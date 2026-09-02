Béres Alexandra gyerekeiről vallott: „Szeretnénk megmutatni a lányoknak, milyen sokszínű a világ”

Béres Alexandra gyerekeivel nyaralt. Bár a portugáliai nyaralás alatt az idő egy kicsit hűvösebb volt, mint várták, egy percig sem lógatták az orrukat, inkább igyekeztek maximálisan átadni magukat a város ­különleges han­gulatának.

Béres Alexandra gyerekei, Flóra és Panna is imádnak utazni

Fotó: hot! magazin/archív

Béres Alexandra férjével és gyermekeivel Portóban nyaralt

férjével és gyermekeivel Portóban nyaralt A hűvös idő ellenére remekül érezték magukat

Fontos számukra a közösen töltött minőségi idő

Nyaraláskor háttérbe szorítják a telefonokat

Az édesanya lányai, Panna és Flóra testvéri kapcsolatáról is mesélt

Béres Alexandra gyerekei élvezték az utazást

Béres Alexandra szerint fontos a minőségi idő, és erre a nyaralás egy kiváló megoldás.

„A portói utazásunk pont az első itthoni hőkupola időszakára esett. A tenger örömeit nem igazán tudtuk élvezni, mert az afrikai szél szinte bepanírozott minket homokkal, ráadásul egy kifejezetten hűvös hetet fogtunk ki, ám ettől függetlenül nagyszerűen telt az idő. A legnagyobb élményt a helyi piac jelentette: annyira hangulatos és sokszínű volt az egész! Finomakat ettünk, és a legnagyobb biztonságban éreztük magunkat. Sokat csatangoltunk, a város hangulata minket is teljesen magával ragadott. Az volt az alapgondolatunk a férjemmel, hogy szeretnénk megmutatni a lányoknak, milyen sokszínű a világ. Fontos, hogy megismerjék a különböző kultúrákat, embereket és ételeket” – kezdte a hot!-nak.

Béres Alexandra nyaralásukról: „Háttérbe szorulnak a telefonok”

Az édesanya úgy gondolja, hogy az utazások legértékesebb része az együtt töltött minőségi idő.

„Ezek azok a pillanatok, amikor igazán egymásra vagyunk hangolódva. Ilyenkor teljesen másképpen beszélgetünk, sokkal több mindent el tudunk mesélni egymásnak, és olyan közös élményeket szerzünk, amelyekre később is hálás szívvel emlékszünk vissza. Annyira csodálatos, hogy a gyerekek velünk vannak, hogy szeretnénk ennek minden pillanatát kihasználni.”

Mint minden kamasz gyereket nevelő családban, természetes módon az ő életükben is jelen van a digitális világ, ám Béres Alexandráék ebben is igyekeznek jó példát mutatni a tini­lányaik­nak.

A mai világban a telefonnyomkodás sajnos már megkerülhetetlen. Bár mi magunk is videózunk és navigálunk, közben próbáljuk rávenni a lányokat, hogy ­tegyék le a kütyüket. Nem kell mindent felvenni, a pillanatokat a saját szemünkkel kell rögzítenünk! Szerencsére nyaralás közben nálunk is háttérbe szorulnak a telefonok

– mesélte.