Hogyan készülhet fel egy fiatal pár az első ingatlan megvásárlására?

Mire van szükségetek?

Az első lépés a tervezés. Beszéljétek meg, hogy ház vagy lakás-e a prioritás, döntsétek el, melyik városban, városrészben, esetleg utcában kezditek a keresgélést, kell-e udvar, és ha igen, mekkora az ideális, egyszintes vagy emeletes megoldás a szimpatikusabb, illetve hány szobára lesz szükségetek. Ebben a fázisban még nincs tabu, érdemes mindenkinek őszintén elmondania, mire vágyik, miről álmodik.

Az első lépések egyike a pénzügyi tervezés / Fotó: Pexels

Mire van lehetőségetek?

A második szakasz már keményebb dió: meg kell határozni a pénzügyi kereteket, át kell gondolni, hogy a vágyakból mi fér ebbe bele. Tudni kell, mennyi félretett pénzt, megtakarítást szántok az ingatlanvásárlásra, illetve hogy kell-e hitelt felvenni mellé. Ha igen, akkor be kell tervezni a törlesztőt a havi kiadásokba, mindezt racionális alapon, számolva az esetleges nehézségekkel, plusz költségekkel. Fontos: ha eltérő összegű saját pénzt tesztek a vásárlásba, a tulajdoni viszonyokat még az ingatlankeresés előtt beszéljétek át. Ebből később csak bonyodalmak támadhatnának.

Honnan lesz mindenre pénzetek?

Hitelfelvétel esetén egy fiatal párnak mindenképpen érdemes utánanéznie az Otthon Start Hitel (THM: 3,2%, közzétéve: 2026.10.09.) kritériumainak. Ha ti is és az ingatlan is megfelel a kívánalmaknak, akkor kevés jobb hitellehetőség elérhető jelenleg hazánkban. Hogy ez egy járható út-e számotokra, arról az ajánlattétel, sőt legjobb esetben az otthonkeresés előtt érdemes meggyőződni. Az Otthon Start Program lényege, hogy egy fix 3 százalékos kamatozású, legfeljebb 50 millió forintos államilag támogatott lakáshitel érhető el az igénylők számára. A hitel bizonyos esetekben akár 10 százalék önerővel is igényelhető – a szükséges összeget a bank az ügyfél és az ingatlan alapján állapítja meg.

Készen álltok egy felújításra?

Ha a fentiekben zöld ágra vergődtetek, akkor azt is határozzátok meg, hogy új ingatlant szeretnétek, amibe csak be kell költözni, vagy készen álltok egy időigényes és költséges felújításra – egy most még romos házikó is alkalmas lehet, hogy kialakítsátok benne álomotthonotokat. Ehhez a szakaszhoz szintén kell egy külön költségvetés, azaz a házvásárlás után maradnia kell egy jelentős összegnek, amiből elvégeztethetitek a kívánt munkálatokat.