JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Reszkessetek, betörők! 2 sztárjain átok ül: Egy éven belül a harmadik szereplő halt meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors átok
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 27. 16:30
Brenda FrickerReszkessetek betörők!Reszkessetek betörők 2 – Elveszve New YorkCatherine O'HaraTim Curry
Tim Curry a harmadik, aki idén távozott a karácsonyi klasszikus szereplői közül. A rajongók szerint átok ül a Reszkessetek, betörők! 2 sztárjain.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Megrázó év ez a Reszkessetek, betörők! rajongóinak: 2026-ban már három ismert színész is elhunyt a második rész szereplői közül. Tim Curry halálával pedig újra felerősödtek azok a találgatások, amelyek szerint különös átok sújtja az 1992-es karácsonyi klasszikust. 

Reszkessetek, betörők! 2 sztárjain átok ül: egy éven belül a harmadik szereplő halt meg
A Reszkessetek, betörők! 2 sztárjain átok ül: egy éven belül a harmadik szereplő halt meg (Fotó: 20th Century Fox /  Northfoto)
  • Újabb szereplő távozott a Reszkessetek, betörők! 2 színészei közül
  • Catherine O'hara és Brenda Ficker után Tim Curry a harmadik sztár, aki idén meghalt
  • Az újabb halálesettel pedig felerősödtek a pletykák arról, hogy talán 'átok' ül karácsonyi film szereplőin

Egy éven belül a harmadik szereplő hunyt el a Reszkessetek betörők! 2 sztárjai közül

A Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban talán az egyik legkedveltebb karácsonyi klasszikus. 2026 azonban különösen szomorú év lett a film rajongói számára. Januárban Kevin édesanyjának, Kate McCallister-nek a megformálója hunyt el 71 éves korában. Catherine O'Hara halála már önmagában is nagy veszteség volt, hiszen karaktere nélkül elképzelhetetlen a két film története. Júliusban aztán Brenda Fricker, a galambos hölgyként ismert titokzatos asszony alakítója is meghalt. A színésznő 81 éves volt. És bár szerepe jóval kisebb volt, mint Catherine O'Hara-é, a karakter mégis a film egyik legemlékezetesebb figurájává vált. Most pedig újabb gyászhír érkezett: Tim Curry, a Plaza Hotel gyanakvó recepciósának, Mr. Hector-nak a megformálója augusztus 25-én 80 éves korában meghalt. 

Tim Curry a harmadik szereplő a Reszkessetek, betörők! 2 sztárjai közül, aki idén meghalt
Tim Curry a harmadik szereplő a Reszkessetek, betörők! 2 sztárjai közül, aki idén meghalt (Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch /  Northfoto)

Átok ül a Reszkessetek, betörők! sztárjain

Tim Curry halálával pedig újra felerősödtek a találgatások arról, hogy a Reszkessetek, betörők! 2 sztárjain talán átok ül. Több rajongó is arról írt, hogy mintha "átok" sújtaná a film szereplőit és a közösségi médiában már "home alone curse" vagyis "Reszkessetek, betörők! átok" néven hivatkoznak a tragikus egybeesésekre. 

Reszkessetek, betörők! rajongói már úgy hivatkoznak az átokra, hogy 'home alone curse'
A Reszkessetek, betörők! rajongói már úgy hivatkoznak az átokra, hogy "home alone curse" (Fotó: Snap/ Northfoto /  Northfoto)

Már korábban is előkerült az 'átok'

De nem először kerül előtérbe ez a konteó. Korábban már jelentek meg hasonló spekulációk a témában. A The Sun pedig még 2023-ban össze is szedte az összes olyan szereplő tragédiáját, amelyekből a rajongók arra kezdtek következtetni, hogy esetleg valami átok ül a Reszkessetek, betörők! sztárjain. John Heard, Kevin édesapjának megformálója ugyanis 2017-ben, 71 évesen hunyt el. Hat hónappal azután, hogy fia meghalt. John Candy, aki Gus Polinski vándorzenészt alakította a filmben, rendkívül fiatalon, 43 éves korában halt meg 1994-ben. Robert Blossom, Kevin félreértett szomszédját alakító színész pedig 2011-ben hunyt el agyvérzés következtében. Devin Ratray, aki Buzz McCallister-t alakította, azonban egészen más okból került a címlapokra: 2021-ben családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügy miatt tartóztatták le. És bár a Reszkessetek, betörők! részei továbbra is minden évben milliókat ültetnek a televíziók elé, a 2026-os év tragédiái azonban egyértelműen új jelentést adnak majd az újranézésnek. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu