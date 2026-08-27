A Reszkessetek, betörők! 2 sztárjain átok ül: Egy éven belül a harmadik szereplő halt meg

Megrázó év ez a Reszkessetek, betörők! rajongóinak: 2026-ban már három ismert színész is elhunyt a második rész szereplői közül. Tim Curry halálával pedig újra felerősödtek azok a találgatások, amelyek szerint különös átok sújtja az 1992-es karácsonyi klasszikust.
A Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban talán az egyik legkedveltebb karácsonyi klasszikus. 2026 azonban különösen szomorú év lett a film rajongói számára. Januárban Kevin édesanyjának, Kate McCallister-nek a megformálója hunyt el 71 éves korában. Catherine O'Hara halála már önmagában is nagy veszteség volt, hiszen karaktere nélkül elképzelhetetlen a két film története. Júliusban aztán Brenda Fricker, a galambos hölgyként ismert titokzatos asszony alakítója is meghalt. A színésznő 81 éves volt. És bár szerepe jóval kisebb volt, mint Catherine O'Hara-é, a karakter mégis a film egyik legemlékezetesebb figurájává vált. Most pedig újabb gyászhír érkezett: Tim Curry, a Plaza Hotel gyanakvó recepciósának, Mr. Hector-nak a megformálója augusztus 25-én 80 éves korában meghalt.
Tim Curry halálával pedig újra felerősödtek a találgatások arról, hogy a Reszkessetek, betörők! 2 sztárjain talán átok ül. Több rajongó is arról írt, hogy mintha "átok" sújtaná a film szereplőit és a közösségi médiában már "home alone curse" vagyis "Reszkessetek, betörők! átok" néven hivatkoznak a tragikus egybeesésekre.
De nem először kerül előtérbe ez a konteó. Korábban már jelentek meg hasonló spekulációk a témában. A The Sun pedig még 2023-ban össze is szedte az összes olyan szereplő tragédiáját, amelyekből a rajongók arra kezdtek következtetni, hogy esetleg valami átok ül a Reszkessetek, betörők! sztárjain. John Heard, Kevin édesapjának megformálója ugyanis 2017-ben, 71 évesen hunyt el. Hat hónappal azután, hogy fia meghalt. John Candy, aki Gus Polinski vándorzenészt alakította a filmben, rendkívül fiatalon, 43 éves korában halt meg 1994-ben. Robert Blossom, Kevin félreértett szomszédját alakító színész pedig 2011-ben hunyt el agyvérzés következtében. Devin Ratray, aki Buzz McCallister-t alakította, azonban egészen más okból került a címlapokra: 2021-ben családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügy miatt tartóztatták le. És bár a Reszkessetek, betörők! részei továbbra is minden évben milliókat ültetnek a televíziók elé, a 2026-os év tragédiái azonban egyértelműen új jelentést adnak majd az újranézésnek.
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