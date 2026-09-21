Azt hitte, a szomszéd lefeküdt a férjével: egy vödörbe ürített a féltékeny feleség, majd jött az undorító bosszú

Letartóztattak egy nőt, aki a gyanú szerint egy vödörnyi ürüléket zúdított a szomszédjára, mert azt hitte, hogy viszonya van a férjével.

Ürülékkel öntötte le szomszédját a féltékeny feleség, mert azt hitte, lefeküdt a férjével

Fotó: Pixabay (képünk illusztráció)

Ürülékkel öntötte le szomszédját a féltékeny feleség, mert azt hitte, lefeküdt a férjével

Az 50 éves Yirsi Esperanza Machado Riverát betörés és testi sértés gyanújával vették őrizetbe, miután állítólag elvesztette a fejét, és egy vödörnyi ürüléket öntött közvetlen szomszédjára. A Miami-Dade megyei seriffhivatal szerint a nő meg volt győződve arról, hogy szomszédja a férjével folytat viszonyt.

Az ügy végül a bíróság elé került, ahol Mindy Glazer bíró ismertette a nem mindennapi történteket.

Nos, ez egy érdekes ügy. A nő azt gondolja, hogy a szomszédja viszonyt folytat a férjével, ezért erővel bejut a sértett otthonába, majd ürüléket önt rá. Egy egész vödör ürüléket

– foglalta össze a bíró a történteket.

A rendőrségi jelentés szerint Machado Rivera és a sértett ugyanannak a két részre osztott lakókocsinak a különálló felében él egy mobilházparkban, a floridai Miami Gardens közelében. A gyanúsított múlt hétfőn este negyed hét körül átment szomszédjához, és „dörömbölni kezdett az ajtón”.

A bíróságon elhangzottak szerint a sértett ajtót nyitott, mire Rivera azzal vádolta meg, hogy szexuális viszonyt folytat a férjével. A rendőrség szerint azonban választ sem várt: erővel benyomult a nő otthonába, közben pedig meglökte őt. Ezután egy emberi ürülékkel teli vödör tartalmát zúdította a szomszédjára, majd távozott a helyszínről.

A letartóztatási jegyzőkönyv szerint Machado Rivera már a történtek előtt elárulta az egyik szemtanúnak, mire készül: azt mondta, hogy „egy vödörbe ürített, hogy aztán a sértett arcába öntse”. Machado Rivera ugyanakkor azt mondta a rendőröknek, hogy azért használta a vödröt, mert elromlott a vécéje. Tagadta, hogy behatolt volna szomszédja otthonába, és azt is, hogy ráöntötte volna az általa csak „kakának” nevezett vödör tartalmát.

A nő később megjelent a bíróság előtt, ahol nem engedélyezték, hogy óvadék ellenében szabadlábra kerüljön. Machado Rivera így továbbra is őrizetben marad, és jelenleg tárgyalásának időpontjára vár – számolt be róla a Daily Star.