9+1 sminktermék, amit soha ne adj kölcsön: durva következményei lehetnek

1. Szempillaspirál
A kefe közvetlenül érintkezik a szempillákkal, majd visszakerül a tubusba, így kórokozók juthatnak a festékbe. A szemfertőzések elkerülése érdekében soha ne használjuk másét.
2. Szemceruza
Különösen a vízvonalon használt ceruzát ne cserélgessük, hiszen nagyon közel kerül a szem nyálkahártyájához. A hegyezés sem jelent teljes biztonságot.
3. Folyékony szemhéjtus
Az applikátor a szemhéjunkhoz ér, majd újra visszakerül a festékbe. Éppen ezért a folyékony tus is legyen személyes darab a neszesszerünkben.
4. Rúzs
Bármennyire megtetszik a barátnőnk árnyalata, ne próbáljuk ki közvetlenül a tubusból. Az ajkakkal érintkező rúzzsal kórokozókat is átadhatunk egymásnak.
5. Szájfény
Az applikátor az ajkunkról egyenesen visszakerül a tubusba, így az egész termék szennyeződhet. Egy egyszerű letörlés sem teszi biztonságossá a közös használatot.
6. Tégelyes ajakbalzsam
Ha rendszeresen az ujjunkkal nyúlunk bele, ezt se kínáljuk körbe. Ha mégis szeretnénk adni belőle, tiszta spatulával vegyünk ki külön egy adagot.
7. Krémes szemfesték
A tégelyes, ujjal felvitt szemfesték könnyen érintkezik a bőrünkkel. Ha többen nyúlnak ugyanabba a tégelybe, a szennyeződések is könnyebben bekerülhetnek.
8. Sminkszivacs
A szivacs magába szívja a nedvességet, faggyút és sminkmaradványokat. Akkor se használjuk másét, ha első pillantásra teljesen tisztának látszik.
9. Sminkecset
Az ecset sörtéin is maradhat faggyú, elhalt hámsejt és más szennyeződés. Közös készülődésnél használjunk saját ecsetet vagy tiszta, egyszer használatos applikátort.
+1. Stiftes termékek
A stiftes korrektor, pirosító vagy kontúr közvetlenül érintkezhet a bőrrel, ezért ezeket se cserélgessük. Ha szeretnénk kipróbálni, tiszta eszközzel vegyünk le belőle külön egy keveset.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.