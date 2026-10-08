Erős Antónia: „Otthon édesanya és feleség vagyok”

Erős Antónia ikergyermekei, Szonja és Matyi már 17 évesek, így egyre közelebb kerül az a korszak, amikor a gyerekek önálló életet kezdenek. Az édesanya azonban nem töpreng azon, hogy mi lesz, amikor majd elköltöznek otthonról.

Erős Antónia gyermekei hamarosan kirepülnek

(Fotó: Hatlaczki Balazs / hot! magazin/ archív)

Erős Antónia ikergyermekei, Szonja és Matyi már 17 évesek

A híradós szerint szinte észrevétlenül váltak felnőtté a gyerekei

Bár furcsa számára az üres fészek gondolata, nem fél a kirepülésüktől

Antónia szerint a szülő-gyerek kapcsolat az önállósodás után is szoros maradhat

Erős Antónia ikergyermekei lassan felnőnek

„Nem foglalkoztat még annyira tudatosan az elengedés gondolata. Az ember egyszerűen csak éli az életét, és közben szinte észre sem veszi, hogy egyik korszakból a másikba lép” – kezdte a hot!-nak Erős Antónia gyermekeiről.

Aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy már egy felnőtt ember jön ki a gyerekszobából. A fiamnak mély hangja lett, a lányom pedig egyszer csak közli, hogy elmegy bulizni. Ezek azok a pillanatok, amikor hirtelen rádöbbensz, hogy „Úristen, mikor nőtt meg ennyire?

– mesélte az édesanya, akinek egy kissé még különös érzés, amikor kettesben maradnak a férjével.

„Néha a férjemmel ketten vagyunk otthon, és olyankor egymásra nézünk, hogy ez milyen furcsa. Valamikor régen csak ketten voltunk, mégis egészen más érzés most újra kettesben lenni. Olyan, mintha egy pillanatra visszakerülnénk abba az időszakba, amikor még nem voltak gyerekeink. És ez azért nem mindig könnyű érzés.”

Nem tart Erős Antónia családja jövőjétől

Az üres ház gondolata természetesen Antóniában is bizonytalan érzéseket kelt, de úgy véli, hogy a gyermekek kirepülése nem jelenti azt, hogy megszakad a szülő és gyerek közötti szoros kapcsolat.

„Látom a barátaink között azokat, akiknek már felnőttek a gyerekeik, sőt vannak, akik már unokák mellett élik az életüket. Azt tapasztalom, hogy ez nem egy teljes elszakadás. A gyerekek hazajárnak, telefonálnak, beszélgetnek a szü­leik­kel, ha pedig külföldön élnek, akkor ott vannak a vi­deó­hí­vá­sok. Nyilván más lesz a kapcsolat, de attól még nem tűnik el. Arra kell törekedni, hogy elég erős legyen a kapcsolatunk ahhoz, hogy amikor már nem lakunk együtt, akkor is fontos legyen mind­annyi­unk­nak, hogy beszéljünk, találkozzunk, és tudjuk, mi történik a másikkal. Hogy mi ezt mennyire csináljuk jól, azt majd az élet megmutatja, de én azt látom magunk körül, hogy ettől nem kell félni.”