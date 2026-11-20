A foghúzás egy komoly, nem éppen kellemes fogászati beavatkozás, amely után érdemes betartani néhány fontos szabályt, a szövődmények elkerülése érdekében, függetlenül attól, hogy a foghúzást szuvasodás, fertőzés vagy a bölcsességfogak megjelenése miatt végezték. Mutatjuk, mit kell tudni a fogeltávolítás utáni teendőkről!
A foghúzás után a testnek gyógyulnia kell, ezért érdemes a következő 24 órát pihenéssel tölteni, és lehetőség szerint kerülni a megerőltető fizikai tevékenységeket. A túlzásba vitt mozgás ugyanis megemeli a vérnyomást, ami fokozott vérzést és fájdalmat okozhat.
Alvás közben használj párnákat a felsőtest megtámasztására. Ez nemcsak a duzzanatot csökkenti, de serkenti a véralvadást is, ami a vérerek elzáródásának és a vér kiáramlásának megakadályozásának természetes módja a foghúzás helyén.
A duzzanat természetes reakció a foghúzásra, ugyanakkor enyhíthető, ha az első 24 órában 15 perces időközönként jeget helyezünk az arcra, ami a kellemetlen érzés ellen is hatásos lehet.
Az első néhány napban puha ételeket, például rántottát és krumplipürét érdemes fogyasztani. A ropogós vagy kemény ételek irritálhatják a foghúzás helyét, vagy akár a vérrög fellazulását okozhatják.
Igyál sok vizet a hidratáltság megőrzése érdekében, viszont kerüld a szívószál használatát, mivel a szívás megzavarhatja a gyógyulási folyamatot és kiszáradhat tőle a fogágy.
Habár fogmosás során kerülni kell a foghúzás helyének közvetlen megtisztítását, a környező fogak finom megtisztítása és az első 24 óra utáni meleg, sós vízzel történő öblögetés segít megelőzni a fertőzést.
Az antibiotikumokat és fájdalomcsillapítókat mindig a fogorvosod által előírt módon szedd!
A fogorvos akár kontrollvizsgálatot is kérhet a gyógyulás nyomon követése érdekében. Ezeken a vizsgálatokon való részvétel biztosítja, hogy a szövődményeket még idejében felismerjék.
A foghúzás utáni napokban a szövődmények elkerülése érdekében tilos a dohányzás, a kávé, a szívószál használata, az alkohol és a szénsavas italok, az erős öblögetés vagy köpködés az első 24 órában, a megerőltető testmozgás legalább 2-3 napig, a túlzott rágást igénylő ételek, valamint a foghúzás helyének nyelvvel vagy ujjal való piszkálása.
Nagyon fontos, hogy amennyiben tartós fájdalmat, túlzott vérzést, duzzanatot vagy lázat tapasztalsz, azonnal keresd fel a fogorvost, a korai beavatkozással ugyanis elkerülhetők a súlyosabb problémák - írja a Penhold Dental Care.
A vélemények erről megoszlanak, sok fogorvos azonban nem javasolja tejtermékek fogyasztását a beavatkozást követő első 72 órában, mivel laktózt tartalmaznak, ami megakadályozhatja a gyógyulást, és elősegítheti a fertőzések előfordulását. A legjobb az, ha inkább biztosra megyünk, és pár napra lemondunk róluk.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
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