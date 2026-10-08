Ezért rejtegeti párját Rúzsa Magdi, Szabó Zsófi és Orosz Barbara – jó okuk van a titkolózásra

Vannak olyan sztárpárok, akik mindent megtesznek, hogy ne engedjenek nagyobb betekintést a magánéletükbe, sőt egyes hírességek konkrétan rejtegetik a párjukat. Mutatjuk, kik ők!

Sztárpárok, akik titkolóznak: Szabó Zsófi második gyermekét várta

(Fotó: hot! magazin/ Bánkúti Sándor)

Vannak sztárok, akik tudatosan óvják párkapcsolatukat a nyilvánosságtól

Szabó Zsófi évek óta rendkívül keveset árul el párjáról és családi életéről

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Ezek a sztárpárok sose mutatkoznak együtt: rejtegetik a társukat

Most minden egyetlen nagy esemény körül forog Szabó Zsófi életében. A műsorvezető tavasszal jelentette be, hogy a második gyermekét várja, ám addigra már egy olyan időszak állt mögötte, amelyről szinte semmit nem osztott meg a nyilvánossággal. Eleinte azt sem lehetett tudni biztosan, hogy ki a gyermeke édesapja, de sajtóértesülések szerint titokban már férjhez is ment. A gyönyörű tévés választottja egy szír származású luxusóra-kereskedő, Bassam Abou Watfa, akivel már évek óta együtt vannak, a kapcsolatukat azonban teljes titoktartás övezte – írja a hot!.

Szabó Zsófi párja már a férje?

Zsófi május 8-án, immár gömbölyödő pocakos fotóval osztotta meg az örömhírt. A színész-műsorvezető első gyermeke, Mendel 2017-ben született, így a testvérek között közel tíz év lesz a korkülönbség. A bejelentés egyszerre volt személyes és rendkívül visszafogott: a kismama nem árult el részleteket az apáról és arról sem, hogy mikorra várják a csöppség érkezését.

Ez egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban

– írta Zsófi, akinek az életébe 2023-ban érkezett az új szerelem. Úgy tudni, az ötvenes éveiben járó, szír származású luxusóra-kereskedővel, Bassammal idén tavasszal szűk körben, titokban össze is házasodtak, ám az esküvőről egyetlen fotó sem látott napvilágot.

A kívülállók számára talán furcsa lehet, hogy valaki, aki évek óta a televízió képernyőjén él, ennyire tudatosan választja el egymástól a nyilvános és a privát életét. Zsófi esetében azonban az elmúlt években bőven akadt olyan párkapcsolati történet, amely a nyilvánosság előtt zajlott. Az első férjével, Kis Zsolttal kötött házasságába sokkal nagyobb betekintést engedett – még a Nyerő Párosban is szerepeltek együtt –, ám végül válással végződött a kapcsolatuk. Nem sokkal később Shane Tusuppal alkotott egy párt, sőt el is jegyezték egymást Hosszú Katinka exével, azonban felbontották a jegyességet. Ez a kapcsolati dráma szintén nagy médiavisszhangot kapott.