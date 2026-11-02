Haláljóslás gyertyalángból: elfeledett magyar hagyományok halottak napján

Etették a holtakat: a bukovinai magyarok a temetőben lakomáztak, míg Szegeden kóduskalácsot adtak a szegényeknek a halottak lelki üdvéért.

a bukovinai magyarok a temetőben lakomáztak, míg Szegeden kóduskalácsot adtak a szegényeknek a halottak lelki üdvéért. Szigorú babonák és tiltások: a halottak hetén tilos volt mosni és varrni, a házakban pedig égve hagyták a lámpát, hogy a lelkek tájékozódhassanak.

a halottak hetén tilos volt mosni és varrni, a házakban pedig égve hagyták a lámpát, hogy a lelkek tájékozódhassanak. Jóslások a túlvilágról: a gyertyák égési sebességéből és az őszi esőzésből megpróbálták kiolvasni, ki hal meg legközelebb a faluban.

A múltban egészen más hangulat uralkodott november elején a késő őszi ködbe burkolózó magyar falvakban, mint napjainkban. Az emlékezés nem merült ki a sírok gondozásában vagy néhány mécses meggyújtásában: a falusi ember számára az élők és holtak közötti határvonal ilyenkor szinte teljesen átjárhatóvá vált. A mindenszentekhez kapcsolódó időszakot és magát a népi hiedelemvilágot mélyen átitatta a visszatérő lelkektől való tiszteletteljes félelem, a gondoskodás és a túlvilági segítségnyújtás szándéka. Különös és sokszor megdöbbentő rítusok kísérték ezeket a napokat a Kárpát-medence különböző vidékein. Nem véletlen, hogy az őszi megemlékezések csúcspontját jelentő halottak napja a gazdasági év lezárásának és a szigorú közösségi szabályok érvényesítésének az időszakává is vált.

A halottak napja és mindenszentek ünnepe komoly hagyományokkal bír Magyarországon. Fotó: Shutterstock

Milyen bizarr népszokások kísérték a halottak napja időszakát a magyar falvakban?

A néprajzi gyűjtések tanúsága szerint a Kárpát-medence több vidékén is elterjedt volt a holtak megvendégelésének szokása. A székelyföldi Gyimes-völgyben apró cipókat sütöttek a családok, amelyeket az elhunytak lelki üdvéért átadtak a szomszédoknak vagy a rászorulóknak. Bukovinában még ennél is messzebbre mentek: a falu népe étellel felszerelkezve vonult ki a temetőbe, ahol a sírokon osztoztak a lakomán, szinte piknikhangulatot teremtve a sírhantok között (ez a szokás már az ókori Rómában is gyakorlatban volt, még ha nem is a mai értelemben vett halottak napján).

Szegeden és a Csallóközben üres, úgynevezett kóduskalácsot sütöttek, amelyet a temetőkapuban várakozó koldusoknak nyújtottak át, bízva abban, hogy az ő imájuk segít elkerülni a holtak nemkívánatos hazalátogatását. Ahol pedig nem a temetőbe vitték az ételt, ott a tisztaszobában terítettek meg kenyeret, sót és vizet készítve az asztalra, bízva abban, hogy a templomi éjféli mise után a lelkek hazatérnek körülnézni.