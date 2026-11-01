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Meghalt egy nagymama, unokáját próbálta kimenteni a tengerből

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 01. 09:00
egyesült királyságnagymama
A 70 éves nő 10 éves unokájával nyaralt a spanyolországi Menorca szigetén, amikor a tragédia történt a Cavalleria strandon. A nagymama férje és lánya is próbált segíteni.
Bors
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A brit nagymama életét vesztette, miközben megpróbálta kimenteni unokáját a tengerből. A kislány egy felfújható csónakban volt, amikor az erős áramlatok miatt bajba került. Nagymamája azonnal a segítségére sietett. A nő férje és lánya szintén megpróbálták elérni a gyermeket, akit a víz a parttól egy sziklás terület felé sodort.

A nagymama az unokáját próbálta menteni
A nagymama az unokáját próbálta menteni / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A nagymama életét vesztette

A közel 48 km/órás széllökések miatt a kis felfújható csónak felborult. A nagymama a tengerbe fulladt, holttestét pedig a férje vitte partra. A strandolók kötelek segítségével húzták biztonságos helyre a nő lányát és az unokáját.

A tragédia október 28-án, délután 1 óra körül történt a Cavalleria strandon, Menorca északi partvidékén. A család éppen mediterrán nyaralásának utolsó óráit töltötte a tengerparton. A riasztást követően rendőrök, mentők és tűzoltók érkeztek a helyszínre, de a nagymama életét már nem tudták megmenteni. A férjet kórházba szállították, mert megsérült, miközben megpróbálta megmenteni feleségét és unokáját. A kislányt és édesanyját pánikroham miatt látták el.

A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit, és jelentést készít a helyi bíróság számára. Az esetet jelenleg balesetként kezelik. Egyelőre nem tudni, hogy az Egyesült Királyság melyik részén élt a család.

A beszámolók szerint a család egy Son Bou településen található villában szállt meg, Menorca déli partvidékén, és körülbelül egy hete tartózkodott a szigeten. A strandon ekkor már nem működött a vízimentő-szolgálat: a szezonális szolgálat október 15-én befejezte a munkát, így a bajba jutottaknak nem állt azonnal rendelkezésükre szakszerű segítség. A strandolók által használt kötelek eredetileg a strand területét választották el a védett dűnéktől. 

A riasztás után egy spanyol parti őrségi helikoptert készenlétbe helyeztek, de végül nem kellett bevetni. Az ügyben a Guardia Civil, a spanyol csendőrség folytatja a vizsgálatot.

Veszélyes áramlatok a Cavalleria strandon

A Cavalleria strand egy természetes, beépítetlen homokos partszakasz kristálytiszta vízzel, amelyet egy sziklás képződmény oszt ketté. A terület különösen kitett az északi Tramontana szélnek, amely erős hullámokat, veszélyes áramlatokat és homokfúvást idézhet elő. Az utazási beszámolók szerint a strand déli széljárás esetén kedvezőbb a látogatáshoz - írja a Mirror.

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