Dús hajra és hosszú szempillákra vágysz? Ezt a trükköt alig ismerik, pedig hatásosabb, mint bármilyen szérum

Sorra próbálgatod a drága samponokat, olajokat és szempillanövesztő szérumokat, de egyik sem válik be? Rossz irányból közelítesz a célod felé. A biotin egy sokkal hatékonyabb, ráadásul olcsóbb megoldás! Mutatjuk, mit tud, és hogyan használd, hogy dúsítsa hajadat és szempilláidat is!

Biotin: a dús haj és a hosszú szempillák titka.

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Étrenddel és étrend-kiegészítővel is pótolható.

A szervezet keratintermelésében játszik főszerepet.

Hiánya hajhulláshoz és a hajszálak elgyengüléséhez vezet.

A biotinnak haj-, szempilla- és körömerősítő hatása is van.

Mi az a biotin és mire jó?

A biotin – más néven B7-vitamin – egy vízben oldódó vitamin, amely nélkül a szervezet energia-anyagcseréje sem működne megfelelően. De számunkra most nemcsak ez teszi érdekessé, hanem az, hogy nagy szerepet játszik a keratin képződésében is. A keratin pedig az a fehérje, amely a hajszálak, a szempillák és a körmök szerkezetét adja. Ha ebből nincs elég, az vezet a fakóbb, gyengébb, könnyen töredező hajszálakhoz, a ritkuló szemöldökhöz és az elvékonyodó szempillákhoz.

A biotin hatásai a hajra

A biotin csökkenti a hajhullást, serkenti a hajnövekedést, és hozzájárul ahhoz, hogy a hajszálak erősebbek legyenek, kevésbé töredezzenek.

Szempillanövesztő hatások

A szempillák és a szemöldök szőrszálai ugyanúgy egy adott növekedési ciklus szerint működnek, akár a haj. A biotin itt is ezt a folyamatot segíti elő, és hasonló módon fejti ki a hatását: támogatja a szőrtüszők működését és a szálak szerkezetét egyaránt.

Az eredmény:

erősebb pillák

teltebb szemöldök

kevesebb kihulló szempilla

A biotintól tehát nem kapsz pár nap után műszempilla-hatást, de hosszú távon jelentős és szabad szemmel is látható eredményeket hoz.

Biotint tartalmazó ételek

A biotin szerencsére számos élelmiszerben is megtalálható:

tojássárgája

olajos magvak (mandula, dió)

édesburgonya

spenót

lazac

avokádó

banán

brokkoli

Egy kiegyensúlyozott étrenddel általában elegendő mennyiségű biotint viszünk be a szervezetünkbe, de ha biztosra mennél, étrend-kiegészítő formájában is szedheted.

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Mennyi biotint kell szedni és mikor?

Átlagosan napi 30–100 mikrogramm közötti biotinbevitel számít elegendőnek. Mivel vízben oldódó vitaminról van szó, a szervezet nem raktározza hosszú ideig, így a rendszeres bevitel nagyon fontos.