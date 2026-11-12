Kiszárad a szád éjszaka? Súlyos betegségre is figyelmeztethet az ártatlannak tűnő tünet

A szájszárazság sokak életét megkeseríti, mégis hajlamosak vagyunk egyetlen pohár vízzel elintézni a problémát. Pedig a nyál fontos szerepet játszik a szájüreg egészségének megőrzésében: segíti az emésztést, védi a fogakat, és gátolja a káros mikroorganizmusok elszaporodását. Ha tartósan kevés termelődik belőle, az fogszuvasodáshoz és szájüregi fertőzésekhez is vezethet.

Az éjszakai szájszárazság súlyos betegség jele is lehet. Illusztráció: 123RF

Szájszárazság: miért szárad ki a szám éjszaka?

Az éjszakai szájszárazság leggyakoribb okai között szerepel a folyadékhiány, a horkolás és a szájon át történő légzés. Ha például eldugult orral alszol, könnyen előfordulhat, hogy reggelre kiszárad a szád. Bizonyos gyógyszerek, köztük egyes antidepresszánsok és allergiaellenes készítmények szintén előidézhetik a panaszt. A tartós szájszárazság ugyanakkor komolyabb problémára is utalhat:

a cukorbetegség egyik tünete lehet, különösen akkor, ha fokozott szomjúság és gyakori vizelés is társul hozzá.

Ritkább esetben Sjögren-betegség állhat a háttérben, amely a könny- és nyáltermelő mirigyek működését károsító autoimmun betegség.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha a szájszárazság hetek óta fennáll, nehezíti a nyelést vagy a beszédet, esetleg szemszárazsággal, állandó szomjúsággal társul, érdemes háziorvoshoz vagy fogorvoshoz fordulni. Addig is segíthet a rendszeres folyadékfogyasztás, az alkohol és a dohányzás kerülése, valamint a cukormentes rágógumi. Ha gyógyszer okozhatja a tünetet, ne hagyd abba önállóan a szedését!

Az éjszakai szájszárazság legtöbbször ártalmatlan okra vezethető vissza, de ha makacsul visszatér, nem érdemes félvállról venni a problémát!

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