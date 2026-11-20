Van, akinek az édesapja a biztonságot jelenti, másnak a példaképet. Markos Györgynek Alfonzó mindkettő volt, olyan ember, akinek egyetlen felvont szemöldöke többet ért száz szigorú mondatnál.

Markos György Fotó: MW archív

Aki mellett elhallgatott a sírás

A történet 1946-ban kezdődött, miután Alfonzó hazatért a frontról, és megszületett a régóta várt fiú. A kis Gyurit az édesanyja hiába ringatta, etette, öltöztette, vigasztalhatatlanul sírt. Ám amint az apja hazaért a munkából, minden megváltozott.

Nyílik az ajtó, és üvöltök. Apu megjelenik. Abban a pillanatban vigyorgok!

- idézte fel nevetve a humorista, aki hozzátette, hogy édesapja, a legendás artista és humorista, Alfonzó sokszor hajnalban ért haza a munkából, mégis jutott ereje a fiára: tisztába tette, megetette, mesélt neki.

Az akkori Rózsadomb tetején laktak albérletben, ahová a Király utcától gyalog járt fel tömegközlekedés híján. Annak idején még a keleti frontról is gyalog tért haza.

Nem kényeztetett, csak áradt belőle egy mérhetetlen erő

- mondta György, aki már gyerekként megtanulta: apja mellett nem kell félni a nehézségektől.

Amikor nem mert úszni, Alfonzó a Széchenyi fürdőbe vitte. Megígérte, hogy hátul fogja az úszást segítő kötényt. Gyuri szorgalmasan tempózott, majd megkérdezte, jól csinálja-e. Válasz nem érkezett: apja a parton állt. Gyuri is úszott tovább. Ilyen volt a nevelése: nem beszélt sokat a bátorságról, hanem megtanította rá.

"Hello, father!" – és ami utána jött

A kamasz Gyuri sportolt, erős volt, és természetesen a lányoknak is szeretett volna imponálni. Egy alkalommal csinos vendéget vitt haza, amikor édesapja nyitott ajtót, mire hanyagul csak annyit mondott: "Hello, fater!" Alfonzó odafordult az ifjú hölgy felé és a maga természetes módján reagált: "Just a moment, please. I beg your pardon? vagyis: Egy pillanat, tessék? Megbocsátana?" - idézte apja válaszát, majd elmesélte, hogyan tette helyre egyetlen mozdulattal.

Hogy mondod, kisfiam? Fater?

- kérdezte Alfonzó, közben megfogta a fia nadrágszíját és fél kézzel feltolta a fal mellett a plafonig.