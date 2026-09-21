9+1 sminktermék, amit soha ne adj kölcsön: durva következményei lehetnek

1. Szempillaspirál

A kefe közvetlenül érintkezik a szempillákkal, majd visszakerül a tubusba, így kórokozók juthatnak a festékbe. A szemfertőzések elkerülése érdekében soha ne használjuk másét.

2. Szemceruza

Különösen a vízvonalon használt ceruzát ne cserélgessük, hiszen nagyon közel kerül a szem nyálkahártyájához. A hegyezés sem jelent teljes biztonságot.

3. Folyékony szemhéjtus

Az applikátor a szemhéjunkhoz ér, majd újra visszakerül a festékbe. Éppen ezért a folyékony tus is legyen személyes darab a neszesszerünkben.

4. Rúzs

Bármennyire megtetszik a barátnőnk árnyalata, ne próbáljuk ki közvetlenül a tubusból. Az ajkakkal érintkező rúzzsal kórokozókat is átadhatunk egymásnak.

A rúzs csak egyike azoknak a sminktermékeknek, amit soha, semmilyen körülmények közt ne adj kölcsön!

Fotó: Unsplash

5. Szájfény

Az applikátor az ajkunkról egyenesen visszakerül a tubusba, így az egész termék szennyeződhet. Egy egyszerű letörlés sem teszi biztonságossá a közös használatot.

6. Tégelyes ajakbalzsam

Ha rendszeresen az ujjunkkal nyúlunk bele, ezt se kínáljuk körbe. Ha mégis szeretnénk adni belőle, tiszta spatulával vegyünk ki külön egy adagot.

7. Krémes szemfesték

A tégelyes, ujjal felvitt szemfesték könnyen érintkezik a bőrünkkel. Ha többen nyúlnak ugyanabba a tégelybe, a szennyeződések is könnyebben bekerülhetnek.

8. Sminkszivacs

A szivacs magába szívja a nedvességet, faggyút és sminkmaradványokat. Akkor se használjuk másét, ha első pillantásra teljesen tisztának látszik.