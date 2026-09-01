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Mennyit tudsz Zendaya legnépszerűbb sorozatáról? Eufória-kvízünkből kiderül

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 01. 19:30
Eufóriafilmes kvízekZendayakvíz
Ma ünnepli 30. születésnapját Zendaya, az Eufória című sorozat, valamint a Pókember- és a Dűne-filmek sztárja. Az alkalomból egy kvízben idézzük fel a sorozatban látott legemlékezetesebb pillanatait!
Vági Bence
szerkesztő
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Drogok, szerelmek, szeretői viszonyok és megannyi intrika: az Eufória című sorozat egy kábítószerfüggő lány, Rue Bennett (Zendaya) történetére épül, aki egy túladagolás, majd rehabilitáció után próbál visszatérni a hétköznapi életbe. Habár a sorozat nyersen ábrázolja a drogokat, szexet, alkalmi kapcsolatokat, bulizást és függőségeket, ezek segítségével számos más témát boncolgat, többek között az identitáskeresést, szerelmet, barátságot, családi problémákat, gyászt, testképet és testképzavart, bántalmazó kapcsolatokat, a közösségi média hatását, mindent egybevetve pedig azt, hogy a szereplők miképp próbálnak megbirkózni a problémáikkal. Az alábbi kvízünkben a Zendaya karakterével kapcsolatos legemlékezetesebb mozzanatokra, valamint a színésznő sorozathoz fűződő viszonyára kérdezünk rá hollywoodi csillag harmincadik születésnapja alkalmából.

Kvízben szereplő kép Zendayáról
Kvízünkben tesztelheted, mennyit tudsz Zendaya szerepléséről az Eufória című sorozatban. Fotó: AFP

Eufória-kvíz Zendaya születésnapja alkalmából

Zendaya kilenc évvel ezelőtt, 21 éves korában kapta meg az Eufória története szerint 17 esztendős Rue Bennett szerepét. A színésznő ekkorra már kisebb világhírnévre tett szert, 2017-ben ugyanis ő tűnt fel Mary Jane (MJ) szerepében a Pókember: Hazatérés című filmben, illetve játszott Hugh Jackman és Zac Efron oldalán is A legnagyobb showman című produkcióban. Hasonlóan Miley Cyrushoz és Selena Gomezhez, Zendaya is Disney-sztárként kezdte a pályafutását, amikor 2013-ban beválogatták az Induljon a risza! című sorozatba. Az Eufória 2019-ben indult, az utolsó évadát pedig idén vetítette az HBO. A színésznő harmincadik születésnapja alkalmából a sorozatban nyújtott alakítását elevenítjük fel az alábbi kvízben. Készülj, mert néhány kérdésre csak a legnagyobb rajongók tudhatják a választ!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki talál rá Rue-ra, amikor a lány túladagolja magát még a sorozat történetének kezdete előtt?

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