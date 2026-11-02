"A koromat okoltam a szédülésemért: valójában egy halálos állapot első jele volt!"

Amikor az ötvenéves Matt Wright idén januárban létramászás közben szédülni kezdett, azt gondolta, csak ki van merülve, esetleg a kora okozza a panaszát. Az egygyermekes édesapa az angliai Chelmsfordból akkor még nem is sejtette, hogy a potenciálisan halálos stroke állt a háttérben, ami miatt hamarosan beszélni sem tudott, és jelenleg is lábadozik. A férfi a vele történtek után arra kér mindenkit, ne hagyják figyelmen kívül a stroke legfontosabb jeleit, és mindig menjenek el kivizsgálásra, ha úgy érzik, valami nincs rendben.
A férfit ekkortájt fej- és nyakfájás, illetve feledékenység is gyötörte, ám ezeket is a kor számlájára írta. Egy héttel azután viszont, hogy létramászás közben szédülés fogta el, arra ébredt egy reggel, hogy valami nagyon nincsen rendben, miután egy szót sem volt képes kiejteni a száján. A felesége, Louise mentőt hívott, majd a családapát kórházba szállított, ahol a vizsgálatokat követően kiderült, hogy stroke-ot kapott.
Az iszkémiás stroke – amely a stroke-os esetek 80 százalékát teszi ki –, olyankor következik be, amikor egy vérérben elzáródás alakul ki, ami megakadályozza, hogy a vér elérje az agy egy részét, ahogyan az Matt-tel is történt. A stroke-ot átélt betegek arca az egyik oldalon lelóghat, nehezen tudják felemelni a karjaikat, és elmosódottá válhat a beszédük. Egyéb tünetek lehetnek a test egyik oldalán hirtelen fellépő zsibbadás, az egyik vagy mindkét szem látásvesztése, hirtelen kialakuló szédülés és súlyos, váratlanul fellépő fejfájás.
A férfi ezt követően egy hónapot töltött kórházban a stroke-ból való felépülés érdekében, amiről az orvosok megállapítottak, a két nyaki verőér szakadása okozta, és ami megzavarta az agy vérellátását. Matt jelenleg is mozgásszervi problémákkal küzd, bottal jár, és nehézségei akadnak a nyelvével, illetve a nyeléssel. A családapa továbbá súlyos fájdalmakat és jelentős pszichológiai traumát élt át a kórházi tartózkodása alatt, így most poszttraumás stressz szindróma (PTSD) miatt jár terápiára.
Mindig azt mondom, hogy most már más ember vagyok. A stroke azt támadja, aki vagy. Nagyon magányos érzés elszenvedni. Azt hiszem, a mentális oldallal gyakran nehezebb megbirkóznia az embereknek
- mondta el Matt.
A férfi most a The Stroke Association nevű jótékonysági szervezettel igyekszik rávilágítani a felépülés hosszú távú hatásaira, mialatt az orvosi vészhelyzettel kapcsolatos felfogást is próbálják megváltoztatni - írja a The Sun.
Életveszélyes állapotban került kórházba az az édesapa is, akinek egy fertőzés érte el a szívét. A 42 éves Danny Ellist idén áprilisban kezdte fogfájás kínozni, ám eleinte úgy gondolta, néhány fájdalomcsillapító és egy fogorvosnál tett látogatás elegendő lesz ahhoz, hogy megszűnjön a panasza. A részleteket IDE KATTINTVA tudod elolvasni!
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