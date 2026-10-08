Ezért rejtegeti párját Rúzsa Magdi, Szabó Zsófi és Orosz Barbara – jó okuk van a titkolózásra

Vannak olyan sztárpárok, akik mindent megtesznek, hogy ne engedjenek nagyobb betekintést a magánéletükbe, sőt egyes hírességek konkrétan rejtegetik a párjukat. Mutatjuk, kik ők!
Most minden egyetlen nagy esemény körül forog Szabó Zsófi életében. A műsorvezető tavasszal jelentette be, hogy a második gyermekét várja, ám addigra már egy olyan időszak állt mögötte, amelyről szinte semmit nem osztott meg a nyilvánossággal. Eleinte azt sem lehetett tudni biztosan, hogy ki a gyermeke édesapja, de sajtóértesülések szerint titokban már férjhez is ment. A gyönyörű tévés választottja egy szír származású luxusóra-kereskedő, Bassam Abou Watfa, akivel már évek óta együtt vannak, a kapcsolatukat azonban teljes titoktartás övezte – írja a hot!.
Zsófi május 8-án, immár gömbölyödő pocakos fotóval osztotta meg az örömhírt. A színész-műsorvezető első gyermeke, Mendel 2017-ben született, így a testvérek között közel tíz év lesz a korkülönbség. A bejelentés egyszerre volt személyes és rendkívül visszafogott: a kismama nem árult el részleteket az apáról és arról sem, hogy mikorra várják a csöppség érkezését.
Ez egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban
– írta Zsófi, akinek az életébe 2023-ban érkezett az új szerelem. Úgy tudni, az ötvenes éveiben járó, szír származású luxusóra-kereskedővel, Bassammal idén tavasszal szűk körben, titokban össze is házasodtak, ám az esküvőről egyetlen fotó sem látott napvilágot.
A kívülállók számára talán furcsa lehet, hogy valaki, aki évek óta a televízió képernyőjén él, ennyire tudatosan választja el egymástól a nyilvános és a privát életét. Zsófi esetében azonban az elmúlt években bőven akadt olyan párkapcsolati történet, amely a nyilvánosság előtt zajlott. Az első férjével, Kis Zsolttal kötött házasságába sokkal nagyobb betekintést engedett – még a Nyerő Párosban is szerepeltek együtt –, ám végül válással végződött a kapcsolatuk. Nem sokkal később Shane Tusuppal alkotott egy párt, sőt el is jegyezték egymást Hosszú Katinka exével, azonban felbontották a jegyességet. Ez a kapcsolati dráma szintén nagy médiavisszhangot kapott.
Talán éppen ezek a negatív tapasztalatok bírták rá az édesanyát, hogy ezúttal sokkal óvatosabban engedjen betekintést a magánéletébe. A Tusuppal való viharos jegyességének felbontása óta ugyanis tudatosan egyre kevesebbet mutat a magánéletéből. A hot! magazin legutóbb 2024-ben készített interjút Zsófival, ahol határozott választ adott arra a kérdésre, hogy az aktuális partnereit be szokta-e mutatni a kisfiának, Mendelnek:
Erre a kérdésre a válasz senkire nem tartozik! A gyermekem boldogsága számomra a legfontosabb; ha ő boldog, akkor én is
– mondta az édesanya, aki azt sem titkolta, hogy megrendült a bizalma az emberekben. „A bizalom fontos téma. Ahogy az ember idősödik, érik pofonok. Engem is ért az elmúlt évben egy-két olyan csalódás, amire soha nem gondoltam volna.”
A második gyermeke érkezését májusban jelentette be. Nem sokkal utána szakmai téren is lezárt egy korszakot: búcsút intett a TV2-nek és a Mokka című reggeli műsornak. Kolléganője, Proksa Szandra megjegyzése után sokan máris tudni vélték Zsófi gyermekének nemét.
„Jó babavárást, Zsófi! Egy biztos: két kisfiú édesanyjaként csak annyit mondhatok, hogy életed egyik legszebb időszaka előtt állsz! Kívánom, hogy minden pillanata csodás legyen!” − írta jókívánságaiban Szandra. Később a Zsófi közösségi oldalára kitett képén látható kis rugdalózón véltek halványkékes árnyalatot felfedezni a műsorvezető követői, amiből arra következtettek, hogy tényleg ismét kisfiú érkezik a családba.
