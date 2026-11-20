A spirituális hagyományok szerint a karma nem felejt és nem bocsát meg.

Mindig lecsap arra, aki ártott másoknak, a változó csak az, hogy mikor és milyen formában.

Mutatjuk az öt leggyakoribb jelet, amely azt mutatja, hogy a karma utolérte a rossz szándékú személyt.

Ne tervezz bosszút, ne mérgezd a lelked sértettséggel és negatív gondolatokkal. Ha valaki megbántott téged, becsapott vagy igazságtalanul bánt veled, akkor a spirituális tanítások szerint előbb vagy utóbb a karma utoléri és megbünteti őt. Alább megmutatjuk, milyen jelei lehetnek a karma munkájának.

A karma mindig utoléri azt, aki rossz dolgot követett el. Fotó: 123RF

A karma jelentése

A karma fogalma a hindu és buddhista hagyományokból ered. Lényege, hogy minden cselekedetnek következménye van, amely valamilyen formában visszahat az emberre. A modern spiritualitásban gyakran úgy fogalmaznak: azt aratjuk le, amit korábban elvetettünk – olvasható a spiritualify.org tájékoztatójában. Vagyis a karma az ok és okozati hatás, amely a jóhoz jó, a rosszhoz rossz következményeket társít, de nem azért, hogy megbüntesse a rossz embereket. Épp ellenkezőleg: azért változtatja meg az életüket és a környezetüket, hogy esélyt adjon nekik a felébredésre, hogy rájöjjenek, rossz emberek voltak korábban, és rossz energiákat árasztottak.

A karma jelei: ezeket a következményeket kell elviselnie a rosszat tevő embereknek

1. Ugyanaz történik az emberrel, amit másokkal tett

A lap szerint a karma működésének legerősebb jele a „tükörhatás”. Ha valaki hazudott, manipulált vagy megvezetett másokat, idővel maga is hasonló helyzetbe kerülhet. A spirituális tanítások szerint ilyenkor a karma visszatükrözi az illető cselekedeteit, hogy észrevegye, mennyit szenvedtek az áldozatai.

2. Sorra széthullanak az ember kapcsolatai

Barátok, családtagok vagy párkapcsolatok távolodhatnak el tőle. A spirituális nézetek szerint a mérgező viselkedés hosszú távon kikezdheti az emberi kapcsolatokat, és előbb-utóbb magányhoz vezethet; persze csak akkor, ha az illető nem változtat a viselkedésén.

3. Véget ér a sikerszéria

Lehetőségek úsznak el, karriertervek hiúsulnak meg, vagy éppen váratlan kudarcok követik egymást. Egyes spirituális magyarázatok szerint ez annak a jele lehet, hogy a korábbi tettek következményei kezdenek utolérni valakit. Olyan, mintha eltűnne a szerencse az ember életéből.