A hajnali mínuszok után ismét ránk mosolyog a nap

Péntek hajnalban néhol már meglehetősen csípős mínuszokkal találkozhattunk, szerencsére délutánra ismét előbújik a nap. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Csapadék még a láthatáron sehol, ködösen indítja a pénteket az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Csapadék még a láthatáron sehol, ködösen indítja a pénteket az időjárás

Pénteken többfelé párásan, ködösen indulhat a nap, majd a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos és száraz idő következik, csapadék nélkül. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, de az északi, északkeleti szelet északkeleten néhol élénk lökések kísérhetik - írja a HungaroMet. A legalacsonyabb éjszakai és hajnali hőmérséklet többnyire -5 és 0 fok között alakul - a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet, míg a vízpartokon, a magasan fekvő helyeken és a városokban kevéssel fagypont felett marad a minimum -, a Köpönyeg előrejelzései szerint a délutáni órákban pedig 9-14 fok várható.