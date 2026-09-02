„Lábadozom” – komoly fájdalmai vannak Ariana Grandénak

A 33 éves világsztár, Ariana Grande az Eternal Sunshine turné utolsó két londoni koncertjére készül, ám egy fájdalmas sérülés miatt kénytelen változtatni a megszokott fellépőruháján.
Ariana az Instagram-sztorijában közölte rajongóival, hogy egy mély vágás érte a lábát, ezért a következő koncerteken nem viseli majd a védjegyévé vált magas sarkú cipőket.
Drága virágszirmaim, szeretném, ha tudnátok, hogy ma este, és valószínűleg holnap is kényelmes cipőt kell viselnem, mert be van kötve a lábam, és egy kisebb sérülésből lábadozom
– írta.
Az énekesnő azt is tisztázta, hogy nem ficamról vagy izomsérülésről van szó, hanem egy mély vágásról.
Ariana ugyanakkor igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy nincs komoly baj.
A rajongók már korábban kiszúrták, hogy az énekesnő nehezebben mozog a színpadon. Többen a közösségi médiában is félelmüknek adtak hangot, és attól tartottak, hogy a magas sarkú cipőben komolyabb sérülést szenvedhet.
Ariana jelenleg tíz londoni koncertből álló sorozatának végén jár. Korábban azt mondta, hogy különösen fontos számára a londoni fellépéssorozat, hiszen a városban hosszabb ideig élt és dolgozott a Wicked filmek forgatása miatt.
Az énekesnő a turné londoni szakaszának kezdetén érzelmesen köszönte meg rajongóinak a támogatást, és azt mondta, minden egyes pillanatot szeretne kiélvezni az utolsó koncerteken.
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