Megrázó év ez a Reszkessetek, betörők! rajongóinak: 2026-ban már három ismert színész is elhunyt a második rész szereplői közül. Tim Curry halálával pedig újra felerősödtek azok a találgatások, amelyek szerint különös átok sújtja az 1992-es karácsonyi klasszikust.

A Reszkessetek, betörők! 2 sztárjain átok ül: egy éven belül a harmadik szereplő halt meg (Fotó: 20th Century Fox / Northfoto)

Újabb szereplő távozott a Reszkessetek, betörők! 2 színészei közül

színészei közül Catherine O'hara és Brenda Ficker után Tim Curry a harmadik sztár, aki idén meghalt

és után a harmadik sztár, aki idén meghalt Az újabb halálesettel pedig felerősödtek a pletykák arról, hogy talán 'átok' ül karácsonyi film szereplőin

Egy éven belül a harmadik szereplő hunyt el a Reszkessetek betörők! 2 sztárjai közül

A Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban talán az egyik legkedveltebb karácsonyi klasszikus. 2026 azonban különösen szomorú év lett a film rajongói számára. Januárban Kevin édesanyjának, Kate McCallister-nek a megformálója hunyt el 71 éves korában. Catherine O'Hara halála már önmagában is nagy veszteség volt, hiszen karaktere nélkül elképzelhetetlen a két film története. Júliusban aztán Brenda Fricker, a galambos hölgyként ismert titokzatos asszony alakítója is meghalt. A színésznő 81 éves volt. És bár szerepe jóval kisebb volt, mint Catherine O'Hara-é, a karakter mégis a film egyik legemlékezetesebb figurájává vált. Most pedig újabb gyászhír érkezett: Tim Curry, a Plaza Hotel gyanakvó recepciósának, Mr. Hector-nak a megformálója augusztus 25-én 80 éves korában meghalt.

Tim Curry a harmadik szereplő a Reszkessetek, betörők! 2 sztárjai közül, aki idén meghalt (Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch / Northfoto)

Átok ül a Reszkessetek, betörők! sztárjain

Tim Curry halálával pedig újra felerősödtek a találgatások arról, hogy a Reszkessetek, betörők! 2 sztárjain talán átok ül. Több rajongó is arról írt, hogy mintha "átok" sújtaná a film szereplőit és a közösségi médiában már "home alone curse" vagyis "Reszkessetek, betörők! átok" néven hivatkoznak a tragikus egybeesésekre.

A Reszkessetek, betörők! rajongói már úgy hivatkoznak az átokra, hogy "home alone curse" (Fotó: Snap/ Northfoto / Northfoto)

Már korábban is előkerült az 'átok'

De nem először kerül előtérbe ez a konteó. Korábban már jelentek meg hasonló spekulációk a témában. A The Sun pedig még 2023-ban össze is szedte az összes olyan szereplő tragédiáját, amelyekből a rajongók arra kezdtek következtetni, hogy esetleg valami átok ül a Reszkessetek, betörők! sztárjain. John Heard, Kevin édesapjának megformálója ugyanis 2017-ben, 71 évesen hunyt el. Hat hónappal azután, hogy fia meghalt. John Candy, aki Gus Polinski vándorzenészt alakította a filmben, rendkívül fiatalon, 43 éves korában halt meg 1994-ben. Robert Blossom, Kevin félreértett szomszédját alakító színész pedig 2011-ben hunyt el agyvérzés következtében. Devin Ratray, aki Buzz McCallister-t alakította, azonban egészen más okból került a címlapokra: 2021-ben családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügy miatt tartóztatták le. És bár a Reszkessetek, betörők! részei továbbra is minden évben milliókat ültetnek a televíziók elé, a 2026-os év tragédiái azonban egyértelműen új jelentést adnak majd az újranézésnek.