Lenyűgöző középkori utcák: közzétették a legszebb európai óvárosok listáját

A Tourlane nemzetközi elemzésében 65 várost vizsgált meg a gyalogosbarátság, a kor és az instagramos népszerűség alapján.

A rangsor élén Nápoly végzett, megelőzve Córdobát, Avignont, Regensburgot és Firenzét.

A győztes belvárosok közös jellemzője a kiváló bejárhatóság és a gazdag UNESCO világörökségi örökség.

Egy friss nemzetközi felmérésben 65 várost vizsgáltak meg a koruk, a gyalogos bejárhatóságuk, az idegenvezetések ára és az instagramos népszerűségük alapján. A legszebb európai óvárosok sorában az olasz, a német, a francia és a spanyol helyszínek végzetek az élen. A gyalogosbarát kialakítás kiemelten számított az értékelésnél, hiszen a szűk sikátorokat és a történelmi tereket leginkább sétálva lehet kényelmesen felfedezni. Az alábbiakban bemutatjuk az öt legjobb európai célpontot, amelyek garantáltan elvarázsolnak.

Ezek a legszebb európai óvárosok a berlini Tourlane online utazási platform szerint.

Fotó: Shutterstock

Melyek jelenleg a legszebb európai óvárosok a toplista alapján?

5. Firenze, Olaszország

Toszkána fővárosa, Firenze a reneszánsz művészet és építészet melegágya, ahol a Dóm és a Ponte Vecchio ikonikus látványa fogadja a látogatókat. A kompakt belváros – amely 1982 óta UNESCO Világörökségi helyszín – szinte egy szabadtéri múzeum, amelyet a legkönnyebben gyalogosan barangolhatsz be. A szűk utcák és a patinás paloták felejthetetlen olasz életérzést árasztanak.

4. Regensburg, Németország

A bajorországi Regensburg a negyedik helyet szerezte meg a rangsorban, főként kiváló bejárhatóságának köszönhetően. A kőhídon átkelve közvetlenül a gótikus és román stílusú épületekkel teli középkori belvárosba érkezel. A II. világháborús pusztításokat átvészelő városmag ma az UNESCO Világörökség része.

3. Avignon, Franciaország

A Rhône folyó partján fekvő dél-francia városka, Avignon fallal körülvett történelmi központja szintén világörökségi védettséget élvez. Fő nevezetessége a XIV. századi gótikus Pápai Palota és a csonkán maradt híres híd, a Pont Saint-Bénézet. A napfényes teraszok és a nyüzsgő terek ideális környezetet teremtenek egy kiadós sétához.

2. Córdoba, Spanyolország

Andalúzia ékköve, Córdoba a római, a mór és a spanyol építészet egyedülálló ötvözetét nyújtja. A hófehér házfalak, a virágos belső udvarok és a zsidó negyed sikátorai mind a híres Mezquita-katedrálishoz vezetnek. A történelmi hangulat és a hangulatos utcák miatt a világörökségi védettségű Córdoba az egyik legkedveltebb spanyol úti cél.