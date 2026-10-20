Schobert Norbi sokkot kapott a stúdióban apja szellemétől

Schobert Norbi: „Apám lemondott rólam… Ő nem akart engem!”

„Nekem volt egy nevelőapám…” - kezdte kissé szkeptikusan Schobert Norbi a Frizbi TV stúdiójában. Kiss Kató ezen a ponton egy meglepő kérdést tett fel a fitneszgurunak. „Miért mutogat egy gyűrűt, ami nagy jelentőséggel bír?” – nézett kérdőn Norbira az ismert spiritiszta.

Ez a gyűrű végigkísérte az egész életét és ezt a gyűrűt hagyta rám…

- vágta rá döbbent arccal a Schobert család feje. Az ajánlóvideóban ezen a ponton „megérkezik” Norbi vér szerinti édesapjának a lelke, aki Kiss Kató szerint egy fontos dolgot szeretne tisztázni a fiával. „A vér szerinti apád szerint mindegy, hogy te most mit gondolsz, de az nem igaz, hogy ő nem akart téged” – közvetítette Kiss Kató a férfi túlvilági üzenetét. Norbit ezen a ponton elragadták az érzelmei és egy rettenetes családi titokról rántotta le a leplet. „Anyámnak huszonkét abortusza volt. Engem meg akart tartani, mert félt, hogy nem lesz több gyermeke. Apám lemondott rólam… Egy fityinggel sem segítette anyámat. Ő nem akart engem…!” - mondta szinte csak maga elé meredve.

Schobert Norbi a nevelőapját várta, de Kiss Kató az édesapja lelkével is kapcsolódott A Szeánsz során (Fotó: YouTube)

Kiss Kató: „Norbi nem hitt a léleknek és nem is szívesen kommunikált vele”

A Bors megkereste Kiss Katót, aki további részleteket árult el a kedd este érkező A Szeánsz felvételéről. „Amikor Norbi belépett a stúdióba, már eléggé fáradt voltam, hiszen hét közvetítésen voltunk túl és mind a hét tragédia rettenetes sebeket tépett fel az érintettekben, így én szó szerint a bőrömön éreztem az élők és a holtak fájdalmát is. Ennek ellenére, azonnal megjelent a nevelőapja lelke és azonnal azt a gyűrűt kezdte el mutogatni, így pillanatok alatt ki is derült, kiről van szó. Vele együtt azonban még két férfi is érkezett Norbihoz. Egyikük a vér szerinti apja volt. Ez nagyon megrázta őt, és annyi még elárulhatok, hogy Norbi nem hitt a léleknek, mert amíg élt, sem mondott neki soha igazat, és nem is szívesen kommunikált vele” – idézte fel a kapcsolódást lapunknak Kiss Kató.