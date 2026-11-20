Fogalma sem volt arról, hogy fog menni neki az utánzás, amikor igent mondott a TV2 sikerműsorára. Korábban soha nem próbált más hangján énekelni Takács Nikolas, csak a sajátján, álmában sem fordult meg tehát a fejében nemhogy a győzelem gondolata, de az sem, hogy sokáig versenyben maradhat.

Sztárban Sztár napi győztes lett Ráthonyi Róbert alakításával Takács Nikolas

Fotó: hot! magazin/ TV2

Takács Nikolas: „Kétlaki életet éltem”

Hosszú idő után mondott igent show-műsorra az énekes. A Sztárban Sztárba is többször hívták már, ám eddig mindig visszautasította a felkéréseket.

„Az elmúlt években kétlaki életet éltem, Amerikában, Los Angelesben is egyengettem a karrieremet” – kezdte a hot! magazinnak az énekes, aki Teddy Swims bőrébe bújva felismerhetelen volt. – „Tizenegy évvel ezelőtt kaptam egy kinti lemezszerződést egy kiadótól, és elkezdtem felépíteni ott is valamit, de aztán az élet másképp intézte, ugyanis meghalt a cég tulajdonosa. Időközben viszont sikerült zenei kapcsolatokat kiépítenem, elindultak projektjeim, a Swing à la Django meghívá­sára felléptem a New York-i Carnegie Hallban amerikai közönség előtt egy közös szerzeménnyel, volt saját koncertem Los Angelesben. Most viszont úgy éreztem, itthon szeretnék lenni, így pont ­jókor talált meg a műsor.”

Az eredeti célja a Sztárban Sztár 2026 évadban csak annyi volt, hogy nem akart elsőként kiesni. Arra, hogy ennyire szeretni fogják, nem számított.

A győzelem tényleg meg sem fordult a fejemben, de adásról adásra nagyon ­élveztem ezt az egészet. Ez a titkom: nem szabad ráfeszülni, rágörcsölni, akár erről a versenyről, akár egy ­saját koncertről van szó. ­Nekem mindig öröm színpadra lépni, mert én is rengeteget kapok általa, nem csupán a közönség vagy az itteni nézők. Az, hogy megnyertem a műsort, elképesztően jó érzés, mint ahogy az is, hogy árad felém a szeretet. Nem gondoltam volna, hogy ennyire kedvelni fogják a produkcióimat. Elfáradtam ugyan a végé­re, de nincs megállás!

Takács Nikolas felesége, ha lenne, biztos büszke lenne az énekesre

Fotó: hot! magazin/ TV2

„Annyi mindent kaptam már az élettől”

„Nyáron negyvenéves lettem, az ilyen kerek számoknál az ember akaratlanul is számot vet azzal, hová jutott, mit ért el eddig, és mit szeretne még megvalósítani. De én valahogy úgy vagyok vele, hogy a célokat, a vágyakat kell sziklába vésni, míg a dátumokat, az időpontokat homokba kell írni, amit elmos a víz, így később nem lesz belőle csalódás. Elégedett vagyok az életemmel. Én annyi mindent kaptam már, és nagyon hálás is vagyok érte! A többi majd alakul, most a műsorra koncentrálok. Amerikát is hanyagolom egy picit, majd 2027 elején megyek csak megint. Élni nem tudnék kint, ott én túl európai vagyok, de a karrier miatt jó ott lenni!”