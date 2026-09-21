Ennyit számíthat 10 centi a konyhában: ez a hűtő erre is tudja a választ

A modern háztartások igényei túlnőttek a klasszikus kereteken. Az LG új generációs, mesterséges intelligenciával felvértezett hűtőszekrényei bebizonyítják, hogy mindössze 10 centiméteres szélességnövekedés és az okos technológia teljesen átformálhatja a család életét, ráadásul a spórolásban is segít. Mutatjuk, mi mindenben változtathatja meg az életünket már egy kicsivel nagyobb hűtőszekrény is.
A rohanó hétköznapokban a tudatos konyhavezetés legnagyobb ellensége az időhiány. Ha nem látjuk át pontosan, mi van a hűtőben, mit kell felhasználni, az pazarláshoz vezet: megromlanak az élelmiszerek. A nagyobb kapacitású alulfagyasztós, mesterséges intelligenciával felszerelt hűtők alapjaiban változtatják meg a tárolást és a főzést:
A 70 centiméter széles alulfagyasztós kialakítás (Fit & Max) jelenti az arany középutat: alig foglal több helyet, mint a standard modellek, a tárolókapacitás azonban egészen más dimenziókat nyit meg, akár 20%-kal nagyobb belső teret kínálnak a hagyományos 60 centis társaikhoz képest.
Nagycsaládoknak: Nem jelent többé gondot több liter tej, az italok, a családi kiszerelésű joghurtok és a heti húsadag egyidejű elhelyezése.
Azoknak, akik szeretnek előre főzni: A szélesebb polcokra gond nélkül behelyezhetők a nagyméretű dobozok, leveses lábasok, tepsik és ételhordók is.
Vendégváráskor és ünnepnapokon: Karácsonykor vagy egy nyári grillparti előtt a behűtendő húsok, saláták, gyümölcsök, torták is kényelmesen elférnek.
Mit keres a mesterséges intelligencia egy olyan alapvető eszközben, mint a hűtőszekrény? Az LG háztartási gépeit vezérlő LG AI Core-Tech™ platform olyan precíz és okos mérnöki munka eredménye, mely a mindennapokat segíti. Az AI önállóan tanul a tevékenységeinkből, és korrigálja a pontatlanságokat, figyelmetlenségeket.
A hagyományos hűtők kompresszora szakaszosan, durva hőmérséklet-ingadozásokkal működik. Az LG mesterséges intelligenciája a LinearCooling™ és a DoorCooling+™ technológiákkal karöltve folyamatosan elemzi a belső mikroklímát. Ha melegedést észlel, az AI Inverter azonnal korrigál hideg levegővel. Ezzel ±0,5 °C-os sávon belül tartja a hőmérsékletet, megakadályozva késleltetve ezzel az ételek romlását.
Az AI Saving Mode az LG ThinQ™ okostelefonos alkalmazáson keresztül aktiválható. A hűtő egy 21 napos tanulási periódus alatt teljesen feltérképezi és megtanulja a család szokásait:
Ha új hűtőszekrény vásárlása előtt állunk, a puszta méreteken túl érdemes a jövőbe tekinteni. Egy 70 centiméter széles, mesterséges intelligenciával támogatott hűtő, nem kényelmesebben, okosan pakolható, hanem intelligens asszisztensként vigyáz az élelmiszerekre és a családi kasszára is – ennyit jelenti, ha a technológia valóban hozzánk alkalmazkodik.
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