó választás, ha a város közepén, könnyen megközelíthető helyen söröznél egyet.
Ha kicsit kiszakadnál a belvárosi tömegből, a Margitszigeten, a Paulaner Sörkert & Mozi területén is átélheted a fesztiválhangulatot. Itt pénteken 17-től 23 óráig, szombaton 14-től 23 óráig, vasárnap pedig 12 és 21 óra között állnak színpadra a sramlizenekarok, köztük a SWAB, a Szomorer Jungs és a Werischwarer Burschen. Szeptember 26-án, szombaton a Lohr Kapelle tartja itt a 30 éves jubileumi koncertjét 16 és 22 óra között.
Amennyiben az esti órák után sem fejeznéd be a mulatságot, a Normafa Síház felé érdemes venned az irányt. Az itteni Après Ski Soirée nevű eseményt október 3-án tartják, ahol szombat déltől egészen vasárnap hajnali 4 óráig tart a buli. A helyszínre 16 óráig ingyenes a bejutás, utána viszont már belépőt kell váltani. A hegyi levegő és a későig tartó zenés program egészen más hangulatot ad az estének, mint a belvárosi asztalok.
A szervezők a két hétvége alatt összesen több mint 8000 ajándéktárgyat osztanak szét a korán érkezők között. Mivel a három helyszín teljesen eltérő karakterű, érdemes előre átgondolni, hogy a belvárosi pörgést, a margitszigeti kiülést vagy a normafai éjszakázást választod.
De nemcsak a nagyvárosi óriásrendezvényeken, hanem a hazai kisüzemi sörözőkben és eldugottabb kézműves pubokban is életre kel ilyenkor a bajor sörünnep hangulata. Bár a monumentális fesztiválsátrak nyüzsgése elmarad, a kisebb helyszínek sajátos, családias bájjal csatlakoznak a tradícióhoz: a legkiválóbb magyar craft főzdék limitált kiadású, testes fesztiválsörei (Festbier) mellett a klasszikus müncheni nagyágyúk hordói is csapra kerülnek.
A tematikus sörhétvégéket ráadásul a legtöbb helyen autentikus gasztronómiai kínálat – roppanós bajor kolbászok, mustárok és frissen sült perecek – egészíti ki, így a sörrajongóknak idén sem kell messzire menniük ahhoz, hogy a törzshelyük pultjánál élhessék át az igazi Oktoberfest-életérzést.
Nézd meg a videót is arról, hogyan készül a sör:
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