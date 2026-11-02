Csak az igazi Jóbarátok-rajongók tudják mind a 10 választ – te köztük vagy?

Vannak sorozatok, amelyeknek egyetlen jelenetét is elég felidézni ahhoz, hogy máris mosolyogni kezdjünk. A Jóbarátok pontosan ilyen. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler és Ross történetei több mint harminc éve szórakoztatják a nézőket, és a hat barát kalandjai ma is ugyanolyan szerethetők, mint a kilencvenes években. A Ross Gellert alakító David Schwimmer 1966. november 2-án született, így idén ünnepli a 60. születésnapját. Ebből az alkalomból olyan kvízzel készültünk, amely még a leglelkesebb rajongókat is próbára teheti.

Nosztalgiázz Jóbarátok filmes kvízünkkel és teszted a tudásod.

Fotó: Warner Bros Tv

Jóbarátok-kvíz: mennyire emlékszel a legendás sorozatra?

A Jóbarátok 1994-ben indult, és tíz évadon keresztül követte hat New York-i fiatal mindennapjait. A vígjátéksorozat tele volt emlékezetes szerelmekkel, kínos félreértésekkel és olyan poénokkal, amelyeket a rajongók a mai napig kívülről fújnak.

Ross és Rachel se veled, se nélküled kapcsolata, Monica rendmániája, Phoebe különös dalai, Joey étvágya és Chandler szarkasztikus megjegyzései mind hozzájárultak ahhoz, hogy a sorozat igazi televíziós klasszikussá váljon. De vajon a részletekre is emlékszel? Fel tudod idézni Ross különleges háziállatának nevét? Tudod, mit írtak Joey ajtajára, és miért volt olyan fontos egy bizonyos kanapé?

Most kiderül, mennyire vagy igazi Jóbarátok-rajongó! Tíz filmes kvízkérdés következik, mindegyikhez három válaszlehetőséggel. Vajon sikerül mindegyikre helyesen válaszolnod?