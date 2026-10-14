Megható fotó, először mutatta meg kisbabáját Babos Tímea

Csodálatos fotóval tudatta a nagyvilággal Babos Tímea, hogy megszületett az első gyermeke. A 32 éves sportoló több mint egy hónappal a baba érkezése után osztotta meg először az örömhírt követőivel, és egy szívhez szóló üzenetet is írt a meghitt fotó mellé.

Babos Tímea megható fotón mutatta meg első gyermekét Fotó: AFP

Babos Tímea: „Egy igazi csoda vagy”

A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea egy hónap után most először mutatta meg a közösségi oldalán a kisbabáját. A sportoló soraiból jól érezhető, mennyire különleges időszakot él át.

Továbbra is hihetetlen, hogy már több mint egy hónapja születtél. Egy igazi csoda vagy, köszönjük, hogy minket választottál szüleidnek, nagyon szeretünk!

– írta a teniszező.

A bejegyzés alatt rövid idő alatt rengeteg jókívánság gyűlt össze. Babosnak több ismert sportoló is gratulált, köztük Gálfi Dalma és Fucsovics Márton, valamint az olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Szász Emese is.

Babos Tímea már tavaly novemberben jelezte, hogy a 2026-os Australian Open után egy időre háttérbe szorítja a versenyzést, ugyanis párjával a családalapításra szeretnének koncentrálni. A soproni születésű teniszező akkor azt is hangsúlyozta, hogy nem végleg búcsúzik a pályától. Elmondása szerint a következő másfél-két év másról szól majd számára, később azonban szeretne visszatérni, és tervei között szerepel a Los Angeles-i olimpia is.