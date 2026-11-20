Egy 14 éves arizonai röplabdázó lány már otthon lábadozik, miután edzés közben váratlanul összeesett, ami sürgősségi szívműtéthez, majd a bal lába egy részének amputációjához vezetett.

Nem is tudott szívbetegségéről a tinédzser: lábának egy részét követelte egy rosszullét. Fotó: GoFundMe

Nem is tudott szívbetegségéről a tinédzser: lábának egy részét követelte egy rosszullét

Delilah Mendez, a Casa Grande Union középiskola kilencedikes tanulója éppen röplabdázott, amikor hirtelen megszédült, kapkodni kezdte a levegőt, majd összeesett a pályán. Az orvosok később megállapították, hogy egy olyan rejtett szívbetegsége volt, amelyről korábban nem tudott.

Nem kaptam levegőt, és ezzel egy időben megszédültem

- idézte fel a történteket Delilah a csatornának.

Édesanyja, Rosie Mendez először azt hitte, a lánya csupán kiszáradhatott, amikor felhívták azzal, hogy Delilah elájult. Aggodalma azonban gyorsan rémületbe csapott át, amikor megtudta, hogy a tinédzsernek nem volt pulzusa.

Delilah-t azonnal egy helyi kórházba szállították, majd később mentőhelikopterrel a phoenixi gyermekkórházba vitték, ahol műtüdő- és szívmotorra kapcsolták, hogy életben tartsák. Az orvosok ekkor fedezték fel a rejtett szívbetegségét, és úgy döntöttek, azonnali műtétre van szüksége.

Az egészségügyi megpróbáltatások azonban ezzel nem értek véget. A vérrögök és a keringési problémák okozta szövődmények miatt az orvosok végül kénytelenek voltak amputálni Delilah bal lábszárának alsó felét.

Rosie számára az egyik legnehezebb pillanat az volt, amikor el kellett mondania a lányának, hogy elvesztette a lába egy részét.

Igazi harcos. Nagyon sok mindenen ment keresztül. Még engem is meglepett, milyen erős volt mindennel szemben, különösen a lábát illetően. Borzasztóan nehéz volt ezt közölnöm vele

- nyilatkozta az édesanya.

60 napnyi kórházi kezelés után Delilah végre elérte azt a mérföldkövet, amelyben a családja annyira reménykedett: hazatérhetett.

A család megsegítésére indított GoFundMe adománygyűjtő oldalon jelentették be a hazatérését, a kéthónapos kórházi tartózkodást pedig műtétekkel, visszaesésekkel és bizonytalansággal teli időszakként írták le.