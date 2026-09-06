„A részeg haverom az esküvőnkön az asztal alatt szexelt egy vendéggel, majd szétverte a szállodát”

Egy ifjú ara fordult az internetes szakértőkhöz, mert nem tudja, mit kezdjen azzal a helyzettel, hogy a barátai botrányba fojtották az esküvőjét.
"Nem tudom megbocsátani a barátaimnak, hogy idióták voltak az esküvőmön. Júliusban hozzámentem a férjemhez, életem szerelméhez. Egy vagyont költöttem, de az öt haverom félig tönkretett.
Iszogattak és vicceltek a beszédek és az étkezés alatt. A legidősebb barátnőm csókolózni kezdett egy pincérrel, egy másik orális szexet próbált adni az exbarátjának egy asztal alatt, míg egy harmadik az unokatestvéremmel lépett le a felesége szeme láttára.
Aztán a haverjaim bulit csaptak az egyik hotelszobában, és szétverték az egész helyet. Másnap reggelinél az összes többi vendég róluk beszélt. Senki sem kért bocsánatot tőlem. 35 éves vagyok" - írta az ifjú ara.
A szakértő nem finomkodott: szerinte az ilyenek nem igaz barátok. "Mindenki szereti időnként kiengedni a gőzt, de a harmincas éveink közepén már nem szexelünk nyilvánosan az asztal alatt. A helyzet az, hogy a haverjaid nem gyerekek. Mindannyian felnőttek, mégis úgy viselkedtek, mint egy csapat kölyök. Egy teljesen új életbe lépsz, és el kell döntened, hogy ezek az emberek a jövőd részei lesznek-e. Úgy érzem, kinőtted őket. Sajnos, ha senki sem kért bocsánatot, akkor nyilvánvalóan nem hiszik el, hogy bármi rosszat tettek."
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