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Kiszárad a szád éjszaka? Súlyos betegségre is figyelmeztethet az ártatlannak tűnő tünet

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 12. 19:30
szájszárazságéjszakacukorbetegség
Éjszaka arra ébredsz, hogy teljesen kiszáradt a szád, a nyelved pedig szinte a szájpadlásodhoz tapad? Könnyen lehet, hogy nem egyszerű szomjúságról van szó. A szájszárazság hátterében ugyanis bizonyos betegségek is meghúzódhatnak, különösen akkor, ha a kellemetlen panasz rendszeresen visszatér.
Vági Bence
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A szájszárazság sokak életét megkeseríti, mégis hajlamosak vagyunk egyetlen pohár vízzel elintézni a problémát. Pedig a nyál fontos szerepet játszik a szájüreg egészségének megőrzésében: segíti az emésztést, védi a fogakat, és gátolja a káros mikroorganizmusok elszaporodását. Ha tartósan kevés termelődik belőle, az fogszuvasodáshoz és szájüregi fertőzésekhez is vezethet.

Szájszárazság miatt pohár vízért nyúló férfi éjszaka egy kis lámpa mellett
Az éjszakai szájszárazság súlyos betegség jele is lehet. Illusztráció: 123RF

Szájszárazság: miért szárad ki a szám éjszaka?

Az éjszakai szájszárazság leggyakoribb okai között szerepel a folyadékhiány, a horkolás és a szájon át történő légzés. Ha például eldugult orral alszol, könnyen előfordulhat, hogy reggelre kiszárad a szád. Bizonyos gyógyszerek, köztük egyes antidepresszánsok és allergiaellenes készítmények szintén előidézhetik a panaszt. A tartós szájszárazság ugyanakkor komolyabb problémára is utalhat:

a cukorbetegség egyik tünete lehet, különösen akkor, ha fokozott szomjúság és gyakori vizelés is társul hozzá.

Ritkább esetben Sjögren-betegség állhat a háttérben, amely a könny- és nyáltermelő mirigyek működését károsító autoimmun betegség.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha a szájszárazság hetek óta fennáll, nehezíti a nyelést vagy a beszédet, esetleg szemszárazsággal, állandó szomjúsággal társul, érdemes háziorvoshoz vagy fogorvoshoz fordulni. Addig is segíthet a rendszeres folyadékfogyasztás, az alkohol és a dohányzás kerülése, valamint a cukormentes rágógumi. Ha gyógyszer okozhatja a tünetet, ne hagyd abba önállóan a szedését!

Az éjszakai szájszárazság legtöbbször ártalmatlan okra vezethető vissza, de ha makacsul visszatér, nem érdemes félvállról venni a problémát!

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