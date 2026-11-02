Elámultak a rajongók, amikor meglátták Vilmos és Katalin kisfiát: mindannyiuknak ugyanaz jutott eszébe

A napokban volt halloween, amelyet manapság szerte a világon ünnepelnek, akár édességgyűjtéssel, akár csak annyival, hogy megnéznek egy horrorfilmet. A walesi hercegi pár, Vilmos és Katalin, és három gyermekük: György, Sarolta, valamint Lajos sem jelent kivételt. Azt, hogy a család idén hogyan töltötte az ünnepet, nem tudni, egy korábbi fotót azonban megosztottak a házaspár hivatalos közösségi oldalán a ma már nyolcéves Lajos hercegről. A különleges képet az édesanyja, Katalin készítette, és amin a kis herceg egyévesen, egy szép nagy tök társaságában látható.
Boldog halloweent! A képen Lajos herceg látható egyévesen, akit a walesi hercegné fényképezett le
- olvasható a kép mellett.
A fotó csakhamar elnyerte a királyi család rajongóinak tetszését, akik arra is rámutattak, mennyire hasonlít Lajos a bátyjára, a 13 éves Györgyre - mi több, sokan azt is kijelentették, azt hitték, az idősebb herceg látható a fényképen.
Jaj, istenem, megesküdtem volna, hogy György herceg volt az! Micsoda kellemes meglepetés. Boldog halloweent!
- írta az egyik kommentelő.
Annyira hasonlít Györgyre
- helyeselt egy másik hozzászóló is.
A család egyébként az elmúlt években többször is közös kirándulásokat tett az ünnep alkalmából, illetve amikor a gyerekek még kicsik voltak és a Kensington-palotában éltek, látták őket a környéken, amint épp egy halloweeni "csokit vagy csalunk" édesvadászatra indulnak, mialatt a biztonsági őrök diszkréten követték őket - írja a Daily Express.
Mindeközben nyomoz a rendőrség, miután veszélyes meglepetés várt több németországi gyermeket is a halloweenkor gyűjtött édességekben: tűket és más éles fémtárgyakat rejtettek a csokoládékba és cukorkákba. Az esetek Türingiában, Baden-Württembergben, Bajorországban, Alsó-Szászországban és Rajna-vidék-Pfalzban is előfordultak. Nürnbergben egy gyermek evés közben ráharapott egy csokoládéba rejtett tűre a halloweeni gyűjtés után, de szerencsére nem sérült meg.
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