Felesége jelentette be a szomorú hírt: elhunyt a legendás műsorvezető

Elhunyt Philippe Bouvard, a legendás francia televíziós és rádiós műsorvezető, aki 96 éves korában, cannes-i otthonában távozott az élők sorából. A tévés halálhírét felesége jelentette be.

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A közvetlen stílusáról és sziporkázó humoráról ismert műsorkészítő több generációnyi francia hallgató és néző mindennapjait határozta meg. Legismertebb munkája az RTL rádiócsatornán futó Les Grosses Têtes (A nagyfejűek) című közkedvelt műsor volt, amelyet 1977-től egészen 2014-ig vezetett. Ezt követően az Allo, Ici Bouvard címmel indított újabb műsort, amelyből végül alig több mint egy éve, 2025 januárjában vonult vissza végleg a médiától. A televízióban is komoly sikereket ért el, többek között a Le Petit Théâtre de Bouvard című komédiasorozat házigazdájaként a nyolcvanas években.

Állami és városi vezetők tisztelegnek az emléke előtt

Halálhírét követően politikusok és pályatársak sora fejezte ki részvétét. Emmanuel Macron francia elnök közösségi oldalán „szabad szellemként” emlékezett meg a műsorvezetőről:

„Philippe Bouvard a hangjával, a szellemességével, a szabad tónusával és a humorával – a szellemes megjegyzések ezen ízig-vérig francia ízével – kísérte végig a franciák generációit. Franciaország egy szabad szellemet veszített el” – fogalmazott az államfő.

Cannes polgármestere, David Lisnard – aki Bouvard közeli barátja is volt – kiemelte, hogy a műsorvezető egyszerű küldöncként kezdte pályafutását a Le Figaro lapnál, és kemény munkával, olvasással vált a francia kultúra és szellem egyik legmeghatározóbb, legprecízebb hangjává. Lisnard hozzátette, hogy Bouvard gyermekkora óta imádta Cannes-t, és gyakran hangoztatta: „Ha Cannes-ban élsz, nem kell meghalnod ahhoz, hogy megtudd, milyen a paradicsom.”

A legendás tévést felesége, Colette, valamint két lánya és unokái gyászolják.