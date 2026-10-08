Felfoghatatlan veszteség érte az 54 éves színészt: mindössze két hónap alatt elvesztette mindkét szülőjét. Ben Affleck most őszintén beszélt arról, hogyan változtatta meg szülei elvesztése az élethez való hozzáállását.

Ben Affleck megrázó vallomást tett szülei elvesztéséről (Fotó: AdMedia / MediaPunch / Northfoto)

Az 54 éves színész őszintén megnyílt élete legnehezebb időszakáról: két hónap különbséggel vesztette el mindkét szülőjét

Ben Affleck szülei elvesztése után teljesen átértékelte az élethez való hozzáállását

szülei elvesztése után teljesen átértékelte az élethez való hozzáállását Apja, Timothy Affleck idén áprilisban, amíg édesanyja, Chris Affleck két hónappal később, júniusban halt meg

Ben Affleck megrázó vallomást tett: két hónap alatt elvesztette mindkét szülőjét

A 2026-os év minden eddiginél fájdalmasabb Ben Affleck számára. A színész és testvére, Casey Affleck mindössze két hónap különbséggel vesztették el mindkét szülőjüket: édesapjuk, Timothy áprilisban halt meg, édesanyjuk, Chris pedig június 2-án, 83 éves korában. Az 54 éves színész most a GQ-nak adott interjúban őszintén megnyílt arról, milyen hatással volt rá a szülei elvesztése. Úgy véli, ez az időszak szinte mindent átértékeltetett vele, amit korábban az életről, a családról és a saját jövőjéről gondolt:

Az öcsémmel mindketten elvesztettük a szüleinket, mindössze két hónap különbséggel, április elején és júniusban. Ez nagyon sok, haver. És ez felidézi benned mindazt… Úgy értem, a gyerekkorodat, azt, hogyan neveltek fel: másképp látod a dolgokat, másképp értékeled a szüleidet, és elgondolkodsz a saját halandóságodon, a saját életeden, a saját gyerekeiden, és azon, mit akarsz kezdeni az életeddel.

Ben Affleck és Casey Affleck két hónap különbséggel elvesztették mindkét szülőjüket (Fotó: Gary Lewis / Northfoto)

Rájött, milyen kevés időnk van

Ben Affleck a történtek óta sokkal többet gondol saját halandóságára, a gyerekeire és arra, hogy valójában mire szeretné fordítani az élet hátralévő részét:

De igen, szembesülsz az ilyen dolgokkal, és elgondolkodtatnak: Oké, hogyan szeretném eltölteni a hátralévő időt? Mert ugye tudod, hogy már nem sok maradt belőle.

És rájött, hogy az élet nem mindig úgy zárul le, ahogy egy hollywoodi filmben. Nem minden konfliktus oldódik meg, és nem minden kapcsolat kap szép, megnyugtató befejezést.