Elképesztő váddal illeti a fia terhes barátnőjét egy anyós. A fiatal férfi elmondása szerint az édesanyja úgy gondolja, biztosan nem az övé a születendő gyermek, mivel kislányt várnak, a családjukban pedig eddig mindig fiú volt az elsőszülött.

Megcsalással vádolja az anyós a terhes barátnőt / Fotó: cottonbro studio / Pexels (Képünk illusztráció)

Megcsalással vádolja az anyós a terhes barátnőt

A 32 éves férfi kiemelte, eddig nagyon jó volt a viszonya az édesanyjával, ám mindez megváltozott, miután átvitték hozzá az ultrahangfelvételt. A fiatalember hozzátette, a bátyjának két fia van, a nővérének előbb egy fia, majd egy lánya született, valamint az unokatestvérei családjába is elsőnek fiúk érkeztek, de szerinte ez csak véletlen egybeesés. Az édesanyja ellenben azonnal a száját húzta, amint meglátta a kislányuk ultrahangfelvételét, és kijelentette, a kórház tévedett, majd megcsalásra kezdett gyanakodni.

Szeretem a barátnőmet, a babánkat is terveztük. Annyira szeretjük egymást, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy ne az enyém legyen a gyerek

- írta meg a The Sun tanácsadójának férfi, majd elárulta, még azt is felajánlotta az anyjának, végeztet egy DNS-tesztet, csak hogy bebizonyítsa neki a tévedését.

A tanácsadó, Deidre úgy vélte, semmi szükség DNS-tesztre: ezzel az édesanyja kezére játszana, és azt bizonyítaná, neki magának is akadnak kétségei.

Nincs ismert „elsőszülött” gén, és nincs tudományos bizonyíték olyan genetikai mechanizmusra sem, amely csak a pár első terhességét célozza meg, a későbbieket nem

- tette hozzá Deidre, azután azt javasolta a leendő apukának, álljon a sarkára az anyjával szemben. Közölje vele, a viselkedésével csak felháborodást kelt, és inkább élvezze ki az újbóli nagymamaságot, valamint az új unoka érkezését.