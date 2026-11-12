Barcelonában küzdenek a kétéves Ádám életéért – most minden segítség számít

A mindössze kétéves Ádám már több megpróbáltatáson ment keresztül, mint sokan egész életükben. A beteg kisfiú hét hónapos volt, amikor az orvosok rosszindulatú daganatot fedeztek fel a szervezetében. Kemoterápiás kezelések és egy műtét után a szülei idén nyáron már abban reménykedtek, hogy gyermekük végre meggyógyult. Szeptemberben azonban lesújtó hírt kaptak: a daganat ismét növekedni kezdett. A család most Barcelonában küzd Ádám gyógyulásáért, ám a kezelés több mint 600 ezer euróba kerül, amelynek előteremtéséhez segítségre van szükségük – számolt be róla a Maszol.
Ádám még csak hét hónapos volt, amikor szülei észrevették, hogy valami nincs rendben. Éjszakánként nyugtalan volt, fájt a hasa, ezért először arra gondoltak, hogy fogzás vagy allergia állhat a panaszok hátterében. A kórházi vizsgálat azonban olyan betegséget tárt fel, amelyre egyetlen szülő sem szeretne felkészülni.
Tavaly június 15-én mentünk először a kórházba, mert éjjelente nyűgös volt, görcsölt a hasa, azt hittük, hogy esetleg allergia, vagy a fogzás miatt lehet
– idézte fel Kovács Renáta, Ádám édesanyja.
A sürgősségi osztályon végzett ultrahangvizsgálat során daganatot fedeztek fel a kisfiú szervezetében. Kiderült, hogy neuroblasztómában, az idegrendszer éretlen sejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganatos betegségben szenved.
Ádám kemoterápiás kezelést kapott, majd műtéten is átesett. Az orvosoknak azonban nem sikerült teljesen eltávolítaniuk a daganatot, mert az olyan területet is érintett, ahol a beavatkozás életveszélyes lett volna.
A kisfiú állapota ennek ellenére sokat javult, a nyár pedig végre reményt hozott a család életébe.
Egész nyáron Ádám nagyon jó volt, mi azt hittük, hogy meg van gyógyulva
– mesélte az édesanya.
A boldogság azonban nem tartott sokáig. Egy szeptemberi, Bukarestben végzett kontrollvizsgálat során kiderült, hogy a daganat visszamaradt része ismét növekedésnek indult.
A hír különösen megrázta a szülőket, hiszen Ádámnak semmilyen panasza nem volt. Jó étvággyal evett, fejlődött, tele volt energiával.
A család úgy döntött, hogy külföldön keres további kezelési lehetőséget. Végül Barcelonába utaztak, ahol a kisfiú egy innovatív immunterápiás kezelést kap kemoterápiával kombinálva.
Az édesanya elmondása szerint az alkalmazott immunterápia ebben a formában Romániában nem érhető el, és a barcelonai kezelésért fizetniük kell. A kezelés azonban rendkívül megviseli a kétéves gyermeket.
Ádám ekkor kapta meg az első kezelési ciklus utolsó adagját. A kisfiú hétfőn belázasodott, véreredményei is rosszabbodtak, ezért azóta nem hagyhatta el a kórházat.
Édesanyja szerint volt olyan nap, amikor szinte semmit nem tudott enni.
Ezen a héten volt olyan nap, hogy csak 1 deci tejet ivott egész nap, semmit többet. Csütörtökön kezdett kissé jobban enni
– számolt be a nehéz napokról.
A következő hetekben szünet következik a kezelések között, a család pedig abban bízik, hogy Ádám ezalatt visszanyeri az erejét.
A barcelonai orvosok jelenleg négy kemoterápiás és immunterápiás ciklussal számolnak, amelyeket egy újabb műtét követhet.
A kezelési terv azonban attól függ, hogyan reagál a daganat. Minden második ciklus után vizsgálatokkal ellenőrzik Ádám állapotát, és ezek eredményei alapján döntenek a folytatásról.
Az első, intenzív kezelési szakasz várhatóan hat hónapig tart. Ezt követheti a műtét, majd kéthetes sugárterápia és további fél év immunterápia. A tervek szerint ezután még két évig gyógyszeres kezelésre is szükség lehet.
A család számára reményt jelent, hogy a barcelonai sebész nem zárta ki a daganat műtéti eltávolításának lehetőségét, amelyet a korábbi kezelőorvosok rendkívül kockázatosnak tartottak.
A szülők tudják, hogy hosszú és bizonytalan út áll előttük, de mindent meg szeretnének tenni gyermekükért.
A mintegy egyéves barcelonai kezelés becsült költsége 608 ezer euró, amelyhez a család külföldi tartózkodásának és lakhatásának kiadásai is hozzáadódnak.
A szülők saját megtakarításaikból, valamint barátaik és ismerőseik támogatásával eddig elő tudták teremteni a kezelés megkezdéséhez szükséges 78 ezer eurós előleget.
A román állam azonban nem finanszírozza a barcelonai terápiát, mivel Romániában is rendelkezésre állnak más kezelési lehetőségek.
A család ezért adománygyűjtésbe kezdett. A Metropolis Alapítvány és a közösségi médiában Ádám történetét megosztó támogatók segítségével már jelentős összeget sikerült összegyűjteni.
Dani Cek adománygyűjtő múlt heti beszámolója szerint ugyanakkor még 347 ezer euró hiányzott a teljes kezelési költség fedezéséhez.
A család a Metropolis Alapítványon keresztül, illetve az édesanya számláira is fogad adományokat.
A támogatási lehetőségekről további információk a Metropolis Alapítvány honlapján találhatók.
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