A Bűbájos boszorkák sztárja drámai bejelentést tett: végleg visszavonul a színészettől

Holly Marie Combs hét évvel utolsó televíziós szerepe után megerősítette, hogy végleg visszavonult a színészettől. A Bűbájos boszorkák sztárja még a Covid-19 járvány idején a családja miatt hozta meg ezt a döntést.
Holly Marie Combs a Bűbájos boszorkák sztárja hét éve egyáltalán nem szerepel a televízió képernyőjén, most azonban végre elárulta, hogy ennek mi az oka. Az 52 éves színésznő a The House of Halliwell című podcastműsor augusztus 25-i epizódjában nyílt meg először a döntéséről. Amikor arról kérdezték, miért nem látható már évek óta új produkciókban, egyszerűen kijelentette, hogy 'visszavonult a színészettől'.
Holly Mary Combs döntésében jelentős szerepet játszott a családja. Állítása szerint a koronavírus-járvány időszaka volt a fordulópont számára. Akkoriban három tinédzser és egy még fiatalabb gyermek volt a házban, ami meglehetősen kaotikus időszakot jelentett. Ez pedig erőteljesen arra késztette, hogy újragondolja az életét. Végül úgy döntött, hogy szeretne minél inkább jelen lenni gyermekei életében. A Bűbájos boszorkák sztárja nem szerette volna folyamatosan a forgatásokhoz, meghallgatásokhoz és hollywoodi munkarendhez igazítania a mindennapjait.
A család mellett azonban egy másik fontos tényező is hozzájárult a Holly Mary Combs visszavonulásához. Az évek során egyre kevésbé találkozott olyan forgatókönyvekkel, amelyek valóban felkeltették volna az érdeklődését. A Bűbájos boszorkák Piper Halliwell-je szerint a negyvenes és ötvenes éveiben járó színésznők számára eleve kisebbé válik a szerepek köre, és szerinte ezek a lehetőségek sokszor kevésbé izgalmasak, mint a pályafutása korábbi szakaszában. És bár nem gondolja úgy, hogy Hollywoodban ma ugyanolyan mértékű lenne az életkor szerinti megkülönböztetés, mint korábban, de úgy érzi, hogy a neki kínált szerepek egyszerűen nem voltak elég vonzóak ahhoz, hogy feladja miattuk a családi életét.
Holly Mary Combs a Bűbájos boszorkák egyik központi szereplőjeként nyolc évadon keresztül varázsolta el a nézőket és a sorozat 2006-os lezárása után sem tűnt el teljesen a képernyőről. 2010 és 2017 között a Pretty Little Liars - Hazug csajok társasága egyik visszatérő szereplője volt, ahol Ella Montgomeryt, Lucy Hale karakterének édesanyját alakította. Utolsó televíziós szerepét pedig 2019-ben, A Grace klinika egyik epizódjában játszotta. Ebben a részben ráadásul korábbi Bűbájos boszorkák-beli kolléganője, Alyssa Milano is szerepelt. Azóta azonban nem vállalt újabb színészi munkát és legfőképpen csak a családjára koncentrált.
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