Ezeket a sztárséfeket nem csak a konyhából ismerjük

Van, aki Michelin-csillagokkal, más tévéműsorokkal vagy éppen egyetlen ikonikus mozdulattal írta be magát a gasztronómia történetébe. Egy azonban közös bennük: ezek a világhírű sztárséfek a konyhából kilépve is ismertek!

Rácz Jenő a legnépszerűbb hazai sztárséfek között van

(Fotó: hot! magazin/ archív)

A sztárséfek ma már sokszor nemcsak szakácsok, hanem valódi hírességek

A legtöbben a konyhán kívül is maradandót alkottak

Sokan a tévéképernyőket is meghódították

Nevükből világhírű márkát építettek

Mutatjuk, kik ők!

Sztárséfek, akik meghódították a világot

Ma már egy séfnek nem feltétlenül kell a konyha falai között maradnia ahhoz, hogy maradandót alkosson. A legismertebb sztárséfek milliós rajongótáborral, saját éttermekkel és tévéműsorokkal büszkélkedhetnek, nevük pedig sokszor éppen olyan értékes márka, mint egy hollywoodi színészé.

Bíró Lajos

A hazai gasztronómia egyik legkarakteresebb alakja évtizedek óta bizonyítja, hogy a fine dining mellett a rántott húsnak és a hagyományos magyar fogásoknak is megvan a maguk kultusza – írja a hot! magazin.

Jamie Oliver

Mindössze nyolcéves volt, amikor a szülei éttermében már besegített a konyhán; később aztán a londoni River Caféban figyelt fel rá egy televíziós producer. Az 1999-ben indult The Naked Chef szinte egyik napról a másikra sztárrá tette, laza stílusának köszönhetően azóta emberek mil­lióival szerettette meg az otthoni főzést. Több mint 50 millió szakácskönyvet adott el, miközben az egészségesebb iskolai étkeztetés egyik legismertebb szószólójává vált Nagy-­Britanniában.

Salt Bae

Nusret Gökçe tökéletes példája annak, hogyan lehet egyetlen mozdulatból világhírű márkát építeni. A török hentesből és étterem-tulajdonosból 2017-ben lett internetes szenzáció, miután különleges sózási technikájáról készült vi­deója mémmé vált, ő pedig megkapta a Salt Bae becenevet.

Salt Bae hentes volt, netes szenzáció lett

(Fotó: AFP / hot! magazin/ AFP)

Rácz Jenő

Kínában építette fel szakmai karrierjét, ahonnan Michelin-csillagos séfként tért haza. Őt is A Konyhafőnökből ismerhette meg leginkább a közönség. Saját éttermével és televíziós szerepléseivel egyszerre van jelen a csúcsgasztronómia és a szórakoztatóipar világában.