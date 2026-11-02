X-Faktor: Ők már biztosan ott lesznek az élő show-ban – Összeállt Solére és ByeAlex csapata

Solére és ByeAlex is tudja már, hogy kikkel fognak versenybe szállni az X-Faktor megnyeréséért. Az énekesnőnek egyáltalán nem volt egyszerű döntenie, hogy melyik három tehetséggel dolgozzon tovább, de végül neki is kialakult a három fős csapata. Előtte azonban Alexen volt a sor, akinek már több nehézséggel kellett szembenéznie. Nagyon sokáig mindegyik szék üres maradt nála, viszont ahogy telt az idő, és fogytak a produkciók, az ő szíve is megenyhült. Így mindketten nyugodtan aludhattak, mivel már tudják, hogy kikkel szállnak majd versenybe.

Az X-Faktor zsűrije közül ketten már tudják, hogy kikkel indulnak az élő show-ban (Fotó: hot! magazin/RTL)

Az X-Faktor női mentora kifejezetten boldog csapatával

Nagyon büszke vagyok a csapatomra és nagyon jók leszünk. Mindhárman iszonyatosan különleges emberek és büszke vagyok arra, ahogy ez a nap sikerült. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy tudok örülni a végén, mert nagyon nehezen szoktam örülni. Pontosan egy ilyen csapatot szerettem volna. Tulajdonképpen az lett, amit megálmodtam. Nagyon sokat szenvedtem ma, de azt érzem, hogy megérte

— jelentette ki Solére.

Tegnap este tehát az énekesnőnek kialakult a három fős csapata, amelyben Máté Dzsi, Doan Viktória – Tory és Mihály Krisztofer – KRSZ kapott helyet.

Az X-Faktor 2026-os évadában ByeAlex csapata derült ki legelőször (Fotó: Mediaworks archív)

ByeAlex csapata is kialakult

Mint már fentebb említettük, Alex elég sok embert küldött egyből haza anélkül, hogy – még ha rövid időre is – helyet kaptak volna a székben. Majka is hangot adott annak, hogy Alex szerinte nem érti ennek a lényegét. A fontos azonban csak az, hogy végül kialakult az ő csapata is.

Nagyon elégedett vagyok ezzel a felállással. Egy ilyen csapatot képzeltem el, erre vágytam és meg is történt. Nagyon várom már az élő show-t és ezek az emberek szerintem nem tudnak hibázni, jó lesz velük együtt dolgozni

— mondta ByeAlex, akinek Kristóf Rebeka, Oláh Vivi és Fábri Márk alkotja a csapatát.

A mostani héten tehát két csapat jövője derült ki, a jövő héten pedig majd Majka és Gáspár Laci csapatán lesz a sor. Következő szombaton pedig kialakul majd a teljes élő show-s mezőny.