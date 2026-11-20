Egy szörnyű motorbaleset után halottnak hitt férfi a hullaházban tért magához – és rögtön egy cigarettát kért. Az ismeretlen férfi a róla készült felvételeken a saját „feltámadását” ünnepli, miközben fehér por borítja, amelyet állítólag a holttestek temetésre való előkészítéséhez használnak.

A hullaházban tért magához a halottnak hitt férfi, majd cigarettát kért Fotó: unsplash.com

A hullaházban tért magához a halottnak hitt férfi – rögtön rá is gyújtott egy szál cigire

A közösségi médiában terjedő videón jól látható, ahogy a fehér porral borított arcú férfit döbbent helyiek veszik körül. A felvételen hallható beszélgetés szerint a férfi orvosi segítség helyett egy cigarettát és egy öngyújtót kért. Miközben a férfi cigarettával az ujjai között álldogál, a jelenlévők egyike arról próbálja meggyőzni, hogy a halálközeli élmény után mindenképpen vizsgáltassa meg magát egy orvossal.

Úgy tudni, hogy a megdöbbentő eset a nigériai Delta államban, Evwreni közelében történt. A halottnak hitt férfit péntek este szállították a hullaházba, ahol a beszámolók szerint alig néhány órával később visszanyerte az eszméletét.

A férfi „feltámadásának” híre hatalmas örömujjongást váltott ki a helyiek körében. Az ünneplés során még puff-puffot, egy hagyományos nigériai, olajban sült fánkfélét is osztogattak. A közösségi média felhasználói közül többen valóságos csodának nevezték a férfi túlélését, mások azonban értetlenül álltak az eset előtt, és azt kérdezték, hogyan nyilváníthatták halottnak, majd szállíthatták a hullaházba anélkül, hogy megfelelő orvosi vizsgálatnak vetették volna alá.

És még cigizik is? Lázár aztán tudja, hogyan kell menőzni!

– írta humorosan az egyik hozzászóló. Egy másik így fogalmazott:

Hála Istennek, hogy nem temették el azonnal!

Egy harmadik kommentelő hozzátette:

Micsoda megdöbbentő fordulat… Isten valóban csodálatos. Amikor már mindenki azt hiszi, hogy mindennek vége, Isten még mindig másképp alakíthatja a történetet.

Egyelőre tisztázatlanok annak körülményei, hogy miként nyilváníthatták halottnak a férfit. Személyazonosságát és egészségi állapotát független forrásból mindeddig nem erősítették meg, a hatóságok pedig még nem adtak ki hivatalos közleményt az esetről. Az interneten futótűzként terjedő videón sem a súlyos motorbaleset, sem az a pillanat nem látható, amikor a férfi állítólag magához tért a hullaházban – számolt be róla a Daily Star.