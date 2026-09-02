Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor: „A házasság új szintre emelte a kapcsolatunkat”

Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna számára az elmúlt egy év nemcsak újabb közös élményeket hozott, hanem érzelmileg is új szintre emelte a kapcsolatukat, amely egy megbonthatatlan, mély szövetséggé érett.

Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna egy éve mondta ki a boldogító igent (Fotó: gabiikrausz / hot! magazin/archív)

Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna egy éve házasodott össze

Kapcsolatuk azóta egy új szintre emelkedett

Rengeteg közös tervük van a jövőre nézve

Krausz Gábor: „Az életünket teljes mértékben együtt tervezzük”

„Ha a házasságunkra gondolok, nekem elsőre a fejlődés szó jut róla az eszembe. Nagyon érdekes folyamat ez, hiszen amióta kimondtuk egymásnak az igent, minden téren rengeteget léptünk előre. Nehéz ezt pontosan szavakba önteni, de azt vettem észre, hogy a kapcsolatunk évről évre mélyebb és tartalmasabb lesz. Egy érzelmileg gazdag és intenzív időszak áll mögöttünk: nyilván nem kell papír ahhoz, hogy szeressük egymást, ám a házasság mégis új szintre emelte a kapcsolatunkat. Mert ott van mögötte egy olyan kimondatlan szövetség, ami mindent sokkal mélyebbé tesz, és ami azt jelenti, hogy nálunk nincs B opció" – kezdte Krausz Gábor felesége a hot!-nak.

A köztük lévő összhang a távlati céljaikon is meglátszik, sőt, a kulisszák mögött már valami olyanra készülnek, ami egy teljesen új fejezetet nyit az életükben.

Úgy gondolom, hogy túl azon, hogy a kapcsolatunk megerősödött, immár a jövővel kapcsolatos terveinket is sokkal jobban átgondoljuk. Az életünket teljes mértékben együtt tervezzük, és egyre több olyan döntést hozunk, ami már nemcsak a következő napokra, hanem a közép- és hosszú távú jövőnkre vonatkozik. Nem titok például, hogy most éppen egy telket megyünk megnézni. Hama­rosan szeretnénk ugyanis egy ­nagyobb családi házba költözni

– újságolta Gábor.

A szerelmesek az egy év alatt sokat tanultak egymástól (Fotó: hot! magazin/archív)

Krausz-Mikes Anna: „A férjem mellett ­megtanultam egy kicsit lazábban venni az életet”

Sokan tapasztalják, hogy az esküvő után gyakran derülnek ki olyan új tu­lajdonságai vagy szokásai a másiknak, amikből később viták adódnak. Amikor arról kérdeztük a sztárpárt, hogy náluk is előjött-e valami zavaró dolog, amit nehezebben viselnek a másikban, Gábor azonnal rávágta a választ.