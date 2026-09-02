Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor: „A házasság új szintre emelte a kapcsolatunkat”

Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna számára az elmúlt egy év nemcsak újabb közös élményeket hozott, hanem érzelmileg is új szintre emelte a kapcsolatukat, amely egy megbonthatatlan, mély szövetséggé érett.
„Ha a házasságunkra gondolok, nekem elsőre a fejlődés szó jut róla az eszembe. Nagyon érdekes folyamat ez, hiszen amióta kimondtuk egymásnak az igent, minden téren rengeteget léptünk előre. Nehéz ezt pontosan szavakba önteni, de azt vettem észre, hogy a kapcsolatunk évről évre mélyebb és tartalmasabb lesz. Egy érzelmileg gazdag és intenzív időszak áll mögöttünk: nyilván nem kell papír ahhoz, hogy szeressük egymást, ám a házasság mégis új szintre emelte a kapcsolatunkat. Mert ott van mögötte egy olyan kimondatlan szövetség, ami mindent sokkal mélyebbé tesz, és ami azt jelenti, hogy nálunk nincs B opció" – kezdte Krausz Gábor felesége a hot!-nak.
A köztük lévő összhang a távlati céljaikon is meglátszik, sőt, a kulisszák mögött már valami olyanra készülnek, ami egy teljesen új fejezetet nyit az életükben.
Úgy gondolom, hogy túl azon, hogy a kapcsolatunk megerősödött, immár a jövővel kapcsolatos terveinket is sokkal jobban átgondoljuk. Az életünket teljes mértékben együtt tervezzük, és egyre több olyan döntést hozunk, ami már nemcsak a következő napokra, hanem a közép- és hosszú távú jövőnkre vonatkozik. Nem titok például, hogy most éppen egy telket megyünk megnézni. Hamarosan szeretnénk ugyanis egy nagyobb családi házba költözni
– újságolta Gábor.
Sokan tapasztalják, hogy az esküvő után gyakran derülnek ki olyan új tulajdonságai vagy szokásai a másiknak, amikből később viták adódnak. Amikor arról kérdeztük a sztárpárt, hogy náluk is előjött-e valami zavaró dolog, amit nehezebben viselnek a másikban, Gábor azonnal rávágta a választ.
„Egyáltalán nincs ilyen!" – mondta határozottan.
Anna rögtön továbbfűzte a gondolatot.
Az én szememben sincs olyan kizáró tényező, amire azt mondanám, hogy ha nem változtat rajta azonnal, akkor zátonyra fut a kapcsolatunk Gáborral. Nyilván vannak helyzetek, amiket én másként oldanék meg, de teljes mértékben tiszteletben tartom azt, ahogyan ő működik. Szerencsére ez oda-vissza igaz: ő is pontosan olyannak szeret engem, amilyen vagyok.
Bár a személyiségük teljesen különbözik, ez nemhogy eltávolította volna, hanem még közelebb hozta őket egymáshoz. Az eltérő tulajdonságaik révén tökéletesen kiegészítik egymást, a kapcsolatuk közben pedig rengeteget tanultak is a másiktól, ami által mindketten csak többek lettek.
„Gáborhoz képest én sokkal szabálykövetőbb, mondhatni, kockább vagyok, persze a szó legpozitívabb értelmében. Alapvetően jellemző rám az akkurátusság és a precizitás, ám a férjem mellett megtanultam egy kicsit lazábban venni az életet, elengedni a felesleges görcsösséget" – mondta nevetve Anna.
Én pedig az érzelmek területén tanultam tőle a legtöbbet. Nagyon sokat jelent számomra, hogy ha bármilyen nehézség adódik az életemben, akkor leülünk beszélgetni róla, és nála mindig megértő fülekre találok. A gyereknevelésben is rengeteget segít nekem, nagyon sok terhet levesz a vállamról, amiért végtelenül hálás vagyok neki. Egy gyermekes szülővel kapcsolatot kezdeni eleve mindig bonyolult helyzet, de Anna teljesen elfogadta a kislányomat, és mindenben támogat minket
– vette át a szót Gábor, Mikes Anna férje.
Anna őszintén vallja, hogy a köztük lévő tökéletes összhang mögött komoly tudatosság áll. A csinos feleség szerint az a kapcsolatuk titka, hogy a férjével minden felmerülő problémát nyíltan megtárgyalnak.
Szerintem attól működik olyan jól a házasságunk, hogy mindent megbeszélünk. Minden apró véleménykülönbséget, eltérő gondolatot vagy vitát azonnal tisztázunk, majd lezárunk. Nálunk nincsenek szőnyeg alá söpört információk, tabutémák vagy eltitkolt sérelmek! Általában én vagyok az, aki kezdeményezi ezeket a beszélgetéseket, mert mélyen hiszek abban, hogy a problémákkal azonnal foglalkozni kell, addig, amíg meg nem oldódnak. Ettől olyan csodálatos a szövetségünk, ettől válik az egész igazán méllyé és őszintévé, hiszen mi nemcsak a jóban tartunk össze, hanem a nehezebb időszakokban is. Függetlenül attól, hogy a munkában, a hétköznapokban vagy a szerelmünkben történik az elakadás, mindent azonnal és kíméletlen őszinteséggel beszélünk meg
– fejtette ki.
A sztárséf határozottan egyetért a feleségével, ő maga is azt vallja, hogy az őszinteség hiánya előbb-utóbb bármelyik párkapcsolatot zátonyra futtatja.
„Én azért tartom ezt elengedhetetlennek, mert soha nem működik hosszú távon az, ha a problémákat elhallgatjuk a másik elől. Ha az elsőt nem mondjuk el, abból lesz egy második, majd egy harmadik, és ezeket egyre csak görgetjük magunk előtt, mígnem egyszer csak az összes elfojtott sérelem egyszerre ránk zúdul. Az ember pedig ilyenkor csak áll és néz, hogy ezt eddig miért nem mondta a másik. Szerintem ez a fajta őszinteség nálunk kifejezetten irigylésre méltó, nem sok ehhez hasonló házasság van."
Az együtt töltött idő során a házimunka felosztásában is sikerült kialakítaniuk a teljes harmóniát, köszönhetően annak, hogy a saját erősségeikre építve osztották fel egymás között a feladatokat: míg Gábor a hivatásából adódóan magabiztosan uralja a konyhát, addig Anna a takarításban kiélheti a maximalizmusát.
Valójában ez is teljes természetességgel, magától alakult így. Az összes klasszikus feladat, mint a takarítás vagy a mosás, az én asztalom. Mindenki csak azt látja, hogy egész nap port törlök vagy pakolok, és képes vagyok akár háromszor is kitakarítani a fürdőszobát egyetlen nap alatt, hiszen már-már beteges módon szeretem a rendet. Gábor viszont teljesen egyedül viszi a gasztrovonalat: ő az, aki kitalálja a menüt, ő jár bevásárolni, és természetesen ő főz ránk. Hazudhatnám, hogy besegítek neki, de ez egyáltalán nem lenne igaz, a konyha teljesen az ő birodalma
– mesélte a feleség.
Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor biztosították lapunkat arról, hogy méltóképpen megünneplik az egyéves házassági évfordulójukat, ám a hogyan lapzártánk idején még meglepetés volt.
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