Napvilágra került Patrick Stewart halotti bizonyítványa, amelyből kiderült, hogy milyen különleges módon vettek végső búcsút a 86 éves színésztől. Az X-Men-filmek X professzorának nem a hagyományos hamvasztási folyamatot választották, hanem egy kevésbé ismert eljárást. A dokumentumból továbbá az is kiderült, hogy pontosan mi okozta a sztár halálát.
Patrick Stewart halála után néhány héttel újabb részletek láttak napvilágot a színész búcsúztatásáról. A TMZ által megszerzett halotti bizonyítvány szerint a sztárt hat nappal a halála után, november 3-án hamvasztották el lúgos hidrolízissel, vagyis vizes hamvasztással. A módszer lényege, hogy víz, lúgos vegyi anyagok és hő segítségével gyorsítják fel a természetes lebomlás folyamatát. Tehát lényegében a temetés során végbemenő természetes lebomláshoz hasonló, csak jóval gyorsabban történik meg.
A halotti bizonyítványából továbbá kiderült Patrick Stewart halálának oka is. A dokumentum szerint a színész Lewy-testes neurokognitív zavar és az Alzheimer-kór okozta szív- és légzésleállásban hunyt el. Mindkét betegség egyaránt súlyos idegrendszeri állapot, és akár egyszerre is jelen lehetnek ugyanannál a betegnél.
A 86 éves színész október 28-án Los Angeles-i otthonában hunyt el. Halálhírét a család közölte Patrick Stewart Instagram-oldalán, ahol egy bejegyzést tettek közé, amelyben úgy fogalmaztak, a sztár rövid, de fájdalmas időszakon ment keresztül a két betegség miatt. Felesége, Sunny Ozell november 11-én a saját közösségi oldalán külön is búcsút vett. Azt írta, a gyász hullámokban tör rá, ugyanakkor vigaszt jelent számára, hogy férjével mindent elmondtak egymásnak, amit szerettek volna.
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