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"Boldogsággal teli életet élt" - rosszul lett focizás közben a hatéves kisfiú, tragédia történt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 21. 08:00
betegséghalál
Egy hatéves kisfiú tragikus hirtelenséggel halt meg, miután rosszul lett futballozás közben. Max Kuc korábban legyőzte a rákot, májátültetésen és kemoterápián is átesett, mégsem veszítette el a futball iránti szenvedélyét. Tavaly decemberben azonban mindössze 24 órával azután hunyt el, hogy rosszul lett szeretett csapata, a North East Leeds FC mérkőzésén.
B. V.
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Tragédia történt, miután a kis Max Kuc hirtelen olyan rosszul lett egy futballmérkőzés során, hogy váratlanul életét vesztette. A hatéves kisfiú a North Eadt Leeds FC színeiben játszott, csecsemőkora óta küzdött rákkal, ami miatt még májátültetésen is átesett. Édesanyja, Lucy közölte, Max egészségügyi problémái ellenére soha nem hagyta hátra a foci iránti szeretetét és egy igazi bátor kisfiú volt.

Tragédia történt: váratlanul rosszul lett, elhunyt a kisfiú.
Tragédia történt: váratlanul rosszul lett, elhunyt a kisfiú. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

 

Max örömmel és boldogsággal teli életet élt. Mosolya ragályos volt. A játék iránti elszántsága és lelkesedése határtalan 

- árulta el Lucy, aki kisfia emlékére adománygyűjtésbe kezdett Max egykori focicsapata számára. 

 

A tragédia után másokon segítene a gyászoló anya

Az adománygyűjtés oldalán így fogalmazott:

2025 decemberében bátor kisfiam, Max Kuc hatéves korában hirtelen elhunyt. Max bátran megküzdött a rákkal, és le is győzte azt, miután egyéves korában diagnosztizálták nála a betegséget, amelyet nem sokkal később májátültetés követett. Max ezután a kemoterápiával is megküzdött, és örömmel, boldogsággal teli életet élt. Max valóban különleges volt. Energiája és személyisége mindenkit megérintett, akivel találkozott. Sajnos 2025 decemberében hirtelen rosszul lett, miközben szeretett csapatában, a North East Leedsben futballozott. Kevesebb mint 24 órával később Max elhunyt. A futball volt a szenvedélye. 2023-ban csatlakozott a helyi futballklubhoz, a North East Leedshez, amely életre szóló barátokat adott neki. Imádott minden edzést és minden mérkőzést.

A gyűjtés során eddig mintegy 11 millió forintnak megfelelő összeg gyűlt össze. Az új létesítmények több mint 800 gyerek és fiatal számára biztosítanának jobb körülményeket, írja a TheSun.

 

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