A Bűbájos boszorkák sztárja drámai bejelentést tett: végleg visszavonul a színészettől

Holly Marie Combs hét évvel utolsó televíziós szerepe után megerősítette, hogy végleg visszavonult a színészettől. A Bűbájos boszorkák sztárja még a Covid-19 járvány idején a családja miatt hozta meg ezt a döntést.

Bűbájos boszorkák sztárja drámai bejelentést tett: végleg visszavonul a színészettől (Fotó: KPA/ Northfoto)

A Bűbájos boszorkák Piper Halliwell-je váratlan bejelentést tett a karrierjéről

váratlan bejelentést tett a karrierjéről Holly Mary Combs végleg visszavonul a színészettől

végleg visszavonul a színészettől Az 52 éves színésznő legfőképpen három fia miatt hozta meg ezt a döntést

Bűbájos boszorkák sztárja, Holly Mary Combs végleg visszavonul a színészettől

Holly Marie Combs a Bűbájos boszorkák sztárja hét éve egyáltalán nem szerepel a televízió képernyőjén, most azonban végre elárulta, hogy ennek mi az oka. Az 52 éves színésznő a The House of Halliwell című podcastműsor augusztus 25-i epizódjában nyílt meg először a döntéséről. Amikor arról kérdezték, miért nem látható már évek óta új produkciókban, egyszerűen kijelentette, hogy 'visszavonult a színészettől'.

Holly Mary Combs három fia miatt döntött úgy, hogy végleg visszavonul a színészettől (Fotó: Jim Smeal/BEImages / Northfoto)

A családja mindennél fontosabb lett

Holly Mary Combs döntésében jelentős szerepet játszott a családja. Állítása szerint a koronavírus-járvány időszaka volt a fordulópont számára. Akkoriban három tinédzser és egy még fiatalabb gyermek volt a házban, ami meglehetősen kaotikus időszakot jelentett. Ez pedig erőteljesen arra késztette, hogy újragondolja az életét. Végül úgy döntött, hogy szeretne minél inkább jelen lenni gyermekei életében. A Bűbájos boszorkák sztárja nem szerette volna folyamatosan a forgatásokhoz, meghallgatásokhoz és hollywoodi munkarendhez igazítania a mindennapjait.

Holly Marie Combs nyolc évadon keresztül alakította Piper Halliwell-t a Bűbájos boszorkák című sorozatban (Fotó: KPA/ Northfoto)

Hollywoodban egyre kevesebb lehetőséget kapott

A család mellett azonban egy másik fontos tényező is hozzájárult a Holly Mary Combs visszavonulásához. Az évek során egyre kevésbé találkozott olyan forgatókönyvekkel, amelyek valóban felkeltették volna az érdeklődését. A Bűbájos boszorkák Piper Halliwell-je szerint a negyvenes és ötvenes éveiben járó színésznők számára eleve kisebbé válik a szerepek köre, és szerinte ezek a lehetőségek sokszor kevésbé izgalmasak, mint a pályafutása korábbi szakaszában. És bár nem gondolja úgy, hogy Hollywoodban ma ugyanolyan mértékű lenne az életkor szerinti megkülönböztetés, mint korábban, de úgy érzi, hogy a neki kínált szerepek egyszerűen nem voltak elég vonzóak ahhoz, hogy feladja miattuk a családi életét.