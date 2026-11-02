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Csak az igazi Jóbarátok-rajongók tudják mind a 10 választ – te köztük vagy?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors David Schwimmer
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 02. 08:30
vígjátéksorozatfilmes kvízekJóbarátok
November 2-án ünnepli 60. születésnapját David Schwimmer, akit a világ Ross Gellerként szeretett meg a Jóbarátokban. A legendás sorozat poénjain generációk nőttek fel, de vajon mennyire emlékszel a hat főszereplő kalandjaira? Tudod, kihez tartozott a híres narancssárga kanapé, mi volt Chandler munkája, és hányszor házasodott Ross? Tedd próbára magad születésnapi Jóbarátok-kvízünkkel!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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Vannak sorozatok, amelyeknek egyetlen jelenetét is elég felidézni ahhoz, hogy máris mosolyogni kezdjünk. A Jóbarátok pontosan ilyen. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler és Ross történetei több mint harminc éve szórakoztatják a nézőket, és a hat barát kalandjai ma is ugyanolyan szerethetők, mint a kilencvenes években. A Ross Gellert alakító David Schwimmer 1966. november 2-án született, így idén ünnepli a 60. születésnapját. Ebből az alkalomból olyan kvízzel készültünk, amely még a leglelkesebb rajongókat is próbára teheti.

Jóbarátok szereplői
Nosztalgiázz Jóbarátok filmes kvízünkkel és teszted a tudásod. 
Fotó: Warner Bros Tv

Jóbarátok-kvíz: mennyire emlékszel a legendás sorozatra?

A Jóbarátok 1994-ben indult, és tíz évadon keresztül követte hat New York-i fiatal mindennapjait. A vígjátéksorozat tele volt emlékezetes szerelmekkel, kínos félreértésekkel és olyan poénokkal, amelyeket a rajongók a mai napig kívülről fújnak.

Ross és Rachel se veled, se nélküled kapcsolata, Monica rendmániája, Phoebe különös dalai, Joey étvágya és Chandler szarkasztikus megjegyzései mind hozzájárultak ahhoz, hogy a sorozat igazi televíziós klasszikussá váljon. De vajon a részletekre is emlékszel? Fel tudod idézni Ross különleges háziállatának nevét? Tudod, mit írtak Joey ajtajára, és miért volt olyan fontos egy bizonyos kanapé?

Most kiderül, mennyire vagy igazi Jóbarátok-rajongó! Tíz filmes kvízkérdés következik, mindegyikhez három válaszlehetőséggel. Vajon sikerül mindegyikre helyesen válaszolnod?

KVÍZ

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Mi Ross Geller foglalkozása a Jóbarátokban?

Az alábbi videóból olyan információkat is megtudhatsz a sorozatról, amikről talán nem tudtál eddig:

Tedd próbára a tudásod az alábbi kvízekkel is:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Milyen munkát végez Alf Stokes a házban?

 

 

 

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