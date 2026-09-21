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Ennyit számíthat 10 centi a konyhában: ez a hűtő erre is tudja a választ

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 21. 15:06
LGkonyhahűtő
A konyha tervezésekor vagy átalakításakor hajlamosak vagyunk a megszokott sablonok mentén gondolkodni: a szabványos, 60 centiméter széles hűtőszekrény évtizedek óta a hazai otthonok alapköve. De vajon hányszor szembesültünk már azzal a bosszantó helyzettel, hogy egy nagyobb családi ebéd után nem fér be a maradék, a hétvégi nagybevásárlás után sakkozni kell az élelmiszerekkel, vagy hogy nincs elég hely lehűteni a italokat egy parti előtt?

A modern háztartások igényei túlnőttek a klasszikus kereteken. Az LG új generációs, mesterséges intelligenciával felvértezett hűtőszekrényei bebizonyítják, hogy mindössze 10 centiméteres szélességnövekedés és az okos technológia teljesen átformálhatja a család életét, ráadásul a spórolásban is segít. Mutatjuk, mi mindenben változtathatja meg az életünket már egy kicsivel nagyobb hűtőszekrény is.

Egy 70 centis hűtő az élet több területén is megkönnyíti a dolgunkat - Fotó: LG

Kevesebb pazarlás, ritkább bevásárlás

A rohanó hétköznapokban a tudatos konyhavezetés legnagyobb ellensége az időhiány. Ha nem látjuk át pontosan, mi van a hűtőben, mit kell felhasználni, az pazarláshoz vezet: megromlanak az élelmiszerek. A nagyobb kapacitású alulfagyasztós, mesterséges intelligenciával felszerelt hűtők alapjaiban változtatják meg a tárolást és a főzést:

  • Szervezettség felsőfokon: A nagyobb belső térben többminden elfér, okosabban pakolható, így nem bújnak meg az élelmiszerek. Az LG Fresh Balancer™ és Fresh Converter™ fiókok páratartalom-, illetve hőmérséklet-szabályozással biztosítják, hogy a húsok, halak, zöldségek és gyümölcsök napokkal tovább maradjanak frissek.
  • Tudatos menütervezés: A 70 centi széles hűtőkben nagyobb edények is elférnek, így kevesebbszer kell főzni, könnyen tárolható a maradék. 
  • Ritkább, hatékonyabb bevásárlás: A megnövelt tárolókapacitásnak köszönhetően ritkábban kell a boltba járnunk, sőt egy plusz tál sütemény is bármikor befér a hűtőszekrénybe. Ráadásul az Expressz Hűtés funkció gombnyomásra vagy okostelefonos applikáción keresztül azonnal stabilizálja a belső hőmérsékletet.

Mit tud egy 70 centiméter széles hűtő, amit a hagyományos modellek nem?

 A 70 centiméter széles alulfagyasztós kialakítás (Fit & Max) jelenti az arany középutat: alig foglal több helyet, mint a standard modellek, a tárolókapacitás azonban egészen más dimenziókat nyit meg, akár 20%-kal nagyobb belső teret kínálnak a hagyományos 60 centis társaikhoz képest.

Kinek nyújt azonnali megoldást a plusz 10 centiméter?

Nagycsaládoknak: Nem jelent többé gondot több liter tej, az italok, a családi kiszerelésű joghurtok és a heti húsadag egyidejű elhelyezése.
Azoknak, akik szeretnek előre főzni: A szélesebb polcokra gond nélkül behelyezhetők a nagyméretű dobozok, leveses lábasok, tepsik és ételhordók is.
Vendégváráskor és ünnepnapokon: Karácsonykor vagy egy nyári grillparti előtt a behűtendő húsok, saláták, gyümölcsök, torták is kényelmesen elférnek.

Az okos hűtő alkalmazkodik a szokásainkhoz

Mit keres a mesterséges intelligencia egy olyan alapvető eszközben, mint a hűtőszekrény? Az LG háztartási gépeit vezérlő LG AI Core-Tech™ platform olyan precíz és okos mérnöki munka eredménye, mely a mindennapokat segíti. Az AI önállóan tanul a tevékenységeinkből, és korrigálja a pontatlanságokat, figyelmetlenségeket.

Az élelmiszerek frissen tartása az AI Fresh funkcióval

A hagyományos hűtők kompresszora szakaszosan, durva hőmérséklet-ingadozásokkal működik. Az LG mesterséges intelligenciája a LinearCooling™ és a DoorCooling+™ technológiákkal karöltve folyamatosan elemzi a belső mikroklímát. Ha melegedést észlel, az AI Inverter azonnal korrigál hideg levegővel. Ezzel ±0,5 °C-os sávon belül tartja a hőmérsékletet, megakadályozva késleltetve ezzel az ételek romlását.

 

Az áramfogyasztás radikális mérséklése

Az AI Saving Mode az LG ThinQ™ okostelefonos alkalmazáson keresztül aktiválható. A hűtő egy 21 napos tanulási periódus alatt teljesen feltérképezi és megtanulja a család szokásait: 

  • Érzékeli a csúcsidőszakokat (pl. reggeli készülődés, vacsoraidő), amikor sűrűn nyitogatják az ajtót. Két órával a roham előtt automatikusan 1°C-kal lejjebb hűti a belső teret, hogy az ajtónyitásokkor beáramló meleg levegő ne tehessen kárt az érzékenyebb élelmiszerekben.
  • Pontosan tudja, mikor alszik a család, vagy mikor üres a ház napközben. Ilyenkor a kompresszort energiatakarékos, minimális fordulatszámra kapcsolja, amivel drasztikusan mérsékli a villanyfogyasztást.
  • Az AI Fresh adatvezérelt elemzéssel minimalizálja a hőmérséklet-emelkedést a gyakori ajtónyitási időszakokban, és két órával előtte fokozza a hűtést a részletes használati szokások alapján.

Ha új hűtőszekrény vásárlása előtt állunk, a puszta méreteken túl érdemes a jövőbe tekinteni. Egy 70 centiméter széles, mesterséges intelligenciával támogatott hűtő, nem kényelmesebben, okosan pakolható, hanem intelligens asszisztensként vigyáz az élelmiszerekre és a családi kasszára is – ennyit jelenti, ha a technológia valóban hozzánk alkalmazkodik.

 

 

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