Stana Alexandra várandósságát három dolog is alaposan megnehezíti: "Muszáj sírnom, és utána jobb lesz"

Stana Alexandra életében hamarosan egy teljesen új fejezet kezdődik, ugyanis már nem kell sokat várnia arra, hogy édesanya legyen. A táncművész első gyermekét várja, és bár a várandósság eddigi időszakát kifejezetten könnyen viselte, ahogy közeledik a szülés, egyre több olyan változást tapasztal a testén és a lelkén, amelyekkel nem mindig könnyű együtt élni.
Stana Alexandra TikTok-videójában arról mesélt, hogy miért érzi szerencsésnek magát.
„Újabb mérföldkőhöz érkeztünk, ugyanis beléptem a harmadik trimeszterbe. Még mindig azt gondolom, hogy elképesztően szerencsés vagyok, mert nagyon jó volt eddig minden, nagyon jól viseltem, nekem rosszulléteim sem igazán voltak az elején. Viszont van 3 dolog, ami az elmúlt időszakra jellemző, és szerintem ezek csak rosszabbodni fognak” – mondta Stana Alexandra TikTok-videójában.
Az egyik ilyen kellemetlenség a bőrével kapcsolatos. A táncművész korábban sem hanyagolta el a napvédelmet, most azonban hiába vigyázott magára, a szervezete egészen máshogy reagált a napsütésre, mint korábban.
„Az első tünet, hogy érzékeny lettem a napra. Nekem sosem volt eddig problémám a napozással, nyilván mindig figyeltem a bőrömre, kenegettem magam, és ez most sem volt másképp. Viszont naptejtől függetlenül olyan szinten leégett a lábszáram, mintha vasalóval húztak volna végig rajta.”
A második probléma már jóval hétköznapibb, ugyanakkor annál kellemetlenebb: a várandósság előrehaladtával egyre gyakrabban kell mosdót keresnie. Ez még az utazásait is megnehezíti, hiszen egy hosszabb út előtt már azt is meg kell terveznie, hol tud majd megállni.
„A második bosszantó tünetem, hogy félóránként be kell kéredzkednem valahova mosdóba, mert folyamatosan pisilnem kell. Néha elképesztően kellemetlenül érzem magam, amiért úton-útfélen egy-egy étterembe bekunyizom magam, de hát egyszerűen nem tudok mit csinálni. Éjszaka is felkelek vagy százszor, vagy inkább százmilliószor. Nem tudok elindulni egy hosszabb útra anélkül, hogy ne lenne a fejemben, hogy hol fogunk tudni megállni.”
A harmadik változás már nem fizikai, hanem érzelmi természetű. Alexandra szerint a terhességgel együtt az amúgy is érzékenyebb oldala még erősebben előtérbe került, így vannak napok, amikor egy-egy apróság is egészen intenzív érzéseket vált ki belőle.
A harmadik tünet az pedig az elképesztő érzékenység és a sírás. Egyébként is eléggé szentimentális és impulzív vagyok, de ez most extrán felerősödött. Vannak olyan napok, amikor olyan szinten rosszul érintenek dolgok vagy érzések, hogy úgy érzem, hogy ha nem sírom ki magam, akkor ez nem fog elmúlni. Van egy ilyen óriási érzelmi dömping, ami letarol mindent, és azt érzem, hogy nem tudom megnyugtatni magamat, muszáj sírnom, és utána jobb lesz.
Bár a harmadik trimeszterrel új kihívások is érkeztek, Alexandra összességében továbbra is nagyon pozitívan tekint a várandósságára. A szülésig hátralévő idő pedig egyre rövidebb, így hamarosan valóban elérkezik az a pillanat, amelyre már hónapok óta vár: karjában tarthatja első gyermekét.
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