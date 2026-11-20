Egy 14 éves arizonai röplabdázó lány már otthon lábadozik, miután edzés közben váratlanul összeesett, ami sürgősségi szívműtéthez, majd a bal lába egy részének amputációjához vezetett.
Delilah Mendez, a Casa Grande Union középiskola kilencedikes tanulója éppen röplabdázott, amikor hirtelen megszédült, kapkodni kezdte a levegőt, majd összeesett a pályán. Az orvosok később megállapították, hogy egy olyan rejtett szívbetegsége volt, amelyről korábban nem tudott.
Nem kaptam levegőt, és ezzel egy időben megszédültem
- idézte fel a történteket Delilah a csatornának.
Édesanyja, Rosie Mendez először azt hitte, a lánya csupán kiszáradhatott, amikor felhívták azzal, hogy Delilah elájult. Aggodalma azonban gyorsan rémületbe csapott át, amikor megtudta, hogy a tinédzsernek nem volt pulzusa.
Delilah-t azonnal egy helyi kórházba szállították, majd később mentőhelikopterrel a phoenixi gyermekkórházba vitték, ahol műtüdő- és szívmotorra kapcsolták, hogy életben tartsák. Az orvosok ekkor fedezték fel a rejtett szívbetegségét, és úgy döntöttek, azonnali műtétre van szüksége.
Az egészségügyi megpróbáltatások azonban ezzel nem értek véget. A vérrögök és a keringési problémák okozta szövődmények miatt az orvosok végül kénytelenek voltak amputálni Delilah bal lábszárának alsó felét.
Rosie számára az egyik legnehezebb pillanat az volt, amikor el kellett mondania a lányának, hogy elvesztette a lába egy részét.
Igazi harcos. Nagyon sok mindenen ment keresztül. Még engem is meglepett, milyen erős volt mindennel szemben, különösen a lábát illetően. Borzasztóan nehéz volt ezt közölnöm vele
- nyilatkozta az édesanya.
60 napnyi kórházi kezelés után Delilah végre elérte azt a mérföldkövet, amelyben a családja annyira reménykedett: hazatérhetett.
A család megsegítésére indított GoFundMe adománygyűjtő oldalon jelentették be a hazatérését, a kéthónapos kórházi tartózkodást pedig műtétekkel, visszaesésekkel és bizonytalansággal teli időszakként írták le.
Bár a kórház elhagyása hatalmas előrelépés, Delilah felépülése még korántsem ért véget. Az adománygyűjtés szervezői szerint további orvosi vizsgálatokra és rehabilitációra lesz szüksége, miközben alkalmazkodik az amputáció utáni élethez, és azon dolgozik, hogy visszanyerje önállóságát.
A tinédzser eltökélt szándéka, hogy visszatérjen azokhoz a tevékenységekhez, amelyeket a rosszulléte előtt is imádott. Delilah korábban arról álmodott, hogy egyetemi röplabda-ösztöndíjat szerez, most pedig abban reménykedik, hogy megtanul műlábbal járni, és idővel újra pályára léphet - írja a People.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.