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Dús hajra és hosszú szempillákra vágysz? Ezt a trükköt alig ismerik, pedig hatásosabb, mint bármilyen szérum

Dús hajra és hosszú szempillákra vágysz? Ezt a trükköt alig ismerik, pedig hatásosabb, mint bármilyen szérum

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hajápolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 12:30
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Tudtad, hogy nincs feltétlenül szükséged méregdrága, aranyárban mért szérumokra vagy műszempillákra a látványos, nőies megjelenéshez? A biotin, más néven B7-vitamin természetes módon támogatja a szépségedet. Ha te is hajhullással küzdesz, érdemes lehet esélyt adnod ennek az egyszerű, mégis hatékony tápanyagnak.
Ripszám Boglárka
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Sorra próbálgatod a drága samponokat, olajokat és szempillanövesztő szérumokat, de egyik sem válik be? Rossz irányból közelítesz a célod felé. A biotin egy sokkal hatékonyabb, ráadásul olcsóbb megoldás! Mutatjuk, mit tud, és hogyan használd, hogy dúsítsa hajadat és szempilláidat is!

Biotintól dús szempillákkal rendelkező nő.
Biotin: a dús haj és a hosszú szempillák titka.
Fotó: Oleg Gekman / Shutterstock
  • Étrenddel és étrend-kiegészítővel is pótolható.
  • A szervezet keratintermelésében játszik főszerepet.
  • Hiánya hajhulláshoz és a hajszálak elgyengüléséhez vezet.
  • A biotinnak haj-, szempilla- és körömerősítő hatása is van.

Mi az a biotin és mire jó?

A biotin – más néven B7-vitamin – egy vízben oldódó vitamin, amely nélkül a szervezet energia-anyagcseréje sem működne megfelelően. De számunkra most nemcsak ez teszi érdekessé, hanem az, hogy nagy szerepet játszik a keratin képződésében is. A keratin pedig az a fehérje, amely a hajszálak, a szempillák és a körmök szerkezetét adja. Ha ebből nincs elég, az vezet a fakóbb, gyengébb, könnyen töredező hajszálakhoz, a ritkuló szemöldökhöz és az elvékonyodó szempillákhoz.

A biotin hatásai a hajra

A biotin csökkenti a hajhullást, serkenti a hajnövekedést, és hozzájárul ahhoz, hogy a hajszálak erősebbek legyenek, kevésbé töredezzenek.

Szempillanövesztő hatások

A szempillák és a szemöldök szőrszálai ugyanúgy egy adott növekedési ciklus szerint működnek, akár a haj. A biotin itt is ezt a folyamatot segíti elő, és hasonló módon fejti ki a hatását: támogatja a szőrtüszők működését és a szálak szerkezetét egyaránt.

Az eredmény:

  • erősebb pillák
  • teltebb szemöldök
  • kevesebb kihulló szempilla

A biotintól tehát nem kapsz pár nap után műszempilla-hatást, de hosszú távon jelentős és szabad szemmel is látható eredményeket hoz.

Biotint tartalmazó ételek

A biotin szerencsére számos élelmiszerben is megtalálható:

  • tojássárgája
  • olajos magvak (mandula, dió)
  • édesburgonya
  • spenót
  • lazac
  • avokádó
  • banán
  • brokkoli
Biotinban gazdag élelmiszerek.
Egy kiegyensúlyozott étrenddel általában elegendő mennyiségű biotint viszünk be a szervezetünkbe, de ha biztosra mennél, étrend-kiegészítő formájában is szedheted.
Fotó: monticello / Shutterstock

Mennyi biotint kell szedni és mikor?

Átlagosan napi 30–100 mikrogramm közötti biotinbevitel számít elegendőnek. Mivel vízben oldódó vitaminról van szó, a szervezet nem raktározza hosszú ideig, így a rendszeres bevitel nagyon fontos.

A felszívódás szempontjából a reggeli, étkezés közbeni bevétel a legpraktikusabb, így könnyen beépíthetjük a mindennapi rutinunkba is.

Mennyi idő után tapasztalhatóak a biotin hatásai?

Nagyjából 2–3 hónap szükséges ahhoz, hogy észrevehető változás álljon be, de addig is megfigyelhetünk kisebb jeleket. Például azt, hogy kevesebb haj marad a fésűben fésülködés után, vagy épp azt, hogy sokkal kevésbé töredeznek a hajvégeink.

Jobb, mint egy drága szérum?

Míg a szérumok kívülről hatnak, a biotin belülről serkenti a növekedési folyamatokat. A kettő nem zárja ki egymást – sőt, gyakran együtt a leghatásosabbak! De ha a szervezetünkből hiányzik a biotin, akkor a legdrágább külső kezelés sem fogja megoldani a problémáinkat.

A következő videóból közelebbről is megismerheted a biotin hajnövesztő hatásait:

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