Hasonlóan gondolkodik a magánélet védelméről Orosz Barbara is, aki sokkal többet beszél a házasságáról, mint Szabó Zsófi, de a férjét szinte sosem mutatja meg a nagyközönségnek. A műsorvezető 2023-ban ment hozzá francia párjához, Florhoz, akivel Párizsban ismerkedett meg, majd két évvel később hazánkban is kimondták egymásnak a boldogító igent. A kapcsolatuk kezdete és az esküvőjük is meglehetősen romantikus történet, a házasságukat azonban féltve őrzik a nyilvánosság elől. Barbara korábban maga is beszélt arról, hogy sokáig nehezen köteleződött el.
„Korábban egyikünk sem akart házasodni, mindketten szinte menekültünk a komoly elköteleződés elől” – mondta a hot!-nak az esküvőjük után.
A műsorvezető hozzátette: úgy érezték, kompromisszum lett volna bárki mással összekötni az életüket, ezért inkább kivárták a hozzájuk illő társat, de pont ezért inkább megtartják maguknak a szerelmüket. Barbara korábban elárulta, hogy a férje nem szeret szerepelni a nyilvánosság előtt, és ő tiszteletben tartja ezt a kívánságát.
„Üzenem azoknak, akik roppantul aggódtak, hogy a férjem a megérkezésem napján dolgozott, és csak később csatlakozott: addig én kimerítettem a shoppingolós programjaimat 5 rövid órácska alatt, amire egyébként se kárhoztatnám, de ezeket a felvételeket már ő készítette rólam. És nem, továbbra sem lesz smárolós videónk, tessék szépen foglalkozni a saját boldogságukkal! Önfeledtséget kívánok mindenkinek!” – írta ki a közösségi oldalára a műsorvezető tavaly, miután sokan hiányolták a közös képeket a párjával egy utazása alkalmával.
A házasságuk különlegessége, hogy a férje munkája miatt hosszú időszakokat töltenek távol egymástól. Barbara Budapesten, Flor pedig külföldön él. Mégsem érzik úgy, hogy ettől kevésbé lenne teljes a kapcsolatuk.
Tudjuk, hogy melyikünk merre jár, és mi a napi terve. Fontosnak tartjuk, hogy videóhívásban is beszéljünk és lássuk egymást. Többször is beszélünk egy nap. Ebben nemcsak az van, hogy elmondjuk egymásnak a napunkat, hanem a terveinkről, a múltunkról és a gyerekkorunkról mesélünk
– ecsetelte korábban a tévés.
Rúzsa Magdi esetében talán még egyértelműbb a határ. Az énekesnő a pályája kezdete óta reflektorfényben él, a magánéletét azonban következetesen külön kezeli a színpadi jelenlététől. Magdi és a párja, Vilmos 2017-ben kötöttek házasságot, majd 2022-ben születtek meg a hármasikreik. Az énekesnő a férjéről és a családi életéről az elmúlt években is csak annyit osztott meg, amennyit ő maga fontosnak érzett. A párjával lényegében alig találni közös képet az egykori Megasztár-győztes közösségi oldalain.
„Sokszor adok interjút, viszont a magánéletembe, a párommal kapcsolatos intimszférámba nem engedem be a sajtót; ezzel az a célom, hogy a munkám kerüljön az előtérbe. A dalokról, a lemezekről, a karrierem éppen aktuális alakulásáról szívesen beszélek. Fontosnak tartom, hogy egy színpadi ember is megőrizzen magának valami titkot, ami csak az övé” – mondta 2015-ben a Life-nak az énekesnő.
Az év elején a hot!-nak adott interjújában azonban Magdi kivételt tett, és részletesen beszélt az anyaságról.
„Nekem mindig háromfelé kell osztani magam, ami nekik azért nehéz, mert ők meg csak maguknak akarnak. Vannak izgalmas napok!” – mondta az édesanya, aki arról is vallott, hogy az érzelmeit nem szereti elrejteni.
Nem gondolom, hogy azzal adnék többet a gyerekeimnek, hogyha nem látnának sírni. Igenis ki kell adni az érzéseket, mindegyik érzést, ami ott van benned! És nem baj, hogyha az ember néha kiabál. Egyáltalán nem baj! Sőt, pont attól látod, hogy igazán őszinték az érzései, mert képes kifejezni azokat
– mondta.
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