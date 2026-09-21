Benny Blanco leleplezte féltve őrzött titkát. A zenei producer elárulta, hogyan sikerült meghódítania a gyönyörű felesége, Selena Gomez szívét. A válasza pedig jóval egyszerűbb, mint amire sokan számítanának.

Selena Gomez férje, Benny Blanco elárulta, hogyan hódította meg felesége szívét (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Benny Blanco Selena Gomez zel való kapcsolatáról vallott és arról, hogyan hódította meg felesége szívét

zel való kapcsolatáról vallott és arról, hogyan hódította meg felesége szívét Állítása szerint nem használt semmilyen fekete mágiát vagy különleges trükköt

vagy különleges trükköt A két híresség 2023 óta alkot egy párt, az esküvőt pedig 2025 szeptemberében tartották.

Selena Gomezt így hódította meg férje, Benny Blanco

Benny Blanco a Today című műsor vendégeként őszintén megnyílt arról, hogyan hódította meg a gyönyörű énekesnő szívét. Selena Gomez férje azt állítja, nem alkalmazott semmilyen különleges módszert, és nem használt semmiféle „fekete mágiát”. Egyszerűen csak kedves volt. Úgy véli, egy kapcsolatban nem a látványos gesztusok számítanak leginkább, hanem az, hogy a két ember valóban megértse egymást, képes legyen beszélni a problémákról, és nyitottan kommunikáljon:

Arról szól, hogy megértsd a partneredet, képes legyél megbeszélni a dolgokat, és nyíltan kommunikáljatok. És szerintem az, hogy nem viselkedtem s.ggfejként, hanem kedves voltam az emberekhez, vonzotta őt hozzám.

Selena Gomez pontosan olyan nő számára, amilyenre vágyott

Benny Blanco néhány nappal korábban a The Mel Robbins Podcast műsor vendégeként azt is bevallotta, hogy még mielőtt összejött volna az énekesnővel és színésznővel, a terapeutájával összeállított egy listát arról, milyen társat szeretne maga mellett tudni. Az első szempont az volt, hogy a leendő párja életkorban hozzá illő legyen. A második az, hogy legyen kedves. A harmadik fontos szempont pedig az volt, hogy olyan társa legyen, aki általában boldogan ébred, és ha valamilyen nehézséggel küzd, akkor hajlandó tenni azért, hogy jobban érezze magát. Nem sokkal később pedig rátalált a szerelem Selena Gomez személyében, aki pont olyan társ, mint akit korábban elképzelt magának.

Selena Gomez és Benny Blanco 2023 óta alkotnak egy párt (Fotó: JLPPA/Bestimage/Northfoto)

Selena Gomez és Benny Blanco kapcsolata barátságból indult

Selena Gomez és Benny Blanco már 2008-ban megismerkedtek és barátkozni kezdtek, de csak 2023-ban kerültek közelebb egymáshoz. A románcukat eleinte hónapokig titokban tartották, majd 2023 decemberében az énekesnő nyilvánosan is megerősítette, hogy együtt vannak. A kapcsolatuk egy évvel később pedig máris új szintre lépett: 2024 decemberében eljegyezték egymást. A producer és Selena Gomez esküvőjére pedig nem sokkal később, 2025. szeptember 27-én került sor.