A foghúzás egy komoly, nem éppen kellemes fogászati beavatkozás, amely után érdemes betartani néhány fontos szabályt, a szövődmények elkerülése érdekében, függetlenül attól, hogy a foghúzást szuvasodás, fertőzés vagy a bölcsességfogak megjelenése miatt végezték. Mutatjuk, mit kell tudni a fogeltávolítás utáni teendőkről!

Teendők foghúzás után: mit szabad és mit nem? / Fotó: Harold Hisona / Unsplash (Illusztráció)

Mik a teendők foghúzás után?

1. Elegendő pihenés

A foghúzás után a testnek gyógyulnia kell, ezért érdemes a következő 24 órát pihenéssel tölteni, és lehetőség szerint kerülni a megerőltető fizikai tevékenységeket. A túlzásba vitt mozgás ugyanis megemeli a vérnyomást, ami fokozott vérzést és fájdalmat okozhat.

2. Tartsd magasan a fejed

Alvás közben használj párnákat a felsőtest megtámasztására. Ez nemcsak a duzzanatot csökkenti, de serkenti a véralvadást is, ami a vérerek elzáródásának és a vér kiáramlásának megakadályozásának természetes módja a foghúzás helyén.

3. Jegelés a duzzanat enyhítésére

A duzzanat természetes reakció a foghúzásra, ugyanakkor enyhíthető, ha az első 24 órában 15 perces időközönként jeget helyezünk az arcra, ami a kellemetlen érzés ellen is hatásos lehet.

4. Lágy ételek

Az első néhány napban puha ételeket, például rántottát és krumplipürét érdemes fogyasztani. A ropogós vagy kemény ételek irritálhatják a foghúzás helyét, vagy akár a vérrög fellazulását okozhatják.

5. Maradj hidratált

Igyál sok vizet a hidratáltság megőrzése érdekében, viszont kerüld a szívószál használatát, mivel a szívás megzavarhatja a gyógyulási folyamatot és kiszáradhat tőle a fogágy.

6. Ügyelj a szájhigiéniára

Habár fogmosás során kerülni kell a foghúzás helyének közvetlen megtisztítását, a környező fogak finom megtisztítása és az első 24 óra utáni meleg, sós vízzel történő öblögetés segít megelőzni a fertőzést.

7. A gyógyszereket az előírt módon szedd

Az antibiotikumokat és fájdalomcsillapítókat mindig a fogorvosod által előírt módon szedd!

8. Vegyél részt kontrollvizsgálatokon

A fogorvos akár kontrollvizsgálatot is kérhet a gyógyulás nyomon követése érdekében. Ezeken a vizsgálatokon való részvétel biztosítja, hogy a szövődményeket még idejében felismerjék.