Lenyűgöző középkori utcák: közzétették a legszebb európai óvárosok listáját

Egy friss nemzetközi felmérésben 65 várost vizsgáltak meg a koruk, a gyalogos bejárhatóságuk, az idegenvezetések ára és az instagramos népszerűségük alapján. A legszebb európai óvárosok sorában az olasz, a német, a francia és a spanyol helyszínek végzetek az élen. A gyalogosbarát kialakítás kiemelten számított az értékelésnél, hiszen a szűk sikátorokat és a történelmi tereket leginkább sétálva lehet kényelmesen felfedezni. Az alábbiakban bemutatjuk az öt legjobb európai célpontot, amelyek garantáltan elvarázsolnak.
Toszkána fővárosa, Firenze a reneszánsz művészet és építészet melegágya, ahol a Dóm és a Ponte Vecchio ikonikus látványa fogadja a látogatókat. A kompakt belváros – amely 1982 óta UNESCO Világörökségi helyszín – szinte egy szabadtéri múzeum, amelyet a legkönnyebben gyalogosan barangolhatsz be. A szűk utcák és a patinás paloták felejthetetlen olasz életérzést árasztanak.
A bajorországi Regensburg a negyedik helyet szerezte meg a rangsorban, főként kiváló bejárhatóságának köszönhetően. A kőhídon átkelve közvetlenül a gótikus és román stílusú épületekkel teli középkori belvárosba érkezel. A II. világháborús pusztításokat átvészelő városmag ma az UNESCO Világörökség része.
A Rhône folyó partján fekvő dél-francia városka, Avignon fallal körülvett történelmi központja szintén világörökségi védettséget élvez. Fő nevezetessége a XIV. századi gótikus Pápai Palota és a csonkán maradt híres híd, a Pont Saint-Bénézet. A napfényes teraszok és a nyüzsgő terek ideális környezetet teremtenek egy kiadós sétához.
Andalúzia ékköve, Córdoba a római, a mór és a spanyol építészet egyedülálló ötvözetét nyújtja. A hófehér házfalak, a virágos belső udvarok és a zsidó negyed sikátorai mind a híres Mezquita-katedrálishoz vezetnek. A történelmi hangulat és a hangulatos utcák miatt a világörökségi védettségű Córdoba az egyik legkedveltebb spanyol úti cél.
A lista élére idén Nápoly került, amely Európa egyik legnagyobb és legélénkebb, az UNESCO Világörökség részét képező óvárosával büszkélkedhet. A belváros különlegessége, hogy utcahálózata ma is az ókori görög és római városszerkezet nyomvonalát őrzi. A Spaccanapoli szűk utcáján sétálva barokk templomok, nyüzsgő pizzériák és kézműves műhelyek váltják egymást, így a Vezúv árnyékában elterülő metropolisz egyszerre kínál évezredes történelmet és utánozhatatlan gasztronómiai élményeket.
A lista további szereplői:
6. Salzburg: Ausztria
7. Isztambul: Törökország
8. Dubrovnik: Horvátország
9. San Marino: San Marino
10. Krakkó: Lengyelország
11. Varsó: Lengyelország
12. Róma: Olaszország
13. Porto: Portugália
14. Graz: Ausztria
15. Riga: Lettország
16. Vilnius: Litvánia
17. Edinburgh: Nagy-Britannia
18. Brugge: Belgium
19. Stralsund: Németország
20. Bergen: Norvégia
21. Tallinn: Észtország
22. Lisszabon: Portugália
23. Bern: Svájc
24. Prága: Csehország
25. Bécs: Ausztria
Nézd meg a galériát is az öt legszebb városról:
Ezek Európa legszebb óvárosai:
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