Barcelonában küzdenek a kétéves Ádám életéért – most minden segítség számít

A mindössze kétéves Ádám már több megpróbáltatáson ment keresztül, mint sokan egész életükben. A beteg kisfiú hét hónapos volt, amikor az orvosok rosszindulatú daganatot fedeztek fel a szervezetében. Kemoterápiás kezelések és egy műtét után a szülei idén nyáron már abban reménykedtek, hogy gyermekük végre meggyógyult. Szeptemberben azonban lesújtó hírt kaptak: a daganat ismét növekedni kezdett. A család most Barcelonában küzd Ádám gyógyulásáért, ám a kezelés több mint 600 ezer euróba kerül, amelynek előteremtéséhez segítségre van szükségük – számolt be róla a Maszol.

A beteg kisfiú, Ádám Barcelonában kap kezelést a kiújult daganatos betegsége miatt

Fotó: Dani Cek Facebook-oldala

Hét hónaposan kezdődött a beteg kisfiú küzdelme

Ádám még csak hét hónapos volt, amikor szülei észrevették, hogy valami nincs rendben. Éjszakánként nyugtalan volt, fájt a hasa, ezért először arra gondoltak, hogy fogzás vagy allergia állhat a panaszok hátterében. A kórházi vizsgálat azonban olyan betegséget tárt fel, amelyre egyetlen szülő sem szeretne felkészülni.

Tavaly június 15-én mentünk először a kórházba, mert éjjelente nyűgös volt, görcsölt a hasa, azt hittük, hogy esetleg allergia, vagy a fogzás miatt lehet

– idézte fel Kovács Renáta, Ádám édesanyja.

A sürgősségi osztályon végzett ultrahangvizsgálat során daganatot fedeztek fel a kisfiú szervezetében. Kiderült, hogy neuroblasztómában, az idegrendszer éretlen sejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganatos betegségben szenved.

Ádám kemoterápiás kezelést kapott, majd műtéten is átesett. Az orvosoknak azonban nem sikerült teljesen eltávolítaniuk a daganatot, mert az olyan területet is érintett, ahol a beavatkozás életveszélyes lett volna.

A kisfiú állapota ennek ellenére sokat javult, a nyár pedig végre reményt hozott a család életébe.

Egész nyáron Ádám nagyon jó volt, mi azt hittük, hogy meg van gyógyulva

– mesélte az édesanya.

A boldogság azonban nem tartott sokáig. Egy szeptemberi, Bukarestben végzett kontrollvizsgálat során kiderült, hogy a daganat visszamaradt része ismét növekedésnek indult.

A hír különösen megrázta a szülőket, hiszen Ádámnak semmilyen panasza nem volt. Jó étvággyal evett, fejlődött, tele volt energiával.