Ennyit számíthat 10 centi a konyhában: ez a hűtő erre is tudja a választ

A modern háztartások igényei túlnőttek a klasszikus kereteken. Az LG új generációs, mesterséges intelligenciával felvértezett hűtőszekrényei bebizonyítják, hogy mindössze 10 centiméteres szélességnövekedés és az okos technológia teljesen átformálhatja a család életét, ráadásul a spórolásban is segít. Mutatjuk, mi mindenben változtathatja meg az életünket már egy kicsivel nagyobb hűtőszekrény is.

Egy 70 centis hűtő az élet több területén is megkönnyíti a dolgunkat - Fotó: LG

Kevesebb pazarlás, ritkább bevásárlás

A rohanó hétköznapokban a tudatos konyhavezetés legnagyobb ellensége az időhiány. Ha nem látjuk át pontosan, mi van a hűtőben, mit kell felhasználni, az pazarláshoz vezet: megromlanak az élelmiszerek. A nagyobb kapacitású alulfagyasztós, mesterséges intelligenciával felszerelt hűtők alapjaiban változtatják meg a tárolást és a főzést:

Szervezettség felsőfokon: A nagyobb belső térben többminden elfér, okosabban pakolható, így nem bújnak meg az élelmiszerek. Az LG Fresh Balancer™ és Fresh Converter™ fiókok páratartalom-, illetve hőmérséklet-szabályozással biztosítják, hogy a húsok, halak, zöldségek és gyümölcsök napokkal tovább maradjanak frissek.

Tudatos menütervezés: A 70 centi széles hűtőkben nagyobb edények is elférnek, így kevesebbszer kell főzni, könnyen tárolható a maradék.

Ritkább, hatékonyabb bevásárlás: A megnövelt tárolókapacitásnak köszönhetően ritkábban kell a boltba járnunk, sőt egy plusz tál sütemény is bármikor befér a hűtőszekrénybe. Ráadásul az Expressz Hűtés funkció gombnyomásra vagy okostelefonos applikáción keresztül azonnal stabilizálja a belső hőmérsékletet.

Mit tud egy 70 centiméter széles hűtő, amit a hagyományos modellek nem?

A 70 centiméter széles alulfagyasztós kialakítás (Fit & Max) jelenti az arany középutat: alig foglal több helyet, mint a standard modellek, a tárolókapacitás azonban egészen más dimenziókat nyit meg, akár 20%-kal nagyobb belső teret kínálnak a hagyományos 60 centis társaikhoz képest.

Kinek nyújt azonnali megoldást a plusz 10 centiméter?

Nagycsaládoknak: Nem jelent többé gondot több liter tej, az italok, a családi kiszerelésű joghurtok és a heti húsadag egyidejű elhelyezése.

Azoknak, akik szeretnek előre főzni: A szélesebb polcokra gond nélkül behelyezhetők a nagyméretű dobozok, leveses lábasok, tepsik és ételhordók is.

Vendégváráskor és ünnepnapokon: Karácsonykor vagy egy nyári grillparti előtt a behűtendő húsok, saláták, gyümölcsök, torták is kényelmesen elférnek.