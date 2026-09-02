Salma Hayek 60 éves lett: íme, a születésnapos bombázó legdurvább villantásai – Videó

Kárhozott szeretők

Bízunk benne, hogy a nyáron minél több olvasónknak megadatott, hogy tengerparton múlassa az idejét és élvezze a végtelen hullámzás nyújtotta csodálatos látványt. Azonban aligha látott bárki is annál szebbet a tengerparton, mint amit Salma Hayek és Colin Farrell közös romantikázásában, a Kárhozott szeretők egyik szekvenciájában tapasztalhatunk. A jelenetet megmutatni sajnos nem tudjuk, de akit őröl a kíváncsiság, hogyan is tart pőre parádét a születésnapos szexbomba a tenger habjai között, az tekerjen 0 óra 32 perchez...

Alkonyattól pirkadatig

Ha valaha is azt érezzük, sose fognak valóra válni az álmaink, gondoljunk Quentin Tarantinóra, akinek minden vágya az volt, hogy az egy szál semmiben magát illető Salma Hayek lábáról tequilát szopogathasson. Az már csak részletkérdés, hogy a rendező-forgatókönyvíró maga volt az, aki megírta ezt a jelenetet, majd később meggyőzte a filmet dirigáló jó barátját, Robert Rodriguezt, hogy hadd legyen övé az a szerep, amelyikre ez a sanyarú, talpnyaló sors vár, de ez a tényező a jelenet ikonikusságából semmit sem vesz el.

Desperado

Míg Robert Rodriguez gengszterfilmjében a női közönséget Antonio Banderas hosszú, sötét fürtjei kötötték le, addig a férfiak az első pillantásra még ártatlannak tűnő könyvtároslány, azaz Salma Hayek dús idomain legeltették a szemüket. A cselekmény nagy ijedelmében a két főszereplő egymásra is talál, mely egy szemtelenül forró, ruha nélküli násztáncban csúcsosodik ki. Ezt sajnos nem tudjuk megmutatni, viszont amennyiben bárkinek kopottas lenne az emlékezte, a Desperardót elindítva, 1 óra 31 percnél megleli az említett jelenetet.

Ki ez a lány?

Általában, ha Amerika remake-elésre adja a fejét, az nem sül el valami jól. Gondoljunk csak az OldBoyra vagy az Amerikai Taxira. Nem igazán volt és másként akkor sem, mikor a Betty, a csúnya lányt gondolták újra. Ez volt a 2006 és 2010 között futó, a ValMar-slágerrel nem összetévesztendő Ki ez a lány?, mely hiába élt meg négy évadot, csakis egy jelenet miatt emlegeti máig a publikum. Ezek a képsorok pedig természetesen Salma Hayekhez köthetők, aki az egyik epizódban fülledt perceket okozott egy liftben: