Csatornák, várak, macskaköves sikátorok – Íme Európa legszebb óvárosai

Történelmi óvárosok Valletta barokk utcáitól Edinburgh középkori negyedéig.

UNESCO világörökségi helyszínek és tengerparti erődítmények egyetlen gyűjteményben.

Gyakorlati úti célok a nyugodtabb, őszi felfedezőutakhoz.

Európa óvárosai a régmúlt idők tanúiként őrzik építészeti örökségüket. A szűk utcák, az aprócska terek, a várak és a katedrálisok egyedülálló hangulatot teremtenek, ráadásul a legtöbb ilyen település nincs is túl messze. A hűvösebb időjárás kifejezetten kedvez a gyalogos felfedezőutaknak, így a gazdag történelemmel rendelkező helyszínek kiváló célpontot jelentenek. Egy jól megtervezett őszi városnézés során olyan ikonikus épületeket és középkori negyedeket csodálhatsz meg, amelyek mindegyike életre szóló élményekkel gazdagít.

Egy életre szóló őszi városnézés úti céljául Edinburgh izgalmas választás lehet, ahol nemcsak a táj, az épített örökség, de a város legendái is színesítik az élményeket.

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Melyek a legszebb európai óvárosok, ha egy felejthetetlen őszi városnézés a cél?

Valletta, Málta

Málta fővárosa egy hatalmas szabadtéri múzeumhoz hasonlít, amely az UNESCO Világörökség részét képezi. Az impozáns városkapun belépve a sétálóutcákon keresztül juthatsz el a Szent János-katedrálishoz, a Régészeti Múzeumhoz és a Szent György térhez. A város egyik legjelentősebb épülete a XVI. századi Nagymesteri Palota, amely ma a máltai elnök székhelyeként szolgál.

Brügge, Belgium

Brügge óvárosát 2000-ben nyilvánították a világörökség részévé, széles körű nemzetközi ismertséget pedig a 2008-as Erőszakik című film forgatási helyszíneként szerzett. A csatornákkal, védművekkel és szélmalmokkal szabdalt belvárosban számos híd, pompás templom és középkori lakóház található. A macskaköves utcák hálózata eredeti formájában őrizte meg a flamand kereskedőváros szerkezetét.

Kotor, Montenegró

Kotor városa a 30 kilométer hosszú, Európa legdélibb fjordjaként is emlegetett Kotor-öböl partján, meredek hegyoldalak tövében fekszik. A középkori városfal teljes épségben fennmaradt, így a látogatók végigsétálhatnak annak tetején. A falakon belüli szűk sikátorok közül a legkeskenyebb a „Pušti me proć” (Engedj át) nevet viseli, ahol a gyalogosok csak oldalvást férnek el egymás mellett.