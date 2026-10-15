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Takács Nikolas felismerhetetlen volt a Sztárban Sztár színpadán: ki nem találod, mi tetszett neki az extrém külsején

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sztárban sztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 15. 18:00
Sztárban Sztár 2026Takács Nikolas
Teljesen átalakult Takács Nikolas vasárnap, ezt pedig a zsűri és a közönség is díjazta. Ő lett ugyanis a Sztárban Sztár adásgyőztese, a Borsnak pedig azt is elárulta, Teddy melyik külsőjegyét tudná saját magán is elképzelni, és melyiket nem.
Kiss Nikolett
Sztárrovat újságíró
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Tetoválások, feltűnő haj, dús szakáll és fültágító – Teddy Swims megjelenése legalább annyira karakteres, mint a hangja. Takács Nikolasnak a Sztárban Sztár negyedik adásában nemcsak az amerikai énekes előadásmódját kellett megidéznie, hanem a különleges külsőt is, amely alaposan megváltoztatta a megszokott megjelenését.

Takács Nikolas a Sztárban Sztár negyedik adásában Teddy Swims volt.
Rá se lehetett ismerni Takács Nikolasra a Sztárban Sztár negyedik adásában (Fotó: MEDIAWORKS)

A Sztárban Sztár szereplője teljesen átalakult

Egy ilyen átváltozás nem csupán annyiból áll, hogy felkerül néhány látványos kiegészítő. A maszkosok rengeteget dolgoznak azon, hogy a haj, az arcszőrzet és a legapróbb részletek is a helyükre kerüljenek, a hosszú folyamat pedig a viselőjét is próbára teszi. Nikolas most testközelből tapasztalhatta meg, milyen érzés, amikor szinte felismerhetetlenné válik a tükörben.

„Nem az én érdemem alapvetően az, hogy így nézek ki. A maszkosok rengeteget dolgoztak rajta, hogy a haj, a szőrzet és minden egyéb rendben legyen. Nagyon nehéz maga a folyamat, és amikor már izzad a maszk alatt az ember, akkor folyik egy idő után a ragasztó, hiszen elfárad a maszk is. Ettől függetlenül nagyon jó érzés ilyen extrém külsőben lenni, mert tényleg kíváncsi voltam, hogy milyen érzés teljesen más embernek lenni, és most valamennyire azért belekóstolhattam ebbe” – kezdte a Borsnak.

Bár a színpadon egy egészen másik emberként kellett helytállnia, az átalakulás néhány részlete a saját stílusával kapcsolatban is elgondolkodtatta. A látványos kiegészítők közül nem mindegyik nyerte el a tetszését, a dús arcszőrzetet viszont már egészen más szemmel nézi. Úgy tűnik, a szakáll akár a való életben is szóba jöhetne nála, még ha ehhez jó adag türelemre lenne is szükség.

A fültágítót biztos nem próbálnám ki soha, a haj viszont annyira nem is rossz! Sőt, azt mondták, hogy ez a szakáll jól is áll, csak hát ezt idő lenne megnöveszteni. Emellett vannak nagyon érdekes tetkók is rajtam, a kezemen például lepkék, minden egyébbel együtt, szóval ezek közül azért van, ami tényleg jól néz ki.

Takács Nikolas extrém külsővel lépett színpadra.
Maximális pontszámot kapott a zsűritől Takács Nikolas (Fotó: MEDIAWORKS)

A Sztárban Sztár zsűrije eddig mindig 40 ponttal jutalmazta

Az énekesnek eddig nem lehet oka panaszra a TV2 showműsorában: az első négy adásban rendre maximális pontszámot kapott a zsűritől, most pedig az adásgyőzelmet is megszerezte. Ez komoly elismerés, ugyanakkor Nikolas nem szeretné, ha a korábbi sikerek nyomása elvonná a figyelmét a következő feladatokról. Inkább úgy tekint az eredményekre, mint amelyek lendületet adnak a folytatáshoz.

Ez egy elismerés, ami visz tovább, és próbálom tartani ezt a szintet.

A siker mögött komoly munka húzódik meg. Nikolasnak az eddigi adásokban négy különböző előadót kellett megformálnia, akik nemcsak megjelenésükben, hanem hangjukban és zenei világukban is eltértek egymástól. Az énekes szerint éppen ez adja a műsor egyik legnagyobb nehézségét: minden héten ki kell lépnie a saját komfortzónájából, és olyan karaktereket kell életre keltenie, akiknek egészen más a személyiségük, mint az övé.

„Mindig tartok mindentől. Még a legegyszerűbbnek tűnő előadó is nagyon nehéz. Mert teljesen más ember, teljesen más előadó, mint amilyen én vagyok. Vannak olyan előadók is, akiket szerintem egyáltalán nem tudnék megcsinálni, ilyen például Michael Jackson, akit szerencsére nem nekem kellett megformálnom!”

@origo_hu

Takács Nikolas duplán megdolgozott a sikerért Teddy Swims ként nem csak a hangját, de a külsejét is meg kellett változtatni. A maszkmesterek hosszú órákon át dolgoztak Nicolas arcán akinek aztán, teljes maszkban, parókában kellett maradnia az adás végéig. #origo #sztárbansztár #takácsnikolas #verseny #énekes #teddyswims

♬ eredeti hang – Origo - Origo

 

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