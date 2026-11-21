Dávid Petra nem kertel, ki meri mondani, hogy hatalmas hibát követett el azzal, hogy hanyagolta a nőgyógyászati szűrővizsgálatokat, vagyis nem járt olyan rendszerességgel, ahogyan kellett volna. Ennek a könnyelmű hozzáállásnak „köszönhette” az elmúlt néhány hét lelki és fizikai megpróbáltatásait, melyeken át kellett mennie. Az Ázsia Expressz jelenleg is futó, hetedik szériájának emblematikus karaktere most úgy döntött, nyíltan beszél kálváriájáról, mert szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontosak az évenkénti szűrővizsgálatok.

Dávid Petra őszintén beszélt mindarról, amin az elmúlt hetekben átment (Fotó: Tv2)

Dávid Petra tudja, hogy hatalmas hibát követett el...

Dávid Petra mára szerencsére túl van a nehezén, de egy életre megtanulta, hogy hiába fiatal, nem dughatja homokba a fejét, mert az egészség nem szerzett jog vagy kiváltság, és még a legerősebb szervezet sincs vasból. „Pontosan tudtam, hogy harminc feletti nőként erősen javallott évente átesni például a méhnyakrák szűrésen, akárcsak a mammográfiai vizsgálaton, hiszen mindkét módszer életet menthet. Be kell valljam, én utoljára akkor jártam nőgyógyászati szűrésen, amikor három évvel ezelőtt a Házasság első látásra első évadának forgatásai zajlottak. Mivel akkor mindent rendben talált a doki, megnyugodtam, majd úgy ítéltem meg, jelzem, nagyon rosszul, hogy az életvitelem okán én nem tartozom a veszélyeztettet kategóriába.”

Ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna…! Fogalmam sincs, miért kötöttem össze a szexuális életem gyakorlatilag teljes hiányát azzal, hogy elmenjek a dokihoz, de megtettem.

„Ráadásul időpontjaim is voltak, de rendre lemondtam őket, mert folyton „fontosabb” dolgom akadt. Ma már persze tisztában vagyok vele, hogy ezeknél a szűréseknél valójában senkinek nem lehet fontosabb dolga. A baj az, hogy a saját káromon tanultam meg...” – kezdte önmagát ostorozva Dávid Petra.

Dávid Petra az utóbbi néhány hétben nem tudta őszintén élvezni az Ázsia Expresszben elért sikereit sem (Fotó: TV2)

„Éppen ma kaptam meg a teljes vizsgálat eredményét”

A 36 éves híresség idén nyár végén végül kért időpontokat a mellrák és a méhnyakrák szűrésre is, de mint mondja, meg sem fordult a fejében, hogy bármi elváltozást találhatnak nála. Dávid Petrát éppen ezért szó szerint sokkolta, maikor mindkét lelete arra sarkallta az orvosait, hogy tüzetesebb vizsgálatoknak vessék alá. „Mindkét szűrésnél elmondták, hogy akkor telefonálnak, ha találnak valamit. És én két telefonhívást kaptam… Mondanom sem kell, mindkét alkalommal kifutott a vér a lábamból. El kellett mennem az onkológiára, de még csak azt sem tudták megmondani, hogy hozzávetőlegesen mikorra van szabad időpont. Várni pedig egyáltalán nem akartam, így végül magán úton indultam el. Így hamar kiderült, hogy a mellemben egy ártalmatlan cisztát találtak. Azt állapították még meg, hogy a rák előszobájában járok, vagyis még idejében sikerült elkapni a dolgot.”

Ennek ellenére felmerült a műtét szükségessége, de végül éppen ma kaptam meg a teljes vizsgálat eredményét és jó hírek jöttek.

„Szó szerint ugráltam örömömben! ” – mesélte a Borsnak Dávid Petra, aki tanult a mögötte álló gyötrelmes hetekből, és abban bízik, hogy a példája felnyitja azon fiatal nők szemét, akik hozzá hasonlóan úgy gondolták, hogy ők azok a szerencsések, akikkel ilyesmi nem történhet meg. Különösképpen azokhoz szól, akiknek a családjában, ahogyan nála is, fordult már elő rákbetegség női ágon.