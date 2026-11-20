Rendhagyó karácsony vár Balázs Andira az idén: a színésznő 24 év után szakított párjával, Gáborral, de a kapcsolatuk békésen ért véget, és továbbra is fontos szerepet játszanak egymás életében. Az RTL Reggeli vendégeként Ábel Anita arról kérdezte, hogy az ünnepeket is együtt töltik-e. Andi válaszából pedig kiderült, hogy van valami, ami még mindig összeköti őket.

Balázs Andi szakítása: 24 évig alkottak egy párt Gáborral, és nem kizárt, hogy idén is együtt karácsonyozzanak (Fotó: Györfi-Forgács Bea)

Balázs Andi a karácsonyt is békében töltené volt párjával

Ábel Anita egyenesen rákérdezett, hogy a szakítás után lesz-e még közös karácsonyozás Balázs Andi és Gábor között. A színésznő szerint pedig ez egyáltalán nem kizárt:

Szerintem igen. Hát közös kutyáink vannak, és ők olyanok, mint a gyerekek. Benne van a pakliban, hogy összefutunk. Azért azt nem gondolom, hogy szenteste egymás kezét fogva ülünk a fa alatt. De nem is fogunk egymásra haraggal gondolni

– mondta Andi az RTL Reggeliben.

A szakításuk tehát nem jelenti azt, hogy az ünnepek alatt teljesen elkerülnék egymást. A közös kutyák továbbra is összekötik őket, a színésznő pedig egyértelművé tette: továbbra sincs köztük harag. Balázs Andi mindemellett arra a kérdésre is őszintén válaszolt, hogyan boldogul az új hétköznapokban. Igyekszik önállóan megoldani a mindennapi teendőket, de ha például valamit össze kell szerelni, gyakran férfi kollégáitól kér segítséget.

Balázs Andi az ünnepek alatt is rengeteget dolgozik a színházban (Fotó: Györfi-Forgács Bea)

24 év után külön utakon folytatják

Balázs Andi augusztusban beszélt arról, hogy Gáborral 24 év után véget ért a kapcsolatuk. Mint korábban azt nyilatkozta az utolsó időszakban már mindketten érezték, hogy valami megváltozott közöttük, és hiába próbálták helyrehozni a kapcsolatot, végül el kellett engedniük egymást. A szakítás békében történt, és továbbra is szeretik, tisztelik egymást. Az új élethelyzethez viszont még szoknia kell, de a karácsony kapcsán elmondottak alapján a korábbi párjával való kapcsolata továbbra is szeretetteljes maradt.