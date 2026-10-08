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Csatornák, várak, macskaköves sikátorok – Íme Európa legszebb óvárosai

Csatornák, várak, macskaköves sikátorok – Íme Európa legszebb óvárosai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors őszi hangulat
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 12:00
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A hűvösebb hónapok beköszöntével végre alábbhagy a nyári csúcsszezon zsúfoltsága a kontinens legszebb történelmi városaiban. Fedezd fel a legizgalmasabb óvárosi helyszíneket, és szervezd meg a következő őszi városnézés úti célját a közelgő hétvégékre!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Történelmi óvárosok Valletta barokk utcáitól Edinburgh középkori negyedéig.
  • UNESCO világörökségi helyszínek és tengerparti erődítmények egyetlen gyűjteményben.
  • Gyakorlati úti célok a nyugodtabb, őszi felfedezőutakhoz.

Európa óvárosai a régmúlt idők tanúiként őrzik építészeti örökségüket. A szűk utcák, az aprócska terek, a várak és a katedrálisok egyedülálló hangulatot teremtenek, ráadásul a legtöbb ilyen település nincs is túl messze. A hűvösebb időjárás kifejezetten kedvez a gyalogos felfedezőutaknak, így a gazdag történelemmel rendelkező helyszínek kiváló célpontot jelentenek. Egy jól megtervezett őszi városnézés során olyan ikonikus épületeket és középkori negyedeket csodálhatsz meg, amelyek mindegyike életre szóló élményekkel gazdagít.

Őszi városnézés Edinburgh macskaköves kis utcáin alkonyat után.
Egy életre szóló őszi városnézés úti céljául Edinburgh izgalmas választás lehet, ahol nemcsak a táj, az épített örökség, de a város legendái is színesítik az élményeket. 
Fotó: Shutterstock

Melyek a legszebb európai óvárosok, ha egy felejthetetlen őszi városnézés a cél?

Valletta, Málta

Málta fővárosa egy hatalmas szabadtéri múzeumhoz hasonlít, amely az UNESCO Világörökség részét képezi. Az impozáns városkapun belépve a sétálóutcákon keresztül juthatsz el a Szent János-katedrálishoz, a Régészeti Múzeumhoz és a Szent György térhez. A város egyik legjelentősebb épülete a XVI. századi Nagymesteri Palota, amely ma a máltai elnök székhelyeként szolgál.

Brügge, Belgium

Brügge óvárosát 2000-ben nyilvánították a világörökség részévé, széles körű nemzetközi ismertséget pedig a 2008-as Erőszakik című film forgatási helyszíneként szerzett. A csatornákkal, védművekkel és szélmalmokkal szabdalt belvárosban számos híd, pompás templom és középkori lakóház található. A macskaköves utcák hálózata eredeti formájában őrizte meg a flamand kereskedőváros szerkezetét.

Kotor, Montenegró

Kotor városa a 30 kilométer hosszú, Európa legdélibb fjordjaként is emlegetett Kotor-öböl partján, meredek hegyoldalak tövében fekszik. A középkori városfal teljes épségben fennmaradt, így a látogatók végigsétálhatnak annak tetején. A falakon belüli szűk sikátorok közül a legkeskenyebb a „Pušti me proć” (Engedj át) nevet viseli, ahol a gyalogosok csak oldalvást férnek el egymás mellett.

Manarola, Olaszország

A liguriai tengerparton található Manarola a Cinque Terre öt védett falujának egyike, amely színes házaival és a Szent Lőrinc-templom középkori maradványaival hívja fel magára a figyelmet. A településről több túraútvonal is indul a szomszédos falvak felé, mint például a Via Beccara Riomaggiore irányába. Innen vezet vissza a romantikus Via dell’Amore gyalogút, amelyet 2024-ben nyitottak meg újra tizenkét évnyi zárva tartás után.

Edinburgh, Skócia

Skócia székhelyének belvárosa az Old Town és a New Town negyedekre oszlik, amelyeket a Princess Street bevásárlóutca választ el egymástól. Az óváros központi tengelye a pontosan egy skót mérföld (kb. 1,8 km) hosszúságú Royal Mile, amely a Holyrood-palotát köti össze az edinburgh-i várral. Az útvonal mentén található a Szent Egyed-katedrális és a Mercat Cross emlékmű, valamint a középkori Grassmarket tér is.

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