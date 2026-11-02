JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

X-Faktor: Ők már biztosan ott lesznek az élő show-ban – Összeállt Solére és ByeAlex csapata

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors RTL
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 02. 16:00
X-FaktorByeAlex
Tegnap este ismét újabb fordulóponthoz érkezett az RTL tehetségkutatója. Az X-Faktor két mentorának is eldőlt, hogy kik alkotják csapatukat az élő show-ban.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
A szerző cikkei

Solére és ByeAlex is tudja már, hogy kikkel fognak versenybe szállni az X-Faktor megnyeréséért. Az énekesnőnek egyáltalán nem volt egyszerű döntenie, hogy melyik három tehetséggel dolgozzon tovább, de végül neki is kialakult a három fős csapata. Előtte azonban Alexen volt a sor, akinek már több nehézséggel kellett szembenéznie. Nagyon sokáig mindegyik szék üres maradt nála, viszont ahogy telt az idő, és fogytak a produkciók, az ő szíve is megenyhült. Így mindketten nyugodtan aludhattak, mivel már tudják, hogy kikkel szállnak majd versenybe.

Az X-Faktor zsűritagjai közül ketten tudják már a versenyzőiket az élő show-ban.
Az X-Faktor zsűrije közül ketten már tudják, hogy kikkel indulnak az élő show-ban (Fotó: hot! magazin/RTL)

Az X-Faktor női mentora kifejezetten boldog csapatával

Nagyon büszke vagyok a csapatomra és nagyon jók leszünk. Mindhárman iszonyatosan különleges emberek és büszke vagyok arra, ahogy ez a nap sikerült. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy tudok örülni a végén, mert nagyon nehezen szoktam örülni. Pontosan egy ilyen csapatot szerettem volna. Tulajdonképpen az lett, amit megálmodtam. Nagyon sokat szenvedtem ma, de azt érzem, hogy megérte

— jelentette ki Solére.

Tegnap este tehát az énekesnőnek kialakult a három fős csapata, amelyben Máté Dzsi, Doan ViktóriaTory és Mihály KrisztoferKRSZ kapott helyet.

ByeAlex keményszívű volt a versenyzőivel.
Az X-Faktor 2026-os évadában ByeAlex csapata derült ki legelőször (Fotó: Mediaworks archív)

ByeAlex csapata is kialakult

Mint már fentebb említettük, Alex elég sok embert küldött egyből haza anélkül, hogy – még ha rövid időre is – helyet kaptak volna a székben. Majka is hangot adott annak, hogy Alex szerinte nem érti ennek a lényegét. A fontos azonban csak az, hogy végül kialakult az ő csapata is.

Nagyon elégedett vagyok ezzel a felállással. Egy ilyen csapatot képzeltem el, erre vágytam és meg is történt. Nagyon várom már az élő show-t és ezek az emberek szerintem nem tudnak hibázni, jó lesz velük együtt dolgozni 

— mondta ByeAlex, akinek Kristóf Rebeka, Oláh Vivi és Fábri Márk alkotja a csapatát.

A mostani héten tehát két csapat jövője derült ki, a jövő héten pedig majd Majka és Gáspár Laci csapatán lesz a sor. Következő szombaton pedig kialakul majd a teljes élő show-s mezőny.

@rtlxfaktor Összeállt Alex élő show-s csapata!❤️ #xfaktorhu ♬ eredeti hang - rtlxfaktor

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu