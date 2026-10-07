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Kokain okozhatta a kilencnapos baba halálát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 21:00
hotel victoriacsecsemő
Felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy brit házaspár, miután kilencnapos kislányuk kokainnal került kapcsolatba, majd meghalt egy cornwalli szállodában. A bíróság szerint a szülők a függőségüket gyermekük biztonsága elé helyezték.
Kovács Andrea
Újságíró
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A kilencnapos Darceyt 2023. november 11-én találták eszméletlenül a Newquay városában található Hotel Victoria egyik szobájában. A csecsemő arcán vér volt, életét a kiérkező mentők sem tudták megmenteni. A kislány szüleit, a 30 éves Rochelle Thomast és a 29 éves Andrew Maundert később őrizetbe vették. Mindketten beismerték a gyermek veszélyeztetését.

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Kokain okozhatta a kilencnapos csecsemő halálát, elítélték a szülőket.
Fotó: freestocks.org / Pexels (illusztráció)

Kokaint találtak a csecsemő szervezetében, felfüggesztett büntetést kaptak a szülők

A Truróban tartott tárgyaláson elhangzott, hogy mindkét szülő rendszeresen fogyasztott kokaint. A toxikológiai vizsgálatok szerint az anya a terhessége alatt és a szülést követően is használta a kábítószert. 

Az ügyészség szerint a csecsemő szervezetébe a kokain szoptatás közben, az anyatejen keresztül is bekerülhetett.

A kábítószer nyomait ugyanakkor a szülők ruházatán és ujjain, valamint a szállodai szoba éjjeliszekrényén álló poháron is kimutatták. Emiatt nem lehetett teljes bizonyossággal megállapítani, pontosan milyen módon érintkezett a baba a szerrel.

A bíró két és fél év szabadságvesztésre ítélte mindkét szülőt, a büntetés végrehajtását azonban három évre felfüggesztette.

Az ítéletnél figyelembe vették az anya poszttraumás stresszét és depresszióját, valamint azt, hogy az apa mentális problémákkal küzdött és megbánást tanúsított. A bíró szerint három évvel a tragédia után a tényleges szabadságvesztés már nem szolgált volna érdemi célt.

Mindkét szülőnek egyéves rehabilitációs programban kell részt vennie, az anyát pedig további hat hónapos drogkezelésre kötelezték.

 

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