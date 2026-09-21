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Ezek a legszebb európai óvárosok.

Lenyűgöző középkori utcák: közzétették a legszebb európai óvárosok listáját

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 21. 12:00
európai utazásóváros
Felfedeznéd a kontinens leglenyűgözőbb történelmi városmagjait, ahol minden utcakő mesél? Nézd meg a friss rangsort és galériánkat, mert a legszebb európai óvárosok felkutatása mostantól sokkal egyszerűbbé válik a következő úti célod kiválasztásához.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • A Tourlane nemzetközi elemzésében 65 várost vizsgált meg a gyalogosbarátság, a kor és az instagramos népszerűség alapján.
  • A rangsor élén Nápoly végzett, megelőzve Córdobát, Avignont, Regensburgot és Firenzét.
  • A győztes belvárosok közös jellemzője a kiváló bejárhatóság és a gazdag UNESCO világörökségi örökség.

Egy friss nemzetközi felmérésben 65 várost vizsgáltak meg a koruk, a gyalogos bejárhatóságuk, az idegenvezetések ára és az instagramos népszerűségük alapján. A legszebb európai óvárosok sorában az olasz, a német, a francia és a spanyol helyszínek végzetek az élen. A gyalogosbarát kialakítás kiemelten számított az értékelésnél, hiszen a szűk sikátorokat és a történelmi tereket leginkább sétálva lehet kényelmesen felfedezni. Az alábbiakban bemutatjuk az öt legjobb európai célpontot, amelyek garantáltan elvarázsolnak.

A legszebb európai óvárosok egyike a spanyolország Córdoba.
Ezek a legszebb európai óvárosok a berlini Tourlane online utazási platform szerint.
Fotó: Shutterstock

Melyek jelenleg a legszebb európai óvárosok a toplista alapján?

5. Firenze, Olaszország

Toszkána fővárosa, Firenze a reneszánsz művészet és építészet melegágya, ahol a Dóm és a Ponte Vecchio ikonikus látványa fogadja a látogatókat. A kompakt belváros – amely 1982 óta UNESCO Világörökségi helyszín – szinte egy szabadtéri múzeum, amelyet a legkönnyebben gyalogosan barangolhatsz be. A szűk utcák és a patinás paloták felejthetetlen olasz életérzést árasztanak.

4. Regensburg, Németország

A bajorországi Regensburg a negyedik helyet szerezte meg a rangsorban, főként kiváló bejárhatóságának köszönhetően. A kőhídon átkelve közvetlenül a gótikus és román stílusú épületekkel teli középkori belvárosba érkezel. A II. világháborús pusztításokat átvészelő városmag ma az UNESCO Világörökség része.

3. Avignon, Franciaország

A Rhône folyó partján fekvő dél-francia városka, Avignon fallal körülvett történelmi központja szintén világörökségi védettséget élvez. Fő nevezetessége a XIV. századi gótikus Pápai Palota és a csonkán maradt híres híd, a Pont Saint-Bénézet. A napfényes teraszok és a nyüzsgő terek ideális környezetet teremtenek egy kiadós sétához.

2. Córdoba, Spanyolország

Andalúzia ékköve, Córdoba a római, a mór és a spanyol építészet egyedülálló ötvözetét nyújtja. A hófehér házfalak, a virágos belső udvarok és a zsidó negyed sikátorai mind a híres Mezquita-katedrálishoz vezetnek. A történelmi hangulat és a hangulatos utcák miatt a világörökségi védettségű Córdoba az egyik legkedveltebb spanyol úti cél.

1. Nápoly, Olaszország

A lista élére idén Nápoly került, amely Európa egyik legnagyobb és legélénkebb, az UNESCO Világörökség részét képező óvárosával büszkélkedhet. A belváros különlegessége, hogy utcahálózata ma is az ókori görög és római városszerkezet nyomvonalát őrzi. A Spaccanapoli szűk utcáján sétálva barokk templomok, nyüzsgő pizzériák és kézműves műhelyek váltják egymást, így a Vezúv árnyékában elterülő metropolisz egyszerre kínál évezredes történelmet és utánozhatatlan gasztronómiai élményeket.

A lista további szereplői:

      6. Salzburg: Ausztria
      7. Isztambul: Törökország
      8. Dubrovnik: Horvátország
      9. San Marino: San Marino
      10. Krakkó: Lengyelország
      11. Varsó: Lengyelország
      12. Róma: Olaszország
      13. Porto: Portugália
      14. Graz: Ausztria
      15. Riga: Lettország
      16. Vilnius: Litvánia
      17. Edinburgh: Nagy-Britannia
      18. Brugge: Belgium
      19. Stralsund: Németország
      20. Bergen: Norvégia
      21. Tallinn: Észtország
      22. Lisszabon: Portugália
      23. Bern: Svájc
      24. Prága: Csehország
      25. Bécs: Ausztria
Nézd meg a galériát is az öt legszebb városról:

Ezek Európa legszebb óvárosai:

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