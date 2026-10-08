Erős Antónia: „Otthon édesanya és feleség vagyok”

Erős Antónia ikergyermekei, Szonja és Matyi már 17 évesek, így egyre közelebb kerül az a korszak, amikor a gyerekek önálló életet kezdenek. Az édesanya azonban nem töpreng azon, hogy mi lesz, amikor majd elköltöznek otthonról.
„Nem foglalkoztat még annyira tudatosan az elengedés gondolata. Az ember egyszerűen csak éli az életét, és közben szinte észre sem veszi, hogy egyik korszakból a másikba lép” – kezdte a hot!-nak Erős Antónia gyermekeiről.
Aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy már egy felnőtt ember jön ki a gyerekszobából. A fiamnak mély hangja lett, a lányom pedig egyszer csak közli, hogy elmegy bulizni. Ezek azok a pillanatok, amikor hirtelen rádöbbensz, hogy „Úristen, mikor nőtt meg ennyire?
– mesélte az édesanya, akinek egy kissé még különös érzés, amikor kettesben maradnak a férjével.
„Néha a férjemmel ketten vagyunk otthon, és olyankor egymásra nézünk, hogy ez milyen furcsa. Valamikor régen csak ketten voltunk, mégis egészen más érzés most újra kettesben lenni. Olyan, mintha egy pillanatra visszakerülnénk abba az időszakba, amikor még nem voltak gyerekeink. És ez azért nem mindig könnyű érzés.”
Az üres ház gondolata természetesen Antóniában is bizonytalan érzéseket kelt, de úgy véli, hogy a gyermekek kirepülése nem jelenti azt, hogy megszakad a szülő és gyerek közötti szoros kapcsolat.
„Látom a barátaink között azokat, akiknek már felnőttek a gyerekeik, sőt vannak, akik már unokák mellett élik az életüket. Azt tapasztalom, hogy ez nem egy teljes elszakadás. A gyerekek hazajárnak, telefonálnak, beszélgetnek a szüleikkel, ha pedig külföldön élnek, akkor ott vannak a videóhívások. Nyilván más lesz a kapcsolat, de attól még nem tűnik el. Arra kell törekedni, hogy elég erős legyen a kapcsolatunk ahhoz, hogy amikor már nem lakunk együtt, akkor is fontos legyen mindannyiunknak, hogy beszéljünk, találkozzunk, és tudjuk, mi történik a másikkal. Hogy mi ezt mennyire csináljuk jól, azt majd az élet megmutatja, de én azt látom magunk körül, hogy ettől nem kell félni.”
A nézők közel harminc éve látják Antóniát a képernyőn. A televízióban egy szigorú szabályok szerint működő, fegyelmezett szerepben látjuk, ami szerinte korántsem azonos a hétköznapi személyiségével.
Ez egy munka és természetesen egy szerep is, hiszen amikor leülök a kamera elé, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rám, mint amikor otthon vagyok. De ettől még ugyanúgy hús-vér ember vagyok, mint bárki más. Otthon édesanya és feleség vagyok, a barátaim körében pedig megint egy másik oldalam kerül elő. Azt nem mondanám, hogy nagyon közvetlen ember vagyok, mert van bennem egyfajta távolságtartás. De ez nem a híradózás miatt alakult ki, mindig is ilyen voltam. Ugyanakkor szerintem humorom is van
– mondta a híradós, aki természetesen igyekszik odafigyelni magára, hiszen sportol és egészségesen étkezik, de van, ami ellen szerinte nem érdemes küzdeni.
„Az öregedés természetes folyamat, nem érdemes küzdeni ellene. Persze azzal semmi baj nincs, ha az ember tesz azért, hogy idősebb korában is jól éljen. Fontos a mozgás, az egészséges étkezés, az, hogy figyeljünk magunkra, és ne csak fizikailag, hanem mentálisan is rendben legyünk.”
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