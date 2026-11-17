A Himalájában található Roopkund-tó környékén több száz ember maradványait fedezték fel.

A DNS-vizsgálatok három eltérő genetikai hátterű csoportot azonosítottak, amelyek tagjai nem ugyanabban az időszakban haltak meg.

A halálesetek pontos oka továbbra sem ismert: a pusztító jégeső csak az egyik lehetséges magyarázat.

Az indiai Uttarakhand államban, mintegy 5029 méteres tengerszint feletti magasságban található a Roopkund-tó, amelyet a világ Csontváz-tóként ismer. Az alig 40 méter átmérőjű magashegyi tó első pillantásra nem különbözik a Himalája más, hóval és sziklákkal körülvett tavaitól. Amikor azonban elolvad a hó és a jég, emberi csontok és koponyák válnak láthatóvá a partján és a vízben. A helyszínen több száz ember maradványait találták meg, amelyek eredete sokáig megmagyarázhatatlannak tűnt. A leletekre 1942-ben figyelt fel a hatóságok egyik erdészeti tisztviselője. A második világháború idején felmerült, hogy katonák maradványairól lehet szó, a későbbi vizsgálatok azonban bebizonyították, hogy a csontok egy része jóval régebbi.

A Himalája hegyei között rejtőzik a Csontváz-tó, amely több száz emberi maradvány végső nyughelye

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A Csontváz-tó rejtélye: hátborzongató felfedezés a Himalájában

A helyi hagyomány a tragédiát Nanda Devi istennő haragjával magyarázza. A legenda szerint egy király, várandós felesége és népes kísérete zarándoklatra indult, ám tiszteletlen viselkedésükkel feldühítették az istennőt. Nanda Devi büntetésül hatalmas jégesőt zúdított rájuk, amelyben mindannyian életüket vesztették.

A történet évszázadokon át fennmaradt, és a kutatók is vizsgálták, lehet-e valóságalapja. Egyes csontokon valóban olyan sérüléseket találtak, amelyek összefügghetnek egy heves jégesővel. A tudomány azonban nem igazolta, hogy valamennyi áldozattal ilyen természeti katasztrófa végzett volna.

A DNS-vizsgálat megdöbbentő eredményt hozott

A rejtély kutatásában 2019-ben következett be jelentős fordulat. Egy nemzetközi kutatócsoport a Nature Communications folyóiratban publikálta 38 emberi maradvány genetikai elemzésének eredményeit.

A tudósok három, egymástól eltérő genetikai hátterű csoportot azonosítottak:

23 ember genetikai öröksége a mai dél-ázsiai népességek változatosságába illeszkedett.

14 ember genetikai háttere a Földközi-tenger keleti térségének, különösen a mai Görögország és Kréta lakosságának genetikai mintázatához állt közel.

Egy ember kelet- vagy délkelet-ázsiai eredetre utaló genetikai jellemzőket hordozott.

A radiokarbonos kormeghatározás még nagyobb meglepetést okozott. A dél-ázsiai csoport maradványai nagyjából a 7–10. századból, míg a másik két csoport tagjai jóval későbbről, megközelítőleg a 17–20. századból származtak. A kutatási eredmények összefoglalóan körülbelül 800-ra és 1800-ra helyezik a két fő időszakot.