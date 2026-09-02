Salma Hayek 60 éves lett: íme, a születésnapos bombázó legdurvább villantásai – Videó

Noha a 60 esztendős Salma Hayek ma már inkább nagymama szerepben tetszeleg, voltak idők, mikor meztelenkedésétől majdnem felgyulladt a vászon. Cikkünkben az ünnepelt legforróbb mozijainak legizzasztóbb jeleneteit szedtük össze!
Bízunk benne, hogy a nyáron minél több olvasónknak megadatott, hogy tengerparton múlassa az idejét és élvezze a végtelen hullámzás nyújtotta csodálatos látványt. Azonban aligha látott bárki is annál szebbet a tengerparton, mint amit Salma Hayek és Colin Farrell közös romantikázásában, a Kárhozott szeretők egyik szekvenciájában tapasztalhatunk. A jelenetet megmutatni sajnos nem tudjuk, de akit őröl a kíváncsiság, hogyan is tart pőre parádét a születésnapos szexbomba a tenger habjai között, az tekerjen 0 óra 32 perchez...
Ha valaha is azt érezzük, sose fognak valóra válni az álmaink, gondoljunk Quentin Tarantinóra, akinek minden vágya az volt, hogy az egy szál semmiben magát illető Salma Hayek lábáról tequilát szopogathasson. Az már csak részletkérdés, hogy a rendező-forgatókönyvíró maga volt az, aki megírta ezt a jelenetet, majd később meggyőzte a filmet dirigáló jó barátját, Robert Rodriguezt, hogy hadd legyen övé az a szerep, amelyikre ez a sanyarú, talpnyaló sors vár, de ez a tényező a jelenet ikonikusságából semmit sem vesz el.
Míg Robert Rodriguez gengszterfilmjében a női közönséget Antonio Banderas hosszú, sötét fürtjei kötötték le, addig a férfiak az első pillantásra még ártatlannak tűnő könyvtároslány, azaz Salma Hayek dús idomain legeltették a szemüket. A cselekmény nagy ijedelmében a két főszereplő egymásra is talál, mely egy szemtelenül forró, ruha nélküli násztáncban csúcsosodik ki. Ezt sajnos nem tudjuk megmutatni, viszont amennyiben bárkinek kopottas lenne az emlékezte, a Desperardót elindítva, 1 óra 31 percnél megleli az említett jelenetet.
Általában, ha Amerika remake-elésre adja a fejét, az nem sül el valami jól. Gondoljunk csak az OldBoyra vagy az Amerikai Taxira. Nem igazán volt és másként akkor sem, mikor a Betty, a csúnya lányt gondolták újra. Ez volt a 2006 és 2010 között futó, a ValMar-slágerrel nem összetévesztendő Ki ez a lány?, mely hiába élt meg négy évadot, csakis egy jelenet miatt emlegeti máig a publikum. Ezek a képsorok pedig természetesen Salma Hayekhez köthetők, aki az egyik epizódban fülledt perceket okozott egy liftben:
Mi jobb egy latina mamacitánal? Hát kettő latina mamacita! Ezen az elven haladt a 2006-ban bemutatott Las Bandidas című western-komédia is, melyben Salma Hayek mellett Penélope Cruz gondoskodott a férfi szívek meglovasításáról. Ha pedig már a férfiakat emlegetjük, adott egy jelenet a filmben, melynek forgatására valószínűleg férfiak millió jelentkeztek volna, hogy Steve Zahnt helyettesítsék. Itt ugyanis a főhősnők lenge öltözetben épp azt tanítják egymásnak, Mr. Zahnon, hogyan is kell helyesen csókolózni:
A Salma Hayek-filmek 2002-ben ismét bebizonyították, hogy a meztelenkedés művészi úton is járható. A Frida Kahlóról szóló életrajzi filmben, a Fridában ugyanis Hayek kisasszony úgy alakította a címszereplő világhírű festőművészt, hogy az alkotók a sztorit nem csak kellő drámával, lélegzetelállító vizualitással fűszerezték meg, hanem nem kevés bujasággal is. Konkrét jelenetet nem is tudnánk kiemelni, inkább azt javasoljunk, tekintse meg mindenki a komplett művet, és ne csak leskelődés céljából!
Kevin Smith 1999-es filmje rengeteg okból kifolyólag számít relevánsnak és szórakoztatónak még közel 30 év után is. Most viszont értelemszerűen nem az ember és vallás kapcsolatához köthető kritikus hangneme miatt kerül említésre, hanem sokkal inkább Salma Hayek Demi Moore-t vagy Erika Eleniakot megszégyenítő sztriptízelése miatt. A szavak helyett inkább beszéljenek is tettek, mutatjuk:
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