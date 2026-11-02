Elámultak a rajongók, amikor meglátták Vilmos és Katalin kisfiát: mindannyiuknak ugyanaz jutott eszébe

A napokban volt halloween, amelyet manapság szerte a világon ünnepelnek, akár édességgyűjtéssel, akár csak annyival, hogy megnéznek egy horrorfilmet. A walesi hercegi pár, Vilmos és Katalin, és három gyermekük: György, Sarolta, valamint Lajos sem jelent kivételt. Azt, hogy a család idén hogyan töltötte az ünnepet, nem tudni, egy korábbi fotót azonban megosztottak a házaspár hivatalos közösségi oldalán a ma már nyolcéves Lajos hercegről. A különleges képet az édesanyja, Katalin készítette, és amin a kis herceg egyévesen, egy szép nagy tök társaságában látható.

Édes fotót osztottak meg Vilmos és Katalin legkisebb fiáról / Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Édes fotót osztottak meg Vilmos és Katalin legkisebb fiáról

Boldog halloweent! A képen Lajos herceg látható egyévesen, akit a walesi hercegné fényképezett le

- olvasható a kép mellett.

A fotó csakhamar elnyerte a királyi család rajongóinak tetszését, akik arra is rámutattak, mennyire hasonlít Lajos a bátyjára, a 13 éves Györgyre - mi több, sokan azt is kijelentették, azt hitték, az idősebb herceg látható a fényképen.

Jaj, istenem, megesküdtem volna, hogy György herceg volt az! Micsoda kellemes meglepetés. Boldog halloweent!

- írta az egyik kommentelő.

Annyira hasonlít Györgyre

- helyeselt egy másik hozzászóló is.

Mutatjuk is az aranyos fotót a kis Lajos hercegről!

Happy Halloween! 🎃 Prince Louis, aged 1, photographed by The Princess of Wales https://t.co/mVRfRIURy7 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 31, 2026

A család egyébként az elmúlt években többször is közös kirándulásokat tett az ünnep alkalmából, illetve amikor a gyerekek még kicsik voltak és a Kensington-palotában éltek, látták őket a környéken, amint épp egy halloweeni "csokit vagy csalunk" édesvadászatra indulnak, mialatt a biztonsági őrök diszkréten követték őket - írja a Daily Express.

The Prince and Princess of Wales shared the cutest snap of their youngest child, Prince Louis. And fans can’t handle how adorable he is! https://t.co/axZCwMAT93 — TODAY (@TODAYshow) October 31, 2026