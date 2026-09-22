Bajor sörök és élő sramlizene: ikonikus helyszíneken dübörög majd az Oktoberfest itthon is

Helyszínek és időpontok: 2026. szeptember 25–27. és október 2–4. között az Erzsébet téren, a Margitszigeten és a Normafán zajlik a fesztivál, de más kisüzemi sörözőkben, pubokan is akadnak Oktoberfest-programok.

2026. szeptember 25–27. és október 2–4. között az Erzsébet téren, a Margitszigeten és a Normafán zajlik a fesztivál, de más kisüzemi sörözőkben, pubokan is akadnak Oktoberfest-programok. Kínálat és programok: eredeti bajor sörök, autentikus ételek, ingyenes belépés és hazai sváb sramli zenekarok várják a vendégeket.

eredeti bajor sörök, autentikus ételek, ingyenes belépés és hazai sváb sramli zenekarok várják a vendégeket. Ajándékok és éjszakai buli: a korán érkezők között 8000 ajándékkorsót osztanak ki, a Normafán pedig hajnalig tart az ünneplés.

A budapesti Oktoberfest idén két egymást követő hétvégén zajlik a főváros három pontján. Az eseményen a klasszikus bajor sörfőzdék, a Paulaner és a Hacker-Pschorr szezonális söreit csapolják, a pultoknál pedig a megszokott bajor ételeket kínálják a sörök mellé. A hangulatról hazai sváb hagyományőrző zenekarok gondoskodnak, a belvárosi és a margitszigeti helyszínekre pedig belépőt sem kell fizetned. Ha a nyitás környékén érkezel, még a promóciós ajándék korsók vagy kalapok egyikét is elcsípheted. A programválasztéknak köszönhetően a belvárosi nyüzsgéstől a csendesebb zöldövezetig mindenki megtalálja a hozzá illő közösségi teret.

Budapesten is átélheted az Oktoberfest, a világ leghíresebb sörfesztiváljának a hangulatát.

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Milyen programokkal vár a budapesti Oktoberfest 2026-ban?

A fesztivál központi helyszíne az Erzsébet téren lévő Fröccsterasz, ami pénteken 17 és 22 óra között, szombaton 12-től 22 óráig, vasárnap pedig 12 és 20 óra között tart nyitva. A színpadon péntekenként a Tarianer Spitzbuam zenél, a hétvégi napokon pedig a Szomorer Jungs, a Swab, a Lohr Kapelle és a Takser Spatzen váltják egymást. Ez a helyszín főleg akkor jó választás, ha a város közepén, könnyen megközelíthető helyen söröznél egyet.

Ha kicsit kiszakadnál a belvárosi tömegből, a Margitszigeten, a Paulaner Sörkert & Mozi területén is átélheted a fesztiválhangulatot. Itt pénteken 17-től 23 óráig, szombaton 14-től 23 óráig, vasárnap pedig 12 és 21 óra között állnak színpadra a sramlizenekarok, köztük a SWAB, a Szomorer Jungs és a Werischwarer Burschen. Szeptember 26-án, szombaton a Lohr Kapelle tartja itt a 30 éves jubileumi koncertjét 16 és 22 óra között.