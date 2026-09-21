Ezeket a sztárséfeket nem csak a konyhából ismerjük

Van, aki Michelin-csillagokkal, más tévéműsorokkal vagy éppen egyetlen ikonikus mozdulattal írta be magát a gasztronómia történetébe. Egy azonban közös bennük: ezek a világhírű sztárséfek a konyhából kilépve is ismertek!
Ma már egy séfnek nem feltétlenül kell a konyha falai között maradnia ahhoz, hogy maradandót alkosson. A legismertebb sztárséfek milliós rajongótáborral, saját éttermekkel és tévéműsorokkal büszkélkedhetnek, nevük pedig sokszor éppen olyan értékes márka, mint egy hollywoodi színészé.
A hazai gasztronómia egyik legkarakteresebb alakja évtizedek óta bizonyítja, hogy a fine dining mellett a rántott húsnak és a hagyományos magyar fogásoknak is megvan a maguk kultusza – írja a hot! magazin.
Mindössze nyolcéves volt, amikor a szülei éttermében már besegített a konyhán; később aztán a londoni River Caféban figyelt fel rá egy televíziós producer. Az 1999-ben indult The Naked Chef szinte egyik napról a másikra sztárrá tette, laza stílusának köszönhetően azóta emberek millióival szerettette meg az otthoni főzést. Több mint 50 millió szakácskönyvet adott el, miközben az egészségesebb iskolai étkeztetés egyik legismertebb szószólójává vált Nagy-Britanniában.
Nusret Gökçe tökéletes példája annak, hogyan lehet egyetlen mozdulatból világhírű márkát építeni. A török hentesből és étterem-tulajdonosból 2017-ben lett internetes szenzáció, miután különleges sózási technikájáról készült videója mémmé vált, ő pedig megkapta a Salt Bae becenevet.
Kínában építette fel szakmai karrierjét, ahonnan Michelin-csillagos séfként tért haza. Őt is A Konyhafőnökből ismerhette meg leginkább a közönség. Saját éttermével és televíziós szerepléseivel egyszerre van jelen a csúcsgasztronómia és a szórakoztatóipar világában.
Eredetileg fotográfus szeretett volna lenni, ám végül a konyhában találta meg azt a közeget, ahol a vizualitás iránti rajongását is kamatoztathatja. A Borkonyha az ő vezetése alatt kapta meg a Michelin-csillagát még 2014-ben, maga Sárközi pedig később televíziós szereplőként országosan ismertté vált. Évekig volt látható a képernyőn A Konyhafőnök zsűritagjaként.
A spanyol gasztronómia fenegyereke sohasem félt felrúgni a szabályokat. Madridi étterme, a DiverXO három Michelin-csillaggal büszkélkedhet, őt pedig 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is a világ legjobb séfjének választották a The Best Chef Awardson.
Kevés olyan séf van a világon, akit azok is azonnal felismernek, akik egyáltalán nem érdeklődnek a gasztronómia iránt. A skót szakember vendéglátóhelyei eddigi pályafutása során összesen 17 Michelin-csillagot szereztek, háromcsillagos londoni étterme pedig több mint két évtizede őrzi a legmagasabb minősítést. A Hell’s Kitchen, a Kitchen Nightmares és a MasterChef sztárjaként azonban Gordon Ramsay legalább ilyen híressé vált szókimondó természetéről és legendás dühkitöréseiről.
A magyar csúcsgasztronómia egyik legismertebb alakja történelmi sikert aratott 2016-ban, amikor Budapesten megnyerte a Bocuse d’Or európai döntőjét. A magyar csapat ezzel olyan eredményt ért el, amire korábban még nem volt példa a hazai gasztronómiában.
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