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Ezeket a sztárséfeket nem csak a konyhából ismerjük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sztárséf
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 21. 09:30
Rácz Jenőjamie olivertévés sztárséfGordon Ramsay
A séfek többsége a külvilág előtt láthatatlanul dolgozik valamelyik konyhán – néhányan viszont igazi sztárrá válnak közülük. Michelin-csillagok, tévéműsorok, étterem-birodalmak, no meg a hatalmas rajongótáborok jelzik a sikereiket. Mutatjuk a leghíresebb hazai és külföldi sztárséfeket!
Bors
A szerző cikkei

Van, aki Michelin-csillagokkal, más tévéműsorokkal vagy éppen egyetlen ikonikus mozdulattal írta be magát a gasztronómia történetébe. Egy azonban közös bennük: ezek a világhírű sztárséfek a konyhából kilépve is ismertek!

Sztárséfek: Rácz Jenő
Rácz Jenő a legnépszerűbb hazai sztárséfek között van
(Fotó:  hot! magazin/ archív)
  • A sztárséfek ma már sokszor nemcsak szakácsok, hanem valódi hírességek
  • A legtöbben a konyhán kívül is maradandót alkottak
  • Sokan a tévéképernyőket is meghódították
  • Nevükből világhírű márkát építettek
  • Mutatjuk, kik ők!

Sztárséfek, akik meghódították a világot

Ma már egy séfnek nem feltétlenül kell a konyha falai között maradnia ahhoz, hogy maradandót alkosson. A legismertebb sztárséfek milliós rajongótáborral, saját éttermekkel és tévéműsorokkal büszkélkedhetnek, nevük pedig sokszor éppen olyan értékes márka, mint egy hollywoodi színészé.

Bíró Lajos

A hazai gasztronómia egyik legkarakteresebb alakja évtizedek óta bizonyítja, hogy a fine dining mellett a rántott húsnak és a hagyományos magyar fogásoknak is megvan a maguk kultusza – írja a hot! magazin

Jamie Oliver

Mindössze nyolcéves volt, amikor a szülei éttermében már besegített a konyhán; később aztán a londoni River Caféban figyelt fel rá egy televíziós producer. Az 1999-ben indult The Naked Chef szinte egyik napról a másikra sztárrá tette, laza stílusának köszönhetően azóta emberek mil­lióival szerettette meg az otthoni főzést. Több mint 50 millió szakácskönyvet adott el, miközben az egészségesebb iskolai étkeztetés egyik legismertebb szószólójává vált Nagy-­Britanniában.

Salt Bae

Nusret Gökçe tökéletes példája annak, hogyan lehet egyetlen mozdulatból világhírű márkát építeni. A török hentesből és étterem-tulajdonosból 2017-ben lett internetes szenzáció, miután különleges sózási technikájáról készült vi­deója mémmé vált, ő pedig megkapta a Salt Bae becenevet.

hot feltöltés Hot extra: Sztárséfek nem csak a konyha sztárjai
Salt Bae hentes volt, netes szenzáció lett
(Fotó: AFP /  hot! magazin/ AFP)

Rácz Jenő

Kínában építette fel szakmai karrierjét, ahonnan Michelin-csillagos séfként tért haza. Őt is A Konyhafőnökből ismerhette meg leginkább a közönség. Saját éttermével és televíziós szerepléseivel egyszerre van jelen a csúcsgasztronómia és a szórakoztatóipar világában.

Sárközi Ákos

Eredetileg fotográfus szeretett volna lenni, ám végül a konyhában találta meg azt a közeget, ahol a vizualitás iránti rajongását is kamatoztathatja. A Borkonyha az ő vezetése alatt kapta meg a Michelin-csillagát még 2014-ben, maga Sárközi pedig később televíziós szereplőként országosan ismertté vált. Évekig volt látható a képernyőn A Konyhafőnök zsűritagjaként.

Sárközi Ákos
Sárközi Ákos fotós szeretett volna lenni, konyhában találta meg a boldogságot
(Fotó:  hot! magazin/ Szabolcs László)

Dabiz Muñoz

A spanyol gasztronómia fenegyereke sohasem félt felrúgni a szabályokat. Madridi étterme, a DiverXO három Michelin-csillaggal büszkélkedhet, őt pedig 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is a világ legjobb séfjének választották a The Best Chef Awardson.

Gordon Ramsay

Kevés olyan séf van a világon, akit azok is azonnal felismernek, akik egyáltalán nem érdeklődnek a gasztronómia iránt. A skót szakember vendéglátóhelyei eddigi pályafutása során összesen 17 Michelin-csillagot szereztek, háromcsillagos londoni étterme pedig több mint két évtizede őrzi a legmagasabb minősítést. A Hell’s Kitchen, a Kitchen Nightmares és a MasterChef sztárjaként azonban Gordon Ramsay legalább ilyen híressé vált szókimondó természetéről és legendás dühkitöréseiről.

Széll Tamás

A magyar csúcsgasztronómia egyik legismertebb alakja történelmi sikert aratott 2016-ban, amikor Budapesten megnyerte a Bocuse d’Or európai döntőjét. A magyar csapat ezzel olyan eredményt ért el, amire korábban még nem volt példa a hazai gasztronómiában. 

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(Fotó:  hot! magazin)

 

 

